Šimečka podľa Blahu organizuje prevrat. Ako dôvod spomína jeho prácu o farebných revolúciách, ktorú napísal na Oxforde

Absurdity súčasnej vlády nemajú podľa lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku konca. Pobavilo ho najnovšie obvinenie zo strany europoslanca za Smer Ľuboša Blahu, ktorý dal do súvisu jeho študentskú prácu z univerzity v anglickom Oxforde s tým, že údajne organizuje na Slovensku prevrat.

Šimečka podľa Blahu „doslova napísal extrémistický manuál na prevrat, režimovú zmenu“. „Keď to čítate, je to presne to, čo páchajú progresívci na Slovensku. Už tomu chýba iba vražda ako spúšťač majdanov,“ vyhlásil Blaha vo videu na sociálnej sieti a dodal, že ide o škandalóznu štúdiu.

Šimečku napomenul Gašpar, aby nešíril nenávisť: Líder PS: Ak chcete vidieť nenávisť, pozrite si premiérove videá Video

Šimečka podľa neho napísal svoju prácu „ako nejaký profesionálny rozvracač a agent v službách globalistického impéria“. Europoslanec je presvedčený, že šéf progresívcov bol nasadený, aby na Slovensku urobil majdan a zvrhol vládu. Spolupracuje pritom s globalistickou sieťou mimovládok a agentov, je prepojený na Sorošove nadácie a americké inštitúty, vyhlásil Blaha.

„Najnovšie podľa Ľuboša Blahu organizujem prevrat ja osobne, pretože som pred 16 (!) rokmi ako študent na Oxforde napísal vedeckú prácu o tzv. farebných revolúciách. Takže takto, pán Blaha. Keď fyzik robí výskum o pohybe vesmírnych častíc, neznamená to, že chce havarovať Zem do Marsu, a keď ornitológ skúma vtáky, nemusí chcieť odletieť na zimu do Afriky,“ reagoval na Blahu Šimečka.

Šimečka: Som v šoku, toto sa v demokratickom parlamente nemôže stať Video

Podľa opozičného lídra je absolútna hanba, že takto straší ľudí na Slovensku. „Vy máte vládnuť, aby sa tu ľuďom žilo lepšie. Miesto toho ste na Slovákov uvalili drahotu, chaos, rozpadá sa vám zlepenec, klaniate sa diktátorom. A preto vás porazíme v riadnych demokratických voľbách,“ adresoval Blahovi.