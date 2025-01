Detaily z uznesenia: 10 sekúnd hrôzy, hajlovanie a sklony k sadizmu. Prečo Samuel zabíjal? Obete mali byť štyri

Vošiel do triedy, krátko zastal, obzrel sa a rýchlo sa vybral za spolužiačkou, ktorú začal bodať. V tom čase už bol zástupkyňa Mária mŕtva. Desivé vyčíňanie len o 18-ročného Samuela detailne opísali kľúčoví očití svedkovia, ktorí boli v ten deň v škole a písali písomku. Útočník vtrhol do tichej triedy celý v čiernom. Prezradili ho oči, postava a špecifická schôdza. Bol samotár, no exceloval. Jeden z jeho dvoch blízkych spolužiakov uviedol, že mal sklony k sadizmu, tešil sa z „framforcovania ľudí na kúsky“. Okrem toho hajloval, chválil sa bitím Rómov, vyhrážal sa spolužiačkam, nemal v láske ženy a obdivoval nemeckú vojnovú politiku. Obete mali byť až štyri. Prečo Samuel zabíjal?

Prečítajte si detaily z anonymizovaného uznesenia Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktoré má Pravda k dispozícii. Sudca pre prípravné konanie Roman Púchovský v nedeľu podvečer rozhodol, že Samuel S. bude stíhaný väzobne. Dohľad probačného a mediačného úradníka zamietol.

Ako sa skutok odohral?

Vyučovanie na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi začalo vo štvrtok tak ako každý deň. Študenti, učitelia a ani zamestnanci školy v treťom najmenšom meste na Slovensku však ráno nečakali, že sa ich životy navždy zmenia. Samuel mal mať na základe individuálneho plánu v ten deň komisionálne skúšky a skúšať ho mala učiteľka a zástupkyňa Mária Semančíková. K skúškam však nikdy nedošlo. Zhruba 20 minút pred jednou poobede sa už Samuel nachádzal v budove školy.

Vošiel do riaditeľne, kde sa nachádzala aj Mária. „Vošiel do kancelárie školy s úmyslom ju zavraždiť z dôvodu, že mal byť vylúčený zo školy, pričom k nej pristúpil a čiernym taktickým nožom s pevnou čepeľou o dĺžke 19 cm, ktorý mal za týmto účelom pripravený v čiernom vaku zn. underarmor,“ uvádza sa v uznesení v časti skutkového základu.

Následkom zatiaľ bližšie nešpecifikovaných zranení Mária na mieste zomrela. V škole boli v tom čase desiatky ľudí, keďže išlo o čas obeda. Jedna z prítomných neskôr opísala, že to bol strašný pohľad. Po prvom otrasnom čine vybehol Samuel na prvé poschodie a na chodbe pred dverami triedy si zložil čierny vak a bundu. „Do pravej ruky si zobral nôž, vošiel do triedy, kde s úmyslom zavraždiť XXX z dôvodu, že ho ohovárala,“ píše sa ďalej. Samuel pristúpil k študentke Alenke, ktorú v pochovali v pondelok a začal ju bodať. „V tomto konaní mu chcela zabrániť študentka XXX, ktorá k nemu pristúpila,“ zrekapituloval sudca Púchovský v uznesení. Samuel nožom zaútočil aj na ňu. Ide o ďalšiu študentku Barboru, ktorá je aktuálne vo vážnom stave no mimo ohrozenia života v popradskej nemocnici.

Alenka sa medzitým postavila a snažila sa ujsť z triedy von. „Avšak páchateľ ju dobehol na chodbe pred triedou,“ uvádza sa v uznesení, v ktorom však bližšie zranenia ani ich rozsah špecifikované nie sú. Len 18-ročná študentka následne zomrela pred triedou. Svedkom tohto činu bolo podľa predošlých informácií niekoľko ľudí. Chodby školy boli v tom čase plné učiteľov a študentov.

