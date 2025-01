ONLINE: Zasadá Bezpečnostná rada štátu, Gašpar avizuje odtajnenie časti správy. Načrtol aj opatrenia

Prezident Pellegrini prichádza do sídla SIS Video Zdroj: ta3

Aktualizované 9:39 Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) zhrnul, že po informovaní sa o bezpečnosti na Slovensku schvália postup a opatrenia. Kritizoval zároveň postup parlamentnej opozície počas utorkovej mimoriadnej schôdze k odvolávaniu premiéra Fica. Progresívne Slovensko (PS) označil za skupinu aktivistov, ktorí zjavne nerozumejú riadeniu štátu. „Budem rád, ak tie závery budú komunikované aj opozícii,“ vyjadril sa.

Video

Aktualizované 9:35 Na rokovanie Bezpečnostnej rady pozvali aj generálneho prokurátora Maroša Žilinku.

Aktualizované 9:24 Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer) naznačil, že na Bezpečnostnej rade sa bude správa rozoberať detailnejšie. „Malo by to byť niečo viac než na poslednej schôdzi parlamentu,“ povedal pred rokovaním.

Ako ďalej uviedol, na rade rozhodnú aj o tom, či správu odtajnia. Myslí si, že časť správy by mala byť odtajnená, pretože sa zverejňujú v posledných dňoch rôzne informácie. „Do istej miery by bolo rozumné povedať, čo sa dá odtajniť. Myslím si, že asi nejaké mená. Aktuálna činnosť spravodajských služieb sa nebude dať odtajniť,“ priblížil.

Video

O vyhlásení mimoriadnej situácie nechcel špekulovať. „Očakávam, že sa bude hovoriť najmä o preventívnych opatreniach. To znamená, že zrejme sa bude uvažovať o zvýšenej ochrane budov, o zvýšenom monitorovaní niektorých objektov, najmä kritickej infraštruktúry. Čo sa týka zhromaždení, asi bude požiadavka na ministra vnútra, aby tam boli dostatočné prostriedky a kapacity, nech nedôjde k nejakému konfliktu a provokácii, a aby bol zabezpečený bezpečný priebeh verejného zhromaždenia,“ uviedol.

9:10 Premiér Robert Fico osobne privítal prezidenta Petra Pellegriniho pri vchode na Úrad vlády.

Video

9:05 Ministra vnútra Matúš Šutaj Eštok pred zasadnutím uviedol, že by bol za to, aby o záveroch rokovania rady informovali aj opozíciu.

Video

9:01 Začalo sa rokovanie Bezpečnostnej rady štátu. Na Úrad vlády už skôr dorazil šéf SIS Gašpar, minister školstva Tomás Drucker (Hlas), podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer) či náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko. Všetci sa vyhli médiám a dnešné rokovanie nekomentovali.

8:50 Okrem Pellegriniho avizoval svoju prítomnosť na zasadnutí aj predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. Šéf SNS žiada prísnejšie požadovanie informácií o každom nominantovi vo vláde.

„Chcem aj zajtra (vo štvrtok, pozn. red.) na Bezpečnostnej rade požiadať predsedu vlády, aby inicioval z pozície vlády takýto zákon, kde každý minister, každý štátny tajomník dá čestné vyhlásenie pri ujatí sa funkcie, že nebol nikdy v žiadnych spravodajských zložkách západných štátov, ani východných, že nemá žiadne kontakty, ani jeho spoločnosti, ani obdobné príjmy," priblížil v stredu.

Čítajte viac Majdan a okupovanie. Fico vytiahol správu SIS, opozícia bude odvolávať znova. Politológovia: Je to precedens a možné zneužívanie

8:41 Premiér Fico avizoval v stredu, že na Bezpečnostnej rade budú prijaté preventívne opatrenia na zabránenie eskalácie. V stredu na tlačovke už vyhlásil, že prijme významné preventívne opatrenia, aby zabránil údajnému prevratu, o ktorom vraj hovorí aj tajná správa. Spomínal protesty, na ktorých podľa neho môže nastať stret Bezpečnostných zložiek a protestujúcich.

Fico oznámil zvolanie Bezpečnostnej rady - celá TB Video Zdroj: Pravda

8:34 Opozičné KDH žiada prezidenta Pellegriniho, aby po rokovaní rady pozval do Prezidentského paláca predstaviteľov opozičných strán a informoval ich o jej záveroch.

8:29 Mimoriadna Bezpečnostná rada SR, ktorej zvolanie navrhol prezident Peter Pellegrini, sa má podľa programu začať o 9.00 na Úrade vlády. Hlava štátu má právo navrhnúť zvolanie rady a na jej zasadnutiach sa zúčastňovať. Ak navrhne, aby ju zvolali, jej predseda, ju zvolá tak, aby sa stretnutie uskutočnilo najneskôr 48 hodín od okamihu, keď sa o návrhu dozvedel.

8:20 Bezpečnostná rada má spravidla deväť členov, ktorí sú pri výkone funkcie nezastupiteľní. Premiér však v stredu po rokovaní vlády oznámil, že okrem prezidenta bude vo štvrtok na rade prítomné celé vedenie Národnej rady a pozvaní sú aj všetci členovia vlády.

