Potečie k nám ruský plyn z Turecka? Erdogan aj Maďarsko sľubujú pomoc s energiami, podľa expertov nebude dostatočná

Keď v pondelok (20. januára) premiér Robert Fico (Smer) a viacerí ministri navštívili Turecko, rokovali okrem iného aj o dodávkach zemného plynu na Slovensko. Slovensko by mohlo získať plyn z Ruska cez turecký plynovod Turkstream, z ktorého energiu odoberajú viaceré európske štáty už v súčasnosti. Zároveň je tento plynovod maximálne vyťažený a podľa expertov kapacita potrubia z juhu, odkiaľ by plyn mal ku nám tiecť, nestačí.

Slovenský premiér od začiatku roka kritizuje rozhodnutie Volodymyra Zelenského „zastaviť“ dodávky ruského plynu cez územie Ukrajiny. Kyjev odmietol predĺžiť tranzitnú zmluvu s Moskvou v záujme priškrtiť finančné zdroje agresora.

Vláda sa zatiaľ otvorene nesnažila hľadať náhradný zdroj energie na západe či na severe, ako to robia mnohé ostatné štáty Európskej únie. Ak by sa podarilo dohodnúť s Ankarou na dodávkach, z Turecka by tiekol ruský plyn, len by sa k nám išiel inou trasou. A zároveň sa dá povedať, že sa tak deje už dlhé roky, keďže časť slovenských zásob sa napĺňa skrze dodávky z Maďarska, a to je na Turkstream napojené.

Fico v Ankare uviedol, že ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas) pôjde možno už budúci týždeň naspäť do Turecka, aby o možnej spolupráci ďalej rokovala. Erdogan tvrdil, že jeho minister zahraničných vecí preberal tému s plynom pre Slovensko s ministrom zahraničia Ruska Sergejom Lavrovom a on sám to môže prerokovať s Vladimirom Putinom. Turecko podľa neho prijme potrebné opatrenia a verí, že sa tranzit na Slovensko uskutoční.

Pravda oslovila ministerstvo hospodárstva s otázkou, či šéfka rezortu Denisa Saková plánuje v najbližšom čase znovu navštíviť Turecko a tiež sme sa pýtali, aké objemy plynu by Slovensko chcelo s Tureckom dohodnúť. Z rezortu však v stanovenom termíne neodpovedali, o stanovisko ministerstva budeme článok aktualizovať.

Kapacita Turkstreamu nestači

Štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP) má podpísaný dlhodobý kontrakt na dodávku plynu s ruskou ruskou exportnou spoločnosťou Gazpromom, pripomína analytik a zakladateľ portálu Energie pre Vás Jozef Badida. Zdôrazňuje preto, že práve ruský dodávateľ by sa mal zaoberať tým, ako dopraví plyn z Ruska až na Slovensko.

„Primárne by teda mal práve Gazprom hľadať voľné prepravné kapacity na dodanie dohodnutých objemov na Slovensko. Samozrejme, po ukončení prepravy ruského plynu cez Ukrajinu, v minulosti aj Poľsko či Nordstream, už nezostáva veľa alternatívnych možností ako to dosiahnuť,“ vysvetlil.

Turecký plynovod má dve rúry o kapacite 15,75 miliardy metrov kubických – jednu výhradne pre Turecko a druhú smerujúcu do Európy. Tá cez bulharský plynovod zásobuje najmä Maďarsko a Srbsko, ale cesty existujú aj do Rumunska, Grécka, Severného Macedónska či Bosny a Hercegoviny.

Podľa finančnej a analytickej spoločnosti S&P Global európske potrubie Turkstreamu v súčasnosti využíva takmer maximum svojej kapacity. Konkrétne 15,5 miliardy kubíkov z možných 15,75 miliardy. Treba preto zvážiť, či by turecká alternatíva vôbec bola schopná dodať na Slovensko dostatok plynu.

Ministerstvo hospodárstva odhaduje, že Slovensko počas najbližších piatich rokov spotrebuje každý rok 4,3 miliardy kubíkov, podľa analytika spoločnosti JPX Jána Pištu ide o väčšie množstva, päť až 5,5 miliardy. S týmto odhadom súhlasí aj šéfredaktor webu Energie-portal.sk Radovan Potočár. Upozorňuje, že spotreba na Slovensku od roku 2022 klesá, no ak sa vráti na pôvodné úrovne, tak pôjde približne o päť miliárd kubíkov ročne.

„Cez Turkstream už dlhodobo tečie plyn takmer na maxime. Kapacita je viacmenej rozpredaná a trúbky nenafúknu. Do Turecka prúdi aj plyn cez Blue Stream a aj ten je viac-menej na maxime. Je teda otázne, odkiaľ by sa plyn na Slovensko zobral,“ hovorí analytik Pišta. „Sú to nie celkom veľké možnosti a niekto by musel ustúpiť, keďže Turecko má v súčasnosti viacerých európskych zákazníkov,“ doplnil.

Plyn z Maďarska tiecť môže

Pri dovoze plynu cez Turecko sú limitujúcim faktorom prepravné kapacity, vysvetľuje Potočár. Minulý rok sa pritom zvyšovali kapacity plynovodného prepojenia medzi Slovenskom a Maďarskom, a v súčasnosti umožňujú na naše územie dostať do 3,5 miliardy kubíkov ročne. To platí za predpokladu, že by obchodníci využívali túto prepravnú cestu naplno.