„Následne na to páchateľ ušiel zo školy do lesného porastu, kde bol dňa 16. januára 2025 o 13:50 hod. obmedzený na osobnej slobode policajnou hliadkou, kde počas toho, ako utekal tak v tomto lesnom poraste odhodil svoj mobilný telefón, smart hodinky, občiansky preukaz a následne aj celý vak, ktorý mal pri sebe,“ uvádza sa v uznesení.

Policajti naháňali Samuel na štvorkolkách a pomohli im aj stopy v snehu, Chytili už v katastri obce Matiašovce. Bývalý policajný prezident Ľubomír Solák v deň skutku informoval, že hliadku zavolali desať minút pre jednou poobede. Samuela tak chytili o niečo vyše hodiny. Uznesením vyšetrovateľa Úradu boja proti organizovanej kriminalite bolo 16. januára začaté trestné stíhanie. Deň na to vyšetrovateľ vzniesol obvinenie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v časti dokonaný a v časti štádiu pokusu.

Obete mali byť štyri

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove (KP PO) následne podal návrh na vzatie do väzby. Doposiaľ vypovedalo päť svedkov, vrátane riaditeľky gymnázia Anny Kromkovej, a zaistených bolo v prípravnom konaní niekoľko ďalších listinných dôkazov. „Obvinený je zo spáchania trestnej činnosti doposiaľ usvedčovaný hlavne výsluchom svedka XXX, z ktorého plynie, že kritického dňa počas šiestej vyučovacej hodiny, v čase okolo 12:40 až 12:45 hod. sa náhle otvorili dvere,“ uviedol v uznesení prokurátor s tým, že do triedy náhle vošiel Samuel. Skutok opísali učiteľka a jeden z jeho spolužiakov.

„Vošiel dnu agresívne, náhle, rýchlo. Mal na hlave čiernu kuklu, mal čiernu mikinu a kapucňu na hlave. Nevšimol si (svedok, pozn. red.), aké mal nohavice, avšak boli čierne. Na kukle mal otvor na oči, pričom práve podľa týchto očí ho hneď spoznal,“ tlmočil slová jedného z kľúčových svedkov – jeho spolužiaka, podľa ktorého má Samuel aj širokú panvu, ktorá mu spôsobovala špecifickú chôdzu z boku na bok. „Takže hneď vedel, že to je on. V pravej ruke držal nôž za rukoväť, držal ho čepeľou smerom dole nadhmatom, ako kladivo,“ opísal prokurátor.

Svedok, z opisu vyplýva, že šlo zrejme o jedného zo študentov, ktorý sedel v triede, v ktorej sa nachádzala aj Alenka s ďalšími spolužiakmi, odhadoval dĺžku noža aj s rukoväťou až na 25 centimetrov. „Keď vošiel dnu, nič nepovedal. Hneď ako vošiel, učiteľka začala kričať a plakať, lebo musela vidieť ten nôž,“ uvádza prokurátor. Samuel zamieril hneď medzi lavice. Pozrel sa smerom k lavici, kde mala sedieť jedna z jeho spolužiačok, ktorú si zrejme tiež vybral za obeť. „V tom čase nebola v škole, ale v tej lavici ona bežne sedávala,“ skonštatoval prokurátor na základe výpovede svedka.

Jej spolusediacou bola zrejme Alenka. „V tejto súvislosti prokurátor poukazuje na jeho výsluch v procesnom štádiu podozrivého, v rámci ktorého vypovedal, že okrem uvedených osôb mal v pláne usmrtiť aj ďalšie dve osoby, ktoré mu podľa jeho vyjadrenia zničili život,“ informoval sudca Púchovský, bližšie však Samuel odmietol vypovedať. Samuel na chvíľu podľa svedka zastal a vyzeralo to, ako keby si za cieľ vybral práve tieto dve dievčatá. „Ale XXX nebola v škole. Vtedy na chvíľu zastal, pozrel sa na XXX (Alenku, pozn. red.) a začal ju ako keby premeriavať, ako keby hľadal miesto, kde má s tým nožom bodnúť. Trvalo to celé doslova pár sekúnd, možno 10 sekúnd,“ opisoval prokurátor slová svedka o hrozivom incidente.

