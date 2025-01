Fico hovorí o majdane, Šimečka o fraške. Čo vieme o správe SIS, ku ktorej zasadne Bezpečnostná rada?

Bude na Slovensku majdan? Premiér Robert Fico (Smer) to od utorka tvrdí na tlačových konferenciách a na dnešný deň zvolal bezpečnostnú radu štátu, ktorá sa má touto témou zaoberať. Informácie o údajne hroziacom štátnom prevrate sa objavili počas mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej sa opozičné strany pokúsili odvolať premiéra a vládu. Schôdza však neplánovane prešla do utajovaného režimu, pričom Fico namiesto toho, aby čelil odvolávaniu, čítal tajnú správu Slovenskej informačnej služby (SIS).

Podľa predsedu vlády aj koaličných politikov správa hovorí o tom, že Slovensku hrozí pokus o prebratie moci. Opozícia však tieto tvrdenia spochybňuje a tvrdí, že tajná služba mohla byť zneužitá. Žiada preto zvolanie výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu SIS.

V stredu (22. januára) sa do situácie okolo správy SIS zapojil prezident Peter Pellegrini, ktorý predpoludním navštívil sídlo informačnej služby. Tam sa stretol s jej šéfom Pavlom Gašparom a s predstaviteľmi ďalších silových zložiek štátu. Po návšteve SIS prezident požiadal o zvolanie Bezpečnostnej rady SR. Fico následne oznámil, že jej zasadnutie sa uskutoční vo štvrtok ráno. Rada sa bude venovať informáciám zo správy vrátane tých, ktoré už odzneli na pôde NR SR počas mimoriadnej schôdze. Rokovanie bezpečnostnej rady bude rozšírené, pričom sa na ňom zúčastní aj prezident Pellegrini a vedenie Národnej rady.

Hoci je správa SIS tajná, premiér o jej obsahu verejne hovorí na tlačových konferenciách. Časť informácií vyšla najavo aj po tom, ako sa občianske združenie Nie v našom meste prihlásilo k autorstvu e-mailovej komunikácie, ktorá údajne tvorí základ správy SIS. Denník Pravda preto zhrnul všetky dostupné informácie o tom, čo správa pravdepodobne obsahuje, čo o nej tvrdí Fico a prečo opozícia označuje celú kauzu za frašku.

Prečo sa hovorí o prevrate?

SIS prišla v utorok s tvrdením, že získala závažné informácie o dlhodobom organizovanom vplyvovom pôsobení, ktorého účelom je destabilizácia Slovenska. Udelila súhlas na informovanie poslancov NR SR ústnou formou v takom rozsahu, aby nebol zmarený účel trestného konania. Nebýva pravidlom, aby SIS informovala poslancov skôr ako členov Bezpečnostnej rady. Tentokrát však bola rada zvolaná dva dni po tom, ako sa k informáciám dostali desiatky poslancov parlamentu a časť informácií zo správy SIS na tlačových konferenciách prezradil predseda vlády.

Podľa Ficových slov tajná služba získala informácie o tom, že opozícia pripravuje na Slovensku svoj vlastný majdan. Opozičné strany to jasne odmietajú. Predseda vlády s odvolaním na správu SIS hovoril, že organizátori protestov na Slovensku vraj plánujú skončiť pokojné protestné zhromaždenie okupáciou vládnych budov. Podľa premiéra následne dôjde k masovým protestom a pokusu o prebratie moci v krajine. Zároveň uvádza, že v tomto okamihu vraj budú „všetky televízie sveta“ nastavené a vytvárať obraz, ako policajti zasahujú.

„Klasické protestné zhromaždenie, ktoré sa na tento účel zorganizuje, sa skončí pokusom dostať sa na pôdu vlády alebo na pôdu budov, ako je národná rada či prezidentský palác. S tým, že dôjde akože k nenásilnej okupácii budov, čo si asi tak predstavujú, že sa natiahnu nejaké podložky a zoberú si nejaké spacáky,” opisoval Fico, ako má podľa neho vyzerať údajne plánovaný prevrat.

„V normálnom právnom demokratickom štáte zasiahnu bezpečnostné zložky, pretože ide o porušenie zákona, dokonca v niektorých prípadoch porušenie trestného zákona. Prídu zložky, ktoré sú na to určené, a začnú, samozrejme, robiť poriadok,“ uviedol Fico. Doplnil, že „žiadne vodné delá nebudú“, no bezpečnostné zložky podľa neho zasiahnu, ak ľudia budú „na povel“ mimovládok či opozície porušovať zákon. Je podľa neho evidentné, že opozícia nechce ísť do férovej politickej súťaže. Na tlačovej konferencii tvrdil, že na území SR je skupina expertov, ktorá sa podieľala na „udalostiach v Gruzínsku“, ako aj na ukrajinskom Majdane. Podotkol, že skupina je prísne monitorovaná.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) neskôr na sociálnej sieti doplnil, že správa SIS hovorí o aktivitách, ktorých cieľom je destabilizovať Slovenskú republiku a vyvolať dojem chaosu a hystérie. „Ide o precízne riadenú operáciu, ktorej motívy a cieľ sú jasné – spochybniť základy demokracie a rozvrátiť fungovanie štátu. Na základe podloženej dokumentácie môžeme právom vyvodzovať závery, že na Slovensku sa pripravuje prevrat – puč, ktorý má za cieľ prevziať moc nad krajinou a odovzdať ju do rúk poslušných bábok,“ napísal šéf rezortu vnútra.

Na základe čoho vznikla správa?

Šutaj Eštok ďalej uviedol, že spravodajské zložky odhalili finančné toky smerujúce z cudziny, ako aj prepojenia na skupiny so silnými mediálnymi a politickými väzbami. „Naše spravodajské zložky aktuálne analyzujú všetky závažné a podložené informácie, ktoré sa im podarilo zabezpečiť cielenou spravodajskou službou,“ uviedol.

