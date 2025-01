Tomuto už neveria ani v poslednej krčme: opozícia kritizuje Fica za ignorovanie skutočných problémov

Premiér Robert Fico (Smer) podľa Progresívneho Slovenska (PS) straší ľudí, aby zakryl vlastné zlyhania. Podľa strany SaS má strach zo slobodne prejaveného názoru občanov. Opozičné strany to uviedli to v reakcii na Ficove vyjadrenia v súvislosti so správou Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorou sa má vo štvrtok (23. 1.) zaoberať Bezpečnostná rada SR. Opozičné KDH zároveň žiada prezidenta Petra Pellegriniho, aby po rokovaní rady pozval do Prezidentského paláca predstaviteľov opozičných strán a informoval ich o jej záveroch.