Alenka sa akurát vtedy išla postaviť a v tom ju začal Samuel bodať. „Videl (svedok, pozn. red.), ako ju bodal týmto nožom. V tom učiteľka zakričala, aby všetci rýchlo opustili triedu,“ pokračoval prokurátor. Alenka bola celý čas ticho, podľa kľúčového svedka z nej nevyšlo ani slovo, neskôr len videl, ako sa snažila postaviť. „Oni sa všetci na pokyn učiteľky rozbehli z triedy von. Keď utekal von, spoza seba zazrel obvineného, ako sa ho snažila spacifikovať, hodila sa tak na neho. Potom, keď už prekročil prah dverí do triedy, ešte sa otočil a videl ako nad ňou stál obvinený a mával nožíkom. Videl ako švihal týmto nožíkom,“ pokračoval prokurátor.

Následne všetci utekali po schodoch dole, až kým nevybehli preč zo školy predným vchodom. „Keď vyšli vonku, učiteľka plakala a povedala mu, nech volá okamžite policajtov.“ To, že obeťou bola aj zástupkyňa riaditeľkou, sa dozvedel až potom, čo sa kľúčový študent aj jeho spolužiaci dostali von zo školy. Učiteľka, ktorá sa v tom čase nachádzala v triede a bola aj jednou zo svedkýň, opísala, že v čase útoku bolo v triede ticho, keďže v tom čase písali písomku. „Vedľa v triede bola len jedna kolegyňa s jednou žiačkou. Prváci boli na lyžiarskom, teda našťastie v škole neboli. Prešlo asi 20 až 25 minút, otvorili sa dvere do triedy a do triedy vošla vysoká postava v čiernom oblečení,“ uviedol prokurátor s tým, že aj učiteľka ho spoznala ihneď podľa očí. Potvrdila, že sa rozhliadol a veľmi rýchlo sa vydal pomedzi lavice hneď k Alenke.

Po útoku utekala dolu schodmi a všimla si pootvorené dvere v riaditeľni, kde ležala už mŕtva Mária. „Do tváre jej nevidela, bála sa a preto utekala preč, vonku zo školy hlavným vchodom. Spoločne s ňou vychádzali aj žiaci, zašli za školu, jeden zo žiakov jej dal telefón a potom volali políciu a záchranku. Ostatní žiaci utekali do mesta k domovu dôchodcov. Ako utekala zo školy, kolegyňa na ňu z okna kričala, že čo sa deje. Oni ostali hore v triede, kde sa zavreli, to bolo na druhom poschodí,“ opisoval prokurátor hrôzy, ktorých svedkom bola jedna z učiteliek.

„Kolegyňa jej potom neskôr rozprávala, že trocha pootvorila dvere na prvom poschodí a videla ako bodal do spolužiačky,“ píše sa ďalej. Na margo motívu učiteľka dodala, že Márii a Alenke dával za vinu to, že sa na neho sťažovali a musel preto mať individuálny plán. „Pričom on si nebol vedomý toho, aby niečo zle vykonal. Všetko sa zomlelo veľmi rýchlo,“ dodala.

Ďalšia zo študentiek, ktorá sa v tom čase nachádzala v triede, potvrdila to, ako sa skutok odohral. Samuela spoznala podľa vysokej postavy. Keď zamieril k Alenke, všetci vykríkli. „Vykríkli, lebo sa zľakli,“ povedala s tým, že keď to Alenka videla, chcela utiecť, no spadla a Samuel ju začal bodať. „Potom už len videla ako XXX, ktorá s ňou sedí v lavici, sa hodila k nim a potom začala panika, všetci stavali zo stoličiek a utekali von z triedy,“ čítal slová jednej zo Samuelových spolužiačok prokurátor na súde. Samuel bol podľa nej celý čas ticho, nič nepovedal a všetko prebehlo „v momente“. Veľmi ho nepoznala a ani s ním nemala osobne problém.