Organizátori protestov sa ohradili voči obvineniam zo strany SIS. Podľa nich sa toto tvrdenie zakladá na e-mailovej komunikácii, ktorú si zaslali začiatkom januára. Mail, ktorý vyvolal rozruch v koalícii, vytvorila platforma Nie v našom meste, ktorá už vyše desať rokov organizuje protestné akcie v Banskej Bystrici. Táto organizácia sa zameriava na podporu ľudských práv a boj proti extrémizmu. V minulosti v krajskom meste organizovala úspešné protivládne protesty – podobné tým, ktoré prebiehali aj v ďalších častiach Slovenska.

Platforma odmieta akékoľvek tvrdenia o chaose či destabilizácii a zdôrazňuje, že jej cieľom je ochrana hodnôt, na ktorých Slovensko stojí – demokracie, spravodlivosti a slobody.

Organizátori uvádzajú a snímkami dokladajú, že pomocou umelej inteligencie (ChatGPT) vypracovali na základe historických zdrojov o nenásilných protestných hnutiach návrh sedemtýždňového plánu zhromaždení, ktorých cieľom by bolo zvýšiť verejný tlak na zodpovedných predstaviteľov.

„Keďže sme si dnes prečítali a vypočuli, že to je tajné, tak my vám to odtajníme. Nemáme čo skrývať. Protesty sú legitímnym nástrojom nesúhlasu v demokratickej krajine. Organizujeme pokojné, nenásilné zhromaždenia, ktoré sú prejavom základného demokratického práva občanov vyjadriť nesúhlas s krokmi vlády,“ uviedli organizátori.

SIS tieto informácie nepotvrdila, no organizátorov označila za rozvracačov štátu a tvrdí, že získala „závažné informácie o dlhodobom organizovanom vplyvovom pôsobení, ktorého účelom je destabilizácia SR“. Organizátori protestov preto zverejnili obsah e-mailu, na základe ktorého správa údajne vznikla.

Bezpečnostný analytik Juraj Zábojník pre Pravdu uviedol, že postup SIS musia vyhodnotiť prijímatelia správ, teda premiér, prezident, predseda parlamentu či minister vnútra. Naznačil však, že obsah iba jedného e-mailu by nebol dostatočným dôvodom na reorganizáciu parlamentných zasadnutí alebo na zvolanie bezpečnostnej rady. „Nemyslím si, že ak zvolali bezpečnostnú radu, tak je tento mail podstatou a gro správy SIS. To by som bol prekvapený,“ upozornil analytik.

„Nie je nič nové, a ani by nebolo nič nové, keby to bola naozaj pravda, že sa tu pohybujú zahraniční emisári či styční dôstojníci rôznych služieb a majú tu svoje záujmy. Nie je nič nové, keď sledujeme politiku premiéra Fica a tejto koalície, že to má niekto záujem zmeniť. Bol by som prekvapený, keby taký záujem neexistoval. Aj zo strany opozície,“ uviedol Zábojník. Expert však dodáva, že v dnešnom virtuálnom svete nemožno brať všetko vážne. „Kým nebudeme poznať presný obsah správy, nebudeme vedieť, či ide o skutočný problém, alebo nie,“ uzavrel.

Čo hovorí opozícia?

Opozícia premiérove obvinenia z údajného plánovaného štátneho prevratu odmieta. Líder PS Michal Šimečka vyhlásenie Fica o majdane kritizuje a správu SIS označil za „nebezpečnú paródiu“. „Ohľadom správy SIS sme už včera hovorili, že je to fraška, a keď bola zverejnená, tak sa to potvrdilo,“ uviedol.

SaS podala trestné oznámenie pre podozrenie zo zneužívania SIS na politický boj proti opozícii. Poslankyňa za SaS Mária Kolíková zároveň na tlačovej konferencii zdôraznila, že pochody v uliciach sú kľúčovým právom občanov túžiacich vyjadriť nespokojnosť.

Progresívne Slovensko žiada zvolať mimoriadne zasadnutie Osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti SIS v súvislosti s utajenou správou. Poslanci za PS upozorňujú na podozrenie zo zneužitia SIS na zmarenie odvolávania premiéra.

„Budeme sa pýtať, ako táto správa vznikla, koľko zdrojov SIS na jej vytvorenie vynaložila a či je jej obsah vôbec v súlade so zákonmi,“ uviedla členka výboru Zuzana Števulová (PS). Hnutie chce navrhnúť uznesenie, ktorým výbor oznámi možné porušenie zákona generálnemu prokurátorovi. „Ak koalícia konanie výboru zmarí, zvoláme ho znova,“ dodala. Šéf poslaneckého klubu PS Martin Dubéci označil postup premiéra za priame ohrozenie demokracie.

Predseda KDH Milan Majerský kritizoval poslancov Smeru za to, že ministri aj premiér hovorili o obsahu schôdze vedenom v utajovanom režime. „V akej krajine to žijeme? Pán premiér nás tlačí do totalitných režimov, k totalitným krajinám. Toto my nechceme,“ uviedol Majerský.

Hnutie Slovensko a strana Za ľudí vyzvali prezidenta, aby odvolal riaditeľa SIS Pavla Gašpara. Opozícia stiahla návrh na odvolanie vlády, no už na druhý deň, v stredu 22. januára, PS, KDH a SaS spoločne podali nový návrh. Michal Šimečka sa domnieva, že mnohí poslanci koalície sú z diania v parlamente „zdesení“ a vyzýva ich, aby prišli na schôdzu vyjadriť svoju nespokojnosť.