Ministerstvo spravodlivosti sa zaoberá tým, aby zlepšilo a zefektívnilo Elektronický systém monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO). Všetko je to podľa šéfa rezortu Borisa Suska v štádiu riešenia.

Otázkou však podľa Suska je, či tento systém možno nastaviť inak z hľadiska prevádzkových nákladov, či by to mal prevádzkovať štát alebo by si mal prevádzkovanie objednať od tretích osôb.

Ako podotkol, systém elektronických náramkov je správny a dobrý. „My sme zvýšili používanie elektronických náramkov a predpokladáme, že v budúcnosti sa budú viac využívať práve v rámci alternatívneho trestania, čo bolo aj účelom celej novelizácie trestnej politiky,“ ozrejmil Susko.