Stálych deväť členov Bezpečnostnej rady – premiér Fico, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas), minister obrany Robert Kaliňák (Smer), minister financií Ladislav Kamenický (Smer), minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer), ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas), minister životného prostredia Tomáš Taraba, minister dopravy Jozef Ráž a minister spravodlivosti Boris Susko.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Michal Šimečka / Robert Fico / Premiér Robert Fico (vľavo) a líder PS Michal Šimečka počas mimoriadnej schôdze parlamentu k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery vláde, 21. januára 2025

Na začiatku bolo odvolávanie

Utorkové rokovanie v národnej rade malo mať pôvodne jednu tému – odvolávanie Ficovej vlády. Kritiku si vypočul napokon len z úst predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku (PS). Opozičnú iniciatívu totiž prekryla utajovaná správa SIS v režime dôverné, ktorú premiér čítal len pred poslanci a ministrami.

I keď sa cez prestávku špekulovalo o čom môže byť, indície prišli až po potom, ako premiér prečítal prvú časť správy. Kým koaliční predstavitelia sa tvárili zhrozene, opozícia dokument spochybňovala.

Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer) povedal, že je v šoku a podľa toho, čo odznelo, sa na Slovensku schyľovalo k veľkej katastrofe. Opozičné KDH zase zhrnulo, že síce odzneli informácie, ktoré sú dostupné aj vo vyhľadávači Google, no získavanie týchto informácií mu pripomína praktiky komunistickej Štátnej bezpečnosti. Líder PS hovorí zase o nebezpečnej paródii. „Aj by som sa smial, ak by to nebolo také vážne v kontexte toho, že ide o SIS, o predsedu vlády,“ zhrnul Šimečka.

Odlišné reakcie prišli aj od koaličných poslancov. Poslanec Roman Michelko (SNS) reagoval, že v tajnej správe podľa neho nebolo nič zásadné. Samuel Migaľ z Hlasu zase skonštatoval, že zo správy nemal pocit, že sa na Slovensku chystal prevrat.

Šimečka: Obávam sa, že predseda vlády trpí preludmi, vidí veci, ktoré neexistujú Video Zdroj: TV Pravda

Pellegrini navštívil SIS

Hoci mali prítomní, ktorí si správu vypočuli, o jej obsahu mlčať, dlho to nevydržalo. Pred maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorý navštívil v utorok Slovensko, z nej veľa prezradil samotný premiér. „Slovenská opozícia sa pripravuje na majdan a na to, že bude okupovať vládne budovy,“ vyhlásil Fico a pokračoval, že opozícia chce vyvolať predčasné voľby.

Premiér tiež tvrdí, že na území Slovenska je skupina expertov, ktorá sa podieľala na „udalostiach v Gruzínsku“, ako aj na ukrajinskom Majdane. Podotkol, že skupina je prísne monitorovaná. Samotná SIS uviedla, že získala závažné informácie o „dlhodobom organizovanom vplyvovom pôsobení, ktorého účelom je destabilizácia SR“.

Keď sa médiami prehnali prvé interpretácie tajnej správy a priestorom sa začali šíriť výrazy ako majdan, puč, destabilizácia štátu, krátko pred štvrtou popoludní prišla prvá reakcia aj od hlavy štátu. Prezident Peter Pellegrini oznámil, že tajnú správu si prečítal už aj on a v stredu navštívi SIS, aby sa oboznámil so všetkými relevantnými informáciami za účasti ďalších silových zložiek štátu.

V stredu o desiatej hodine dopoludnia sa stretol so šéfom SIS Pavlom Gašparom a krátko pred dvanástou už Kancelária prezidenta informovala, že Pellegrini požiadal o zvolanie Bezpečnostnej rady SR.

Minister Richard Takáč: To, čo sa chystalo na Slovensku, je veľká katastrofa Video Zdroj: TV Pravda

Mail, ktorý pripravila umelá inteligencia

Viac svetla priniesla v utorok večer iniciatíva Nie v našom meste, ktorá zverejnila mail predtým zaslaný zhruba 120 ľuďom. Ten mal byť súčasťou utajovanej správy tajnej služby. Ako iniciatíva reagovala, mail si ako organizátori protestov rozposlali začiatkom roka a v žiadnom prípade nebol tajný. Jeho autom je podľa iniciatívy umelá inteligencia Chat GPT.

„Navyše, pripravil ho ChatGPT, ktorý čerpal zo zdrojov o nenásilných protestných hnutiach, prompt (zadanie AI) bol ▶ „priprav protesty na 7 týždňov dopredu tak, aby sa zvyšoval tlak verejnosti na zodpovedných predstaviteľov, pri zachovaní nenásilného charakteru“,“ uviedla iniciatíva Nie v našom meste na sociálnej sieti.

Pokus o druhé odvolávanie

Opozičná SaS podala v stredu na Generálnu prokuratúru trestné oznámenie pre podozrenie z možného spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Strana sa domnieva, že k jeho spáchaniu mohlo dôjsť v súvislosti s prípravou, prípadne aj objednaním alebo použitím utajenej správy SIS.

PS, SaS a KDH tiež podali v stredu opätovný návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Vyzbierali vyše 50 podpisov od opozičných poslancov. Hnutie Slovensko a strana Za ľudí zase vyzvali prezidenta, aby odvolal riaditeľa SIS Gašpara. Od prezidenta zároveň žiadajú, aby zabezpečil riešenie aktuálnej politickej situácie predčasnými voľbami alebo zostavením úradníckej vlády.