„Zároveň však platí, že záujemcov o plyn po tejto trase je viacero, či už ide o samotné Turecko, balkánske štáty a Maďarsko. Touto trasou sa zďaleka nedá prepraviť toľko objemu, koľko kedysi prúdilo cez Ukrajinu na Slovensko. Prepravná kapacita plynovodu vedúceho cez Slovensko z východu na západ je okolo 90 miliárd kubíkov,“ podotkol Potočár.

Slovensko preto slúžilo ako tranzitná krajina a plyn, ktorý z Ukrajiny nespotrebovalo, mohlo posielať ďalej. V tomto ohľade Fico podotýka, že keď Kyjev s Moskvou na prelome rokov nepredĺžil zmluvu, Slovensko na tranzite prišlo o stovky miliónov eur. V súčasnosti je plynovod z Maďarska jedinou trasou, ktorou prúdi plyn na Slovensko, no ten nemá šancu naplniť slovenské potreby.

„Od začiatku roka tečie na Slovensko plyn iba z Maďarska a zvyšok sa ťaží zo zásobníkov na Slovensku. Nejde sem žiadny plyn ani z Poľska, Čiech ani Rakúska,“ podotýka energetický analytik Pišta. V januári 2025 na Slovensko z Maďarska tečie asi 8 miliónov kubíkov plynu denne. Minulý rok vo štvrtom kvartáli od októbra do decembra tieklo asi 10 miliónov.

Maďarsko je pripravené ponúknuť svoje tranzitné kapacity ako celok, aby tak zabezpečilo zásobovanie Slovenska energiou vyhlásil vo štvrtok šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó. Uviedol, že ročnú kapacitu maďarsko-slovenského plynového prepojenia zvýšili o 900 miliónov kubických metrov s cieľom zlepšiť energetickú bezpečnosť susednej krajiny. Ako dodal, množstvo zemného plynu, ktoré do Maďarska prichádzalo plynovodom Turecký prúd (TurkStream), bolo v minulom roku 7,6 miliardy kubických metrov, takže aj tam je ešte zhruba 900 miliónov kubických metrov voľnej kapacity.

Experti sa zhodujú, že ani tak dodávky plynu iba touto trasou Slovensku nestačí. „Fakt je ten, že plynu z južnej vetvy zrejme nebude dostatok,“ hovorí Pišta. Skôr či neskôr si budeme musieť začať kupovať aj západný plyn, dodal.

Alternatívy z Nemecka

Bude cena za ruský plyn z Turecka výhodnejšia? Experti vysvetľujú, že plyn z akéhokoľvek zdroja stojí rovnako. Či už ide o ruský plyn alebo o nórsky, americký a akýkoľvek iný. Jeho cena sa nemení, rozdiely vznikajú jedine v tranzitných poplatkoch. Poplatky za prepravu plynu z Turecka podľa Pištu nebudú nižšie ako pri plyne zo západu či severu Európy. „A opäť treba poukazovať aj na vyťaženú kapacitu plynovodov. Kvôli 5 miliardám kubíkov pre Slovensko totiž nehrozí nijaké prerábanie a rozširovanie potrubí. Muselo by ísť o minimálne 10-násobne vyššiu zákazku,“ vysvetľuje expert.

SPP pritom už od novembra deklaruje, že ako alternatívu po nepredĺžení tranzitnej zmluvy medzi Moskvou a Kyjevom preferuje dodávky cez Nemecko a ďalej cez české alebo rakúske územie. „Tomuto scenáru nahralo aj to, že Nemecko od 1. januára zrušilo poplatok dodatočne zaťažujúci tranzit plynu cez jeho územie. Česko zároveň opakuje, že Slovensku prepravnú kapacitu ponúka,“ podotýka Potočár.

Plyn zo západu je teda k dispozícii a zrejme podľa odborníkov nebude ani drahší než ruský plyn z Turecka. SPP prehodnotil pôvodne po nepredĺžení zmluvy medzi Ukrajinou a Ruskom odhadoval, že Slovensku vznikne na preprave plynu dodatočný náklad na úrovni 140 miliónov eur. Následne to prehodnotil a znížil na 90 miliónov eur.

Analytici z Dát bez pátosu na sociálnej sieti upozorňujú, že v rokoch 2021 – teda ešte pred ruskou inváziou na Ukrajinu – až 2024 došlo k rapídnemu poklesu dovozu plynu z Ruska do Európy. Pokles predstavuje celkovo až 100 miliárd kubíkov, konkrétne zo 154 miliárd v 2021 na 54 miliárd kubíkov v roku 2024. A keďže po novom už ruský plyn netečie ani cez Ukrajinu, tak aj tento rok Rusko zaznamená straty.

Dôsledkom zníženia dovozu plynu sú dramatické straty peňažných tokov Gazpromu a v konečnom dôsledku aj samotného Ruska. Väčšina krajín Európskej únie si to vykompenzovala rastom vlastnej produkcie v Holandsku, dodávkami z Nórska, Spojeného kráľovstva, a skvapalneného plynu LNG zo sveta.