Hajlovanie, agresivita, bitie Rómov a sklony k sadizmu

„K osobe obvineného uviedol, že k nim do triedy prišiel až v druhom ročníku na gymnáziu, predtým bol na internáte. Tento ročník začal on študovať diaľkovo, ale nie hneď od začiatku roka, až neskôr,“ vypovedal podľa slov prokurátora. „Ďalej mal aj extrémistické poznámky, vedel plynule po nemecky a hajloval v triede niekedy. Mal extrémistické názory na Rómov, vravel, že ich treba vyvraždiť. Aj sa chválil, že zbil nejakých Rómov,“ opísal spolužiak.

Kľúčový svedok vedel aj o tom, že Samuel mal v minulosti zbiť nejaké dievča, čo skončilo v nemocnici. Podľa informácií z Okresného súdu v Kežmarku dostal dokonca zákaz priblíženia sa k spomínanému dievčaťu. „Inak bol jednotkár, považoval ho za inteligentného človeka, matematika, fyzika a nemčina mu išla veľmi dobre. Čo sa týka jeho osobnosti, okrem toho, že bol extrémista, bol aj agresívny človek. Napríklad na telesnej schválne z celej sily kopal loptu a nehľadel na to, že či niekoho zasiahne,“ pokračoval prokurátor.

„Raz z podania na volejbale trafil nos, ale to asi bolo nechtiac. Ale tešil sa z toho,“ vypovedal svedok. Samuel bol podľa neho silno zameraný proti ženám. Jednej z dievčat, ktorá bola o rok mladšia, vraj povedal, že ju skopne zo schodov, keď okolo nej prešiel. Na polícii vypovedal aj ďalší študent, ktorý v čase útoku v škole nebol. Samuela však opísal ako chlapca, ktorý sa od ostatných líšil. „Mal sklony k sadizmu, neviem ako to mám vysvetliť, ale proste nebol normálny. Napriek tomu bol dosť inteligentný, dalo sa s ním pokecať,“ čítal prokurátor slová svedka.

Myslí si, že skutku mohol zabrániť, lebo si raz boli so Samuelom sadnúť a rozprávali sa „len tak“ o tom, ako ide život. „Rozprával mu, že si kúpil nôž a že sa necíti dobre, že toho má veľa, že spolužiaci neposielajú poznámky, tak, ako by mali. Povedal mu, že sa samopoškodzuje nožom, jeho by ani vo sne nenapadlo, že tým nožom môže niekoho zabiť, teda myslím ľudí, ktorých nemá v láske,“ opisoval prokurátor.

Svedka podľa jeho slov ani len nenapadlo, že by mohol niečo spolužiačkam urobiť. Samuel si totiž nikdy nedával servítku pred ústa. „Hovoril veci na rovinu a preto sa aj dostal na individuálne štúdium. Vie, že bol sadista, občas spolu pozerali takú stránku. On si všimol, akoby sa v tom vyžíval, že sa mu to páči, ako sú ľudia rozframforcovaní na kúsky,“ dodal.

Od vyhrážania k individuálnemu plánu

Jedna z učiteliek vo výpovedi uviedla, že si agresívne správanie Samuela nevšimla. O určitých problémoch, ktoré Samuel mal, vedela, no inak ho považovala za veľmi úctivého a vychovaného študenta. „Bol veľmi šikovný, chodil na rôzne súťaže, mal výborné výsledky. Bol však taký uzatvorený, nebol komunikatívny. Čo si všimla, tak mal vzťah k nemeckej politike, najmä v historickom kontexte. Napríklad mali zadanie napísať nejakú úlohu a on si vybral práve nejaký vojnový konflikt v súvislosti s nemeckou politikou,“ tlmočil slová učiteľky prokurátor. Podľa učiteľky sa nesprával agresívne a dokázal prijať kritiku.

