Kto bol na Bezpečnostnej rade a čo tam odznelo? Fico hovorí o prevrate, no výnimočný stav nebude. Správu SIS neodtajnia

Traja najvyšší ústavní činitelia, ministri, vedenie parlamentu, generálny prokurátor, riaditelia tajných služieb a tiež náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR. Zoznam hostí na Bezpečnostnej rade štátu, ktorú zvolal prezident, bol vo štvrtok naozaj široký. Všetci sa detailne oboznamovali s tajnou správou Slovenskej informačnej služby, ktorá údajne hovorí o tom, že sa na Slovensku chystal prevrat.

Ako prvý sa pred novinárov postavil prezident, ktorý v stredu osobne navštívil SIS spolu so šéfom Vojenského spravodajstva Jurajom Štefankom a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas). Následne zvolal Bezpečnostnú radu štátu. Tvrdí, že z informácií, ktoré mu tajná služba poskytla, bolo nevyhnutné, aby sa zišla v širšom formáte.

Výnimočný stav nebude

„Žiaľ, na základe informácií, ktorými disponujeme a ktoré bezpečnostné zložky prezentovali celému vedeniu štátu, už dnes nemôžem povedať, že niektoré aktivity, ktoré sa konajú, respektíve sa chystajú, majú známky len nejakého spontánneho prejavu nespokojnosti občanov na nejaký spoločenský jav alebo udalosť,“ uviedol Pellegrini. Je podľa jeho slov preukázané, že dochádza k zneužitiu obyvateľov, ktorí na protest idú v dobrom úmysle. Nikdy nebude spochybňovať právo občana vyjadriť nespokojnosť demonštráciou alebo štrajkom, no každý jeden protest musí byť podľa neho v medziach zákona.

„Žiaľ, za týmto celým je štruktúra osôb, organizácií aj príslušné finančné toky, ktoré potvrdzujú, že nejde o spontánne aktivity, ale o cielene riadenú skupinu ľudí, ktorí sa koordinujú, plánujú aktivity a ktorí preukazujú snahy eskalovať atmosféru v spoločnosti, zvyšovať napätie,“ uviedol s tým, že slovenská legislatíva na to pozná pojem a má ísť o snahu zaútočiť na ústavné zriadenie Slovenskej republiky.

Žiadna krajina nemôže podľa prezidenta tolerovať, že sa niekto pokúša meniť mocenské pomery v krajine inak ako voľbami. Rovnako tak nemôže tolerovať, ak zistí, že na jej území operuje skupina, ktorej cieľom je nátlakovo zvrhnúť vládu.

Hovorí, že ak by situáciu nepovažoval za vážnu, radu by nezvolal. Tajná správa SIS a dôkazy, ktorými disponujú bezpečnostné zložky štátu, boli získané podľa neho zákonne, a nie z otvorených zdrojov, ako hovorí časť opozície. Nie je tak podľa neho pravda, že SIS špehuje a sleduje všetkých občanov. Sleduje len tie osoby, ktoré vykazujú podozrivé konanie. V tejto súvislosti naznačil, že by mohlo dôjsť až k trestnoprávnej rovine. V krajine však podľa neho operujú ľudia, ktorí nie sú pôvodom len zo Slovenska, no sú organizovaní a zosieťovaní. Detaily prezident odmietol prezradiť, pretože v súčasnosti prebiehajú policajné úkony.

Vyhlásenie výnimočného stavu nateraz podľa hlavy štátu nehrozí. „Nemyslím, že sme až v takomto štádiu. Bezpečnostné zložky štátu majú informácie a dokážeme na ne reagovať vopred. Nedostalo sa to až do štádia, kedy by situácia eskalovala, že by bolo potrebné vyhlasovať výnimočný stav,“ myslí si prezident.

Vláda dostala podľa Pellegriniho odporúčanie od Bezpečnostnej rady prijať na nasledujúcom rokovaní vlády sumár opatrení k stabilizácii situácie. „Je to teraz na ministrovi vnútra a šéfovi NBÚ a ďalších zložkách, aby prišli s potrebou analýzy bezpečnostnej situácie a či je treba aj zákonným spôsobom na toto reagovať,“ priblížil Pellegrini.

Pripravení prijať legislatívu

Podľa protokolu predstúpili pred médiá predstavitelia parlamentu. Zastupujúci šéf parlamentu Peter Žiga (Hlas) po zasadnutí rady uviedol, že na rokovaní dostali komplexnejšie informácie ako v utorok v pléne. Prezradil, že informácie poskytla nielen SIS, ale aj Vojenské spravodajstvo. „Tá situácia nie je jednoduchá, povedal by som, že je vážna,“ zhodnotil.

„Všetci, ktorí sme sedeli na Bezpečnostnej rade, sme skonštatovali, že nie je prípustné, aby sa tu organizovali skupiny, ktoré chcú narušiť ústavný poriadok SR, a svojím pôsobením vyvolávali napätie. Samozrejme, sú príslušné zložky v štáte, ktoré budú musieť voči takémuto správaniu zakročiť,“ povedal Žiga.

Národná rada je podľa neho v prípade potreby prijatia legislatívy v súvislosti s bezpečnostnou situáciou na Slovensku pripravená zasadnúť. Zatiaľ však požiadavky na legislatívne zmeny neeviduje. Na rade sú teraz rezort vnútra a tajné služby, „aby vykonávali svoju prácu a zamedzili akejkoľvek eskalácii napätia v spoločnosti“, poznamenal.

Správu neodtajnia

Ako posledná sa pred novinárov postavila najpočetnejšia skupina – premiér, ministri a šéf SIS Pavol Gašpar. Fico povedal, že dôležitosť zasadnutia Bezpečnostnej rady dokazuje, že sa na nej zúčastnili traja najvyšší ústavní činitelia. „Vidíme štruktúru, ktorá chce zneužiť mítingy predovšetkým na možný stret s bezpečnostnými zložkami štátu, aby sa ešte viac eskalovalo napätie, aby ešte viac dochádzalo k agresivite a napĺňal sa plán, ktorý je šírený organizátormi protestov,“ vyhlásil.

Dochádza podľa neho k pokusu zorganizovať prevrat, aby vláda padla. „Hovorili sme o konkrétnych finančných prepojeniach, financovaní, boli prezentované fotografie, spojenia kto s kým. Politická opozícia je absolútne napojená na túto štruktúru,“ vyhlásil.

Zopakoval, že na Slovensku pôsobí štruktúra ľudí, ktorí sa podieľali na udalostiach na Ukrajine a v Gruzínsku. „Táto skupina je jasne prepojená na organizátorov protestov, ktoré sa nazývajú Mