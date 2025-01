Matovič: Fico sa bojí aktívnych občanov, preto ich zastrašuje. Podľa SaS je tajná služba zneužívaná, Gašpar by mal skončiť

Slovenská informačná služba (SIS) je podľa opozičnej strany SaS zneužívaná na politické účely. Na rokovanie Národnej rady (NR) SR predložia predstavitelia strany návrh na odvolanie riaditeľa SIS Pavla Gašpara. Opoziční poslanci za SaS to vyhlásili na tlačovej konferencii v reakcii na štvrtkové mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady SR k informáciám SIS o údajnej destabilizácii Slovenska. Zdôraznili, že premiéra Roberta Fica (Smer) plánujú poraziť v demokratických voľbách, ktorých výsledky rešpektujú.

„To, čo sme dnes počuli na tlačových besedách predstaviteľov tejto vládnej koalície, sa v podstate vôbec nelíši od toho, čo sme počuli aj v národnej rade. Sú to znova tie isté informácie, ktoré sú nepodložené a z môjho pohľadu vykonštruované. Čo sme počuli, boli vyhrážky, nátlak, zastrašovanie verejnosti, aby sa obávala zúčastniť na zhromaždeniach a verejných protestoch, ktoré budú organizované po celom Slovensku,“ vyhlásil poslanec NR SR Juraj Krúpa (SaS).

Dodal, že provokatérov či agentov na protesty môžu nasadiť bezpečnostné zložky štátu, respektíve koalícia. Vládni predstavitelia sa podľa neho opozícii vyhrážajú a neprávom ju obviňujú z nerešpektovania parlamentných volieb.

Ako Krúpa informoval, k situácii by mali mimoriadne zasadnúť aj viaceré parlamentné výbory. V piatok (24. 1.) by podľa neho mal rokovať Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a v ďalšom týždni aj Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS či Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť.

Poslankyňa NR SR Mária Kolíková (SaS) si myslí, že vláda robí kroky, ktoré popierajú parlamentnú demokraciu. „Veď táto vláda odvolala lídra opozície ako podpredsedu parlamentu na základe lží a výmyslov, jednoducho, tak to je. Jednoducho, líder opozície určite má byť jeden z podpredsedov parlamentu,“ zdôraznila Kolíková a dodala, že mal byť aj na zasadnutí bezpečnostnej rady.

Hnutie Slovensko: Premiér sa bojí aktívnych občanov, preto ich zastrašuje

Premiér Fico sa nikoho nebojí viac ako aktívnych ľudí, ktorým Slovensko nie je ľahostajné. Preto sa rozhodol ich zastrašiť. Vyhlásil to líder hnutia Slovensko Igor Matovič. Predstavitelia hnutia zdôraznili, že Slovensko nepatrí Ficovi, ale občanom a vyzvali ich, aby sa nenechali zastrašiť.

Premiér sa podľa hnutia bojí ľudí, ktorí chodia slobodne protestovať proti krokom jeho vlády. Chce ich preto podľa neho vystrašiť a potlačiť demokratické zhromaždenia. „Jediná šanca, ako vláde ukázať, že nesúhlasíme s jej krokmi, je ísť do ulíc a nebáť sa. Pretože o to ide Robertovi Ficovi, aby sa ľudia báli, boli ticho, nezhromažďovali sa a nechali ho rozoberať Slovensko na súčiastky,“ vyhlásil predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš. Zároveň apeloval na ľudí, aby sa na zhromaždeniach nezapájali do prípadných potýčok.

Exminister vnútra Roman Mikulec vyzval príslušníkov ozbrojených zložiek, aby sa riadili zdravým rozumom a nenechali sa manipulovať. „Slovensko nepatrí Robertovi Ficovi, ale občanom, ktorí majú právu na zhromažďovanie a prejavu slobodu zakotvenú v ústave,“ dodal.

Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová rovnako tvrdí, že Ficovi ide len o vyvolanie strachu. Chce podľa nej zastrašiť ľudí, aby sa nezhromažďovali, pretože pred niekoľkými rokmi tak prišiel o premiérsku funkciu. Zdôraznila, že protesty vždy prebiehali pokojne a slušne. „Jediné násilné a vulgárne protesty boli tie, ktoré organizoval Robert Fico,“ podotkla. Remišová zároveň považuje za smutné, že sa k „absurdnej hre strašenia občanov“ pridal aj prezident Peter Pellegrini. Rovnako vyzvala ľudí, aby sa nenechali zastrašiť.

O správe SIS, ktorá má obsahovať informácie o snahe destabilizovať SR, vo štvrtok rokovala Bezpečnostná rada SR. Vláde odporučila prijať nevyhnutné preventívne opatrenia. Prezident Peter Pellegrini, vedenie NR SR aj predseda vlády Fico považujú situáciu za vážnu. Premiér sa obáva možného pokusu zorganizovať na Slovensku prevrat. Apeloval na občanov, aby sa nenechali zneužiť skupinami na útok proti ústavnému zriadeniu SR. Vláda podľa neho nebude robiť žiadne kroky týkajúce sa ústavného práva zhromažďovať sa a organizovať protesty.

KDH žiada o prijatie u prezidenta: Je povinný prispieť k náprave napätých vzťahov

Opozičné KDH žiada v kontexte celkovej politickej situácie aj Bezpečnostnej rady SR o prijatie prezidentom SR Petrom Pellegrinim. Cieľom rokovania by bola výmena názorov na súčasnú situáciu a možné riešenia smerujúce k zlepšeniu situácie. Vyplýva to z listu, ktorý prezidentovi zaslali predstavitelia KDH.

„Veríme, že ako prezident SR máte nielen povinnosť, ale aj potrebné skúsenosti, aby ste svojou autoritou pomohli v tejto situácii prispieť k náprave nezdravo napätých vzťahov v politike i celej spoločnosti,“ priblížilo KDH. Je presvedčené, že v záujme ochrany demokracie a pokojného fungovania krajiny je potrebné zísť z cesty eskalovania napätia a čo najskôr sa vrátiť aspoň k základnej normálnosti v politike a verejnom živote.