Čo sa týka správania v stresových situáciách, nedával to najavo. „Veľmi neprejavoval emócie navonok. Vedel sa aj zasmiať, ale bol viac menej taký rezervovaný,“ opísal prokurátor s tým, že ako vyučujúca s ním nemala nikdy žiaden problém. Bol skôr samotár, nepotreboval s nikým fungovať, no ak sa zapojil do nejakej skupinovej práce, vedel spolupracovať. Ani spolužiaci s ním podľa učiteľkiných slov nemali žiaden problém. „Mal jedného obľúbeného spolužiaka, s ktorým aj sedel,“ uviedla učiteľka.

Samuelov spolusediaci ho mal za „pánaboha“ a bol na neho veľmi naviazaný. Dôvodom bolo to, že bol v minulosti šikanovaný, no keď sa kamarátil so Samuelom, cítil sa „taký neohrozený“. Samuel bol v triede rešpektovaný najmä pre svoje študijné výsledky. V druhom ročníku, keď na gymnázium nastúpil, bol krotký. Na začiatku školského roka v septembri 2024 však prišla do školy žiadosť, aby na Samuela napísali posudok.

„Žiadateľom bol asi nejaký probačný úrad, ktorý mal nad ním dohľad, my sme to nevedeli. Takže tento úrad si vyžiadal posudok, ktorý vypracovali s kladným záverom, nakoľko bol dovtedy bezproblémový a potom po vypracovaní posudku sa začal ukazovať naplno,“ povedala učiteľka. Zmenu pedagógovia pocítili, keď sa začali množiť informácie od dievčat, že sa im vyhráža. „Potom dali rodičia žiadosť o individuálny študijný plán,“ uviedla pedagogička.

Zhodím ťa z útesu, čarodejnice upaľovali

Spomínaný spolužiak Samuela ozrejmil aj dôvod, prečo mal študovať externe. V čase, keď boli na turistike v Tatrách, sa totiž mal vyhrážať zhodením z útesu či slovami o upaľovaní čarodejníc. Spolužiak, ktorý v čase útoku v škole nebol, uviedol, že sa takto vyhrážal dvom spolužiačkam. Ostatní mali Samuelovi odporučiť, aby išiel študovať externe. „Lebo má zlý vplyv na ich triedu,“ povedal študent. Jedna z učiteliek, ktorá agresívne správanie Samuela neregistrovala, počas výpovede spresnila, že išlo o kurz ochrany života a zdravia, ktorí študenti absolvovali na trojdňovom pobyte minulý rok v októbri.

„Počas toho kurzu sa triedna učiteľka aj dievčatá rozprávali a prišli na tému, že obvinený im píše rôzne vyhrážky, napríklad napísal niečo v zmysle, že je čarodejnica a že čarodejnice sa v minulosti upaľovali, toto jej povedal na autobusovej stanici,“ píše sa v uznesení s tým, že Samuel sa tomu mal smiať. Keď sa študenti z kurzu vrátili, rodičia dotknutých dievčat, Alenky a jej spolužiačky, informovali učiteľku.

Kým sa to však začalo riešiť, do školy sa už dostala informácia, že Samuel mal podobný problém aj na základnej škole. „Mal tam nejaké opletačky s nejakým dievčaťom, avšak viac už nevedeli. Na základe týchto skutočnosti si vedenie pozvalo do školy obvineného a aj jeho rodičov, kde sa vedenie školy dohodlo s rodičmi, že by bolo fajn, aby chodil do školy pomenej, tým pádom mu bol schválený individuálny študijný plán,“ uviedol prokurátor.

