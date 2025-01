Náhrada za Soláka je známa. Polícii bude prvýkrát šéfovať žena

Do čela Policajného zboru by sa mala postaviť prvýkrát v dejinách Slovenska žena. Miesto po Ľubomírovi Solákovi obsadí Jana Maškarová.

Ako prvý o tom informoval portál plus jeden deň. Maškarová v minulosti pôsobila na pozícii prvej viceprezidentky Policajného zboru, na už zrušenej Národnej kriminálnej agentúre v Národnej protizločineckej jednotke ako riaditeľka bratislavskej expozitúry, aj ako námestníčka na Národnom bezpečnostnom úrade.

Počas vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera sa jej meno spomínalo vo viacerých kauzách, v kauze Očistec vypovedala na NAKA. Do úradu by podľa informácii Plus jeden deň nastúpiť budúci pondelok.

Ľubomír Solák skončil na pozícii šéfa polície po tragédii v Spišskej Starej Vsi, kde po útoku študenta nožom zomreli učiteľka Mária Semančíková a študentka Alenka. Dôvodom bezodkladného odvolania Soláka sa stalo zlyhanie obvodných policajtov, ktorí situáciu napriek informáciám, že učitelia aj žiaci mali zo útočníka strach, podcenili prevenciu.

Šutaj Eštok: Policajný prezident Solák končí vo funkcii Video

Po jeho odchode sa začalo hovoriť o tom, kto uprázdnené miesto na čele polície obsadí. Tento týždeň sa v tejto súvislosti sa ako o možnom nástupcovi hovorilo o šéfovi policajnej inšpekcie Branislavovi Zurianovi. Ten však tieto informácie poprel.

„Nemám o tú funkciu záujem,“ ozrejmil pre médiá s tým, že by chcel naďalej ostať na svojej aktuálnej pozícii. Zurian nevedel povedať, kto by mohol byť na danú funkciu ideálny kandidát, to si podľa jeho slov musí určiť minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas). „Ja to určite nebudem,“ uzavrel.