Na hlavnom južnom cestnom ťahu by mala pribudnúť nová okružná križovatka, odľahči dopravu pri Lučenci

Ide o križovatku ciest I/16 s ďalšou rušnou komunikáciou I/75, ktorá je v Opatovej hlavným výjazdom z Lučenca, najväčšieho mesta na juhu stredného Slovenska. Táto križovatka, ktorá vznikla pred niekoľkými desiatkami rokov, už nevyhovuje zvýšenej intenzite premávky a neraz tam pri výjazde z Lučenca vznikajú kolóny. Problém majú hlavne vodiči, ktorí odbočujú smerom doľava, na Detvu a Zvolen.

„Keď sme mali stretnutie so Slovenskou správou ciest (SSC), uvažovali sme, že pokiaľ chceme riešiť túto problematickú križovatku, tak je potrebné urobiť štúdiu. Dohodli sme sa, že ju dá vypracovať mesto a keď bude hotová, príslušná stavba bude zapracovaná do plánu investícií SSC,“ vysvetlila pre Pravdu primátorka Lučenca Alexandra Pivková.

Dodala, že zrejme pôjde o menší kruhový objazd v porovnaní s turbookružnou križovatkou s priemerom 50 metrov, ktorá vlani vznikla o 25 kilometrov ďalej pri Rimavskej Sobote. Tam sa totiž hlavný južný cestný ťah križuje až s dvomi ďalšími rušnými cestami, I/72 vedúcou do Brezna a II/531 smerom na hranice s Maďarskom.

Teoreticky však podľa Pivkovej prichádza do úvahy aj iné dopravné riešenie ako kruhový objazd, to však bude závisieť od štúdie. „Je to naviazané aj na to, či pôjde o naše pozemky, alebo budeme musieť osloviť aj iných vlastníkov. Čiže je to zatiaľ otvorené,“ zakončila Pivková.

Otázna R2

Obidve spomínané kruhové križovatky sú dôležité aj preto, že východná vetva rýchlostnej cesty R2 Zvolen – Košice bude po dokončení úseku Kriváň – Mýtna zrejme na dlhé roky končiť pri Tomášovciach, teda niekoľko kilometrov pred Lučencom. Komunikácia I/16 preto bude naďalej plniť úlohu hlavnej dopravnej tepny.

Výstavbu ďalších úsekov smerom na Košice označil ako nereálnu ešte v roku 2022 vtedajší minister dopravy Andrej Doležal pri otváraní úseku Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce. Spomenul, že ďalšie časti R2 od Lučenca smerom na Rimavskú Sobotu, Rožňavu a Košice sa nezačnú stavať minimálne ďalších desať rokov. Namiesto toho avizoval budovanie obchvatov obcí na terajšej ceste I/16.

Foto: NDS Diaľnica R2 - výstavba úseku Kriváň - Mýtna Diaľnica R2 - výstavba úseku Kriváň - Mýtna

Naopak, súčasný šéf rezortu dopravy Jozef Ráž mladší avizoval, že výstavba dvoch úsekov rýchlostnej cesty R2 od Rimavskej Soboty po dedinu Figa by sa mohla začať už v treťom kvartáli 2025, respektíve v druhom kvartáli 2026.

Konkrétnym krokom v tomto smere je obnovenie výkupu pozemkov pod budúcu rýchlostnú komunikáciu zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) v uplynulých mesiacoch. Stále však nie je jasné finančné krytie týchto dvoch drahých dopravných stavieb. Mnohí miestni sú navyše skeptickí, keďže termín výstavby obidvoch úsekov sa v minulosti opakovane posúval.

Chýba severojužný obchvat

Zatiaľ čo tranzitná doprava v smere západ – východ sa Lučencu vďaka ceste I/16 prakticky úplne vyhýba, v severojužnom smere od Veľkého Krtíša prechádza priamo historickým centrom. Podľa údajov SSC z roku 2023 prešlo cez najfrekventovanejšiu križovatku pri Kubínyiho námestí denne až 14 000 vozidiel. Tie prechádzajú práve cestou I/75, ktorá potom v križovatke v Opatovej ústi na hlavný južný ťah.

Foto: Ministerstvo dopravy SR lucenec Vyťaženosť ciest v Lučenci

Dlhodobým plánom je preto preložka komunikácie I/75, ktorá by viedla po severozápadnom okraji mesta a odbremenila by nielen jeho centrum, ale aj predmetnú križovatku v Opatovej. Napriek viacerým pracovným stretnutiam a dopravnému prieskumu, o ktorých samospráva informovala na sociálnej sieti, však zatiaľ k realizácii nedošlo.