Samuel teda od polovice októbra do školy nechodil, vzdelával sa doma sám a chodil len na komisionálne skúšky z angličtiny, v ktorých exceloval. To, že nemohol chodiť do školy ako jeho spolužiaci, dával za vinu najmä zástupkyni Márii. „Elektronickou komunikáciou vytýkal pani XXX, že musí písať ročníkovú prácu a tu aj obhajovať a povedal jej, že „robí z neho klauna“, resp. že on sa tak cíti, keď sa má pred niekým obhajovať,“ pokračoval prokurátor. Maily písal pred dvoma alebo troma týždňami, začal v nich byť nepríjemný a Márii napísal, aby mu vykala, pričom v škole je bežné tykanie.

„Kolegyňa mu začala vykať a komunikovala s ním ďalej. Raz jej napísal, že druhé šance nedáva. Včera (15. januára, pozn. red.) s ňou takisto komunikoval, kde bol ako vymenený, povedal jej, že jej dáva druhú šancu. Dnes o 13.00 (16. januára, pozn. red.) mal mať komisionálne skúšky z prírodovedných predmetov,“ opísala ďalej učiteľka. Mária Samuela v deň skúšok čakala, no stretnutia sa obávala.

„Veď, že aj keď sa cítiš v bezpečí v pohodlí domova tak ja som stále vonku,“ písal Samuel zástupkyni riaditeľky počas Vianoc. Súčasťou vyšetrovacieho spisu sú aj informácie z pitvy, ktoré však takisto výnimočne podliehali anonymizácii, ďalej lekárske potvrdenie, zápisnice o obhliadke miesta činu s fotodokumentáciou, listy o prehliadke mŕtveho, lekárske správy obvineného, lustrácia zbraní, odpis z registra trestov, výpis z evidencie priestupkov a ostatný spisový materiál.

V činnosti by mohol pokračovať, Samuel sa odvolal

Keďže sudca rozhodol o väzobnom stíhaní obvineného Samuela, väzba začala plynúť 16. januára o 13:50, teda dňom jeho zadržania a bude sa vykonávať v Ústave na výkon väzby Bratislava. Podľa prokurátora, s ktorým sa sudca Púchovský stotožnil, totiž existuje dôvodná obava, že Samuel ujde alebo sa bude skrývať, aby sa trestnému stíhaniu vyhol, keďže mu hrozí 25 rokov až doživotie, a to aj kvôli tomu, že po čine zo školy utiekol.

Rovnako existuje obava, že bude v trestnej veci pokračovať. Samuel síce odmietol vypovedať pred súdom aj počas výsluchu. Ešte bez prideleného advokáta prezradil jednu informáciu. Obete mali byť štyri. Na jeho predchádzajúcu výpoveď v štádiu podozrivého preto súd neprihliadal. „Uvedený dôvod väzby je posilnený aj výpisom z registra trestov obvineného, z ktorého plynie, že obvinený bol doposiaľ dvakrát súdne trestaný,“ zdôvodňuje prokurátor v uznesení. Okresný súd v Kežmarku ho uznal vinným v dvoch prípadoch.

Ide o spáchanie prečinu výtržníctva, pričom bol mu uložený podmienečný trest odňatia slobody vo výmere štyroch mesiacov so skúšobnou dobou v trvaní 18 mesiacov a dostal aj zákaz priblíženia sa k poškodenej. V druhom prípade bol uznaný vinným z prečinu nebezpečného vyhrážania sa, no od uloženia súhrnného trestu upustili kvôli predchádzajúcemu trestu. „Z hľadiska rozhodovania o väzbe ide o skutočnosť svedčiacu o tom, že obvinený má sklony k páchaniu trestnej činnosti aj opakovane, a že jeho trestná činnosť zameraná proti fyzickým osobám gradovala,“ uviedol Púchovský. Rozhodnutie nie je právoplatné. „Rozhodnutie sudcu pre prípravné konanie ŠTS o vzatí do väzby obvineného S. S. nie je právoplatné. Obvinený proti nemu podal v zákonom stanovenej lehote sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR,“ uviedla hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.