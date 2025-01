Jednu z najmalebnejších vodných nádrží na Slovensku by chceli premenovať. Miestnym sa nepáči jej názov

Palcmanská Maša je nielen najväčšou vodnou nádržou na území Slovenského raja, ale súčasne i jednou z najkrajších vodných plôch na Slovensku. Hoci sa jej názov počas siedmich desaťročí existencie zaužíval, niektorí obyvatelia priľahlej obce Dedinky s ním dodnes nie sú stotožnení a chceli by zmenu.

„Nám sa to nepáči. Má to geografický názov Palcmanská Maša, ale veľa ľudí u nás s tým nesúhlasí, lebo celá nádrž je v katastri obce Dedinky a tak by sa aj mala volať. Nechápem, prečo ju nazvali inak,“ konštatoval starosta Dediniek Milan Červenka.

Príčinou takéhoto pomenovania priehrady môže byť podľa neho fakt, že dočasné ubytovne pre robotníkov boli počas výstavby v 50. rokoch 20. storočia situované v dolnej časti, pri osade Palcmanská Maša. Tá je dnes časťou susednej obce Mlynky. „Možno to vzniklo z toho,“ nazdáva sa Červenka.

Zmena názvu priehrady podľa neho je možná a v minulosti sa už ohľadom tejto možnosti informoval. „Nie je to jednoduché, ale napríklad aj Telgárt bol niekedy Švermovo. Ľudia chceli zmenu, tak to zmenili,“ podotkol starosta. Zatiaľ však samospráva v tomto smere nepodnikla žiadne oficiálne kroky.

Foto: Mapy.cz Vodna nadrz Palcmanska Masa s rovnomennou osadou a obcou Dedinky Vodná nádrž Palcmanská Maša s rovnomennou osadou a obcou Dedinky

Naopak, podľa starostu Mlynkov Maroša Turzáka ide o nepodstatnú záležitosť. „Mne je to úplne jedno, či sa to volá Dedinky, alebo Palcmanská Maša. Ja som ten názov priehrade nedal, takto sa volá odjakživa,“ konštatoval Turzák.

Obaja starostovia sa však zhodujú v tom, že najdôležitejší je rozvoj turizmu v regióne okolo priehrady a ten je na vzostupe. „Myslím si, že v lete tu bolo viac ľudí ako predtým. Možno k tomu prispieva i to, že z každej strany sa zrekonštruovali cesty, či už od Spišskej Novej Vsi, od Dobšinej cez Dobšinský kopec, alebo od Stratenej. Akurát ešte mosty by bolo dať do poriadku,“ ozrejmil starosta Mlynkov.

V dedine sú podľa neho dobré ubytovacie možnosti. „Veľa ľudí sa tu tým aj živí, že majú izby v penziónoch na prenájom. Máme tiež investora, ktorý chce postaviť apartmánové byty. Kúpil starý hotel Slalom, na jeseň ho chce búrať a postaviť nové byty,“ avizoval Turzák.

Lanovka je veľkým lákadlom

Aj podľa výkonnej riaditeľky Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj Turizmus Lenky Vargovej Jurkovej má táto oblasť veľký potenciál pre rozvoj cestovného ruchu. Podčiarkla, že Dedinky sú jednou z hlavných vstupných brán do Slovenského raja.

„Významným prvkom tohto rozvoja je obnovená lanovka na planinu Geravy, ktorá je jedinou funkčnou jednosedačkou na Slovensku. Lanovka, pôvodne postavená v 70. rokoch, ponúka unikátny retro zážitok s výhľadmi na Palcmanskú Mašu a okolité prírodné scenérie,“ priblížila riaditeľka.

Foto: Branislav Caban Jednosedackova lanovka na planinu Geravy Jednosedačková lanovka na planinu Geravy

Trasa lanovky meria takmer dva kilometre, prekonáva prevýšenie 221 metrov a jazda trvá približne 20 minút. „V minulom roku lanovka prekonala historický rekord, keď prepravila 23 500 návštevníkov. „Táto atrakcia výrazne prispela k zvýšeniu dopytu po službách v regióne, čo vedie k ich postupnému zlepšovaniu,“ skonštatovala Vargová Jurková.

Doplnila, že v budúcnosti zamýšľajú posilnenie v oblasti agroturizmu, najmä prostredníctvom hypoturistiky a zážitkového rybolovu. „V spolupráci s obcou plánujeme rekonštrukciu a modernizáciu autokempingu tak, aby sa dosiahol štandard akceptovaný aj zahraničnými turistami. Reprezentatívny autokemping na európskej úrovni je dlhodobou požiadavkou viacerých aktérov cestovného ruchu v lokalite,“ uviedla riaditeľka.

V pláne je podľa jej slov tiež rozšírenie ponuky nízkokapacitného ubytovania pre karavanistov priamo v obci Dedinky. „Táto infraštruktúra poskytne návštevníkom sociálne a hygienické zázemie vrátane sprchových zariadení, toaliet, miestnosti na prípravu jedla a priestorov na spoločenské aktivity,“ vymenovala Vargová Jurková.

V lete aj zime

Kúpanie v Palcmanskej Maši je podľa miestnych pôžitkom, hoci voda v tejto priehrade patrí v rámci Slovenska medzi tie najstudenejšie. Vplyvom globálneho otepľovania však aj jej priemerná teplota stúpa.

Mnohí si všímajú aj jej zafarbenie, ktoré býva v rôznych odtieňoch zelenej. Podľa niektorých názorov sú za tým vápence, z ktorých sú zložené okolité hory. „Je to naozaj nezvyčajná voda. Ani neviem, či vôbec niekde taká ešte je. Niektorí hovoria, že ju sfarbujú aj chaluhy či sinice,“ uviedol starosta Dediniek.

Priehradu si ešte za socializmu obľúbili nemeckí návštevníci, ktorí na Dedinky prichádzali vlakom. Ten je, mimochodom, ďalšou zo zaujímavostí, keďže železnica vedie po násype prechádzajúcom priamo cez priehradu.

Foto: Branislav Caban Zeleznicna trat vedie priamo cez priehradu. V pozadi osada Dobsinska Masa Železničná trať vedie priamo cez priehradu. V pozadí osada Dobšinská Maša

„Vlak zastal a vyvalilo sa z neho 400 či aj 600 Nemcov. Bývali v stanoch a na brehu jazera sa opaľovali holí. Boli sme z toho vtedy hotoví,“ zaspomínal si jeden z obyvateľov Dediniek.

Vlani bola priehrada Úradom verejného zdravotníctva SR oficiálne zaradená medzi vody určené na kúpanie. Ide o prírodné povrchové vodné plochy, v ktorých kvalita vody dlhodobo vyhovuje na tento účel. Niektorí otužilci však využívajú nádrž aj v zime, keď si v ľade vyrúbu prieruby. Ďalší zase smerujú za lyžovačkou do dvoch lyžiarskych stredísk, v ktorých túto sezónu fungujú štyri vleky z celkovo piatich. Keď sú vhodné poveternostné podmienky, na zamrznutej Palcmanskej Maši sa dá aj korčuľovať či bežkovať.

Problematické parkovanie

„My to tu tak voláme, že v zime sú tu Alpy a lete Chorvátsko,“ zhrnul s úsmevom pri otvorení lanovky Branislav Šmelko, jeden z návštevníkov Dediniek.

Zvýšený záujem o Palcmanskú Mašu a okolitú prírodu spôsobuje v Dedinkách aj problémy. Starosta zdôraznil, že turistov si obci vážia, keďže samospráva má od nich príjmy, ale väčšina návštevníkov prichádza autami, ktorých je v obci veľa hlavne cez víkendy. Problematická je najmä situácia popri príjazdovej komunikácii, ktorá sa vinie po brehu jazera od osady Palcmanská Maša do Dediniek.

„Počty turistov v priebehu týždňa sú také akurátne, dá sa tu hýbať. Víkendy sú však dosť katastrofálne. Autá stoja všade popri ceste a vôbec nerešpektujú dopravné značenie. Od začiatku obce je zákaz státia, ale niektorí sa dokonca vyjadrili, že prečo by tam nestáli, keď im aj tak nikto nedal pokutu,“ rozhorčil sa Červenka.

Situáciu preto museli riešiť cez dopravný inšpektorát. „Neradi však pristupujeme k takýmto riešeniam. Radšej by sme boli, keby sa vodiči ‚umravnili‘ a parkovali na miestach na to určených,“ vyzval starosta Dediniek.