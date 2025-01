Opozícia sa nevzdáva, podali ďalší návrh na odvolanie vlády. Šimečka označil správu SIS za nebezpečnú paródiu

Šimečka: Som v šoku, toto sa v demokratickom parlamente nemôže stať Video Zdroj: TV Pravda

O podaní návrhu na zvolanie ďalšej mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR k odvolaniu vlády informovali na tlačovej konferencii líder PS Michal Šimečka, predseda KDH Milan Majerský a podpredsedníčka SaS Mária Kolíková. Vyzbierali vyše 50 podpisov od opozičných poslancov.

Priebeh utorkovej schôdze je podľa lídra PS Šimečku ukážkou praktík, ktoré nepatria do normálnej civilizovanej európskej demokracie. „Vládna koalícia schôdzu zmarila. Namiesto toho, aby sa pred zrakmi verejnosti obhajovala, ju s využitím tajnej služby utajila,“ povedal Šimečka s tým, že sa to ešte nikdy v dejinách Slovenska nestalo.

„Fico potvrdil, že možnosť vystúpenia Slovenska z EÚ raz môže byť cieľom Smeru. Zároveň sme svedkami toho, že sa to už deje,“ uviedol Šimečka s tým, že včerajšie správanie na schôdzi nepatrí do demokratického parlamentu. Uviedol, že včerajšia diskusia mala byť o zhoršujúcej sa ekonomickej situácii na Slovensku, vyšších cenách a nových daniach či partnerstvom s „diktátormi“.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Michal Šimečka / Robert Fico / Premiér Robert Fico (vľavo) a líder PS Michal Šimečka počas mimoriadnej schôdze parlamentu k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery vláde, 21. januára 2025

„Ohľadom správy SIS sme už včera hovorili, že je to fraška, a keď bola zverejnená tak sa to potvrdilo,“ uviedol Šimečka a podotkol, že bola založená na jednom e-maili, ktorý napísala umelá inteligencia. Správu SIS pomenoval ako nebezpečnú paródiu.

„Pevne verím, že prezident sa nenechá zatiahnuť do týchto hier, do toho ako vláda zneužila tajnú službu a do paranoidných predstáv Roberta Fica,“ uviedol Šimečka na otázku, čo si myslí o tom, že prezident Peter Pellegrini sa zatiaľ k situácii nevyjadroval.

Predseda KDH Milan Majerský vyčíta, že poslanci Smeru na tlačovej konferencii aj premiér Fico hovorili, čo bolo obsahom schôdze v utajovanom režime.

„V akej krajine to žijeme? Pán premiér nás tlačí do totalitných režimov k totalitným krajinám. Toto my nechceme. Tak ako všetky opozičné strany, aj KDH bude tvrdiť, že patríme do vyspelej Európy, Európskej únie a NATO. Práve preto podávame druhýkrát návrh na odvolanie premiéra a vlády. Nerobíme si žiadne ilúzie, že bude táto schôdza otvorená, ale nech si vládni poslanci nemyslia, že ich necháme dýchať tak, ako si oni zmyslia,“ uviedol Majerský.

„My sme parlamentnou, nie premiérskou demokraciou. Zdá sa mi však, že pán premiér velí už nielen samotnej vláde, ale diktuje aj parlamentu a je otázkou času, kedy bude veliť a diktovať aj prezidentskému palácu,“ dodal.

Kolíková z SaS podotkla, že pochody v uliciach sú kľúčovým právom občanov túžiacich vyjadriť nespokojnosť. „Keď vidia, že sa vláda spreneverila svojím sľubom, majú právo sa tomu vzoprieť a kriticky to pomenovať. To jediné sa deje. Robert Fico vymýšľa všelijaké nové príbehy, ako vymýšľal predtým, pretože je zúfalý. Nesmieme tomu dať priestor,“ hovorí Kolíková.

„Sám premiér povedal v podstate všetko, čo bolo obsahom správy. Takže je zrejme, že tu sa nejednalo o žiadne utajované skutočnosti. Jediný cieľ bol odkloniť pozornosť od toho, že vláda zlyháva. Je to jednoducho vymyslený príbeh, zmanipulovaná správa ohľadom udalostí, ktoré súvisia s právom ľudí zhromažďovať sa,“ doplnila.

František Mikloško (KDH) hovorí, že keď Fico odkázal, že sa najbližšia schôdza, ktorú zvoláva opozícia, neotvorí, tak sa dal na vlnu autoritatívneho vládnutia. „Dokument, o ktorom sme včera v utajenom režime rokovali, vytvorila umelá inteligencia. A my prvýkrát v dejinách našej republiky, vidíme, čo môže umelá inteligencia spôsobiť. Keby som to chcel prehnať, tak môžem povedať, že umelá inteligencia takmer vyvolala na Slovensku občiansku vojnu,“ uviedol. V tomto smere si podľa neho všetci mienkotvorní občania musia uvedomiť, aké dokumenty treba vytvárať a ľudský faktor z nich nemožno vylúčiť.

Termín nie je známy

Kolíková vyzvala vládu, aby nebola zbabelá a postavila sa pred verejnosť. „Táto vláda sa doteraz starala a svoje vlastné záujmy,“ uviedla. Je podľa nej zjavné, že vláda nerobí opatrenia, aby bolo Slovensko bezpečnou krajinou a čas i peniaze minula na ochranu jej vlastných ľudí.

„Vláda sa musí postaviť pred parlament a zodpovedať sa mu. O tomto je parlamentná demokracia,“ podotkla Kolíková. Hovorí, že vláda rozložila inštitúcie, vykonala čistky a „namiesto odborných ľudí“ dosadila „nekompetentných“.

Čo sa týka presného termínu samotnej schôdze, na ktorej by sa malo vládu odvolávať, informácie sa podľa Šimečku líšia, a to aj od jednotlivých členov vlády. „To je najlepší dôkaz toho, že táto vláda je v koncoch. Nie je si istá, či bude mať poslancov na otvorenie schôdze,“ podotkol Šimečka.

Fico opozícii odkázal, že schôdza sa otvorí, len ak opozícia dokáže zabezpečiť uznášania schopnosť parlamentu. Podľa Šimečku je jedna vec, čo hovorí predseda vlády a opozícia síce nevie, koľko poslancov bude na schôdzi prítomných, no parlament je tu na to, aby rozhodoval sám a premiér mu nemá čo diktovať.

„V tejto chvíli nikto nevie, či sa schôdza otvorí alebo nie a hlavne o tom nerozhoduje predseda vlády. Ak sa neotvorí, tak podnikneme ďalšie kroky, ale určite to nenecháme len tak. Nenecháme túto vládu, aby utajila, zmarila a odkopla zodpovednosť za svoje mizerné vládnutie,“ doplnil predseda PS na tlačovej konferencii.

Vyzval poslancov národnej rady, ktorý cítia potrebu zmeny, aby na schôdzu prišli diskutovať. Myslí si, že mnohí poslanci koalície sú z diania v parlamente „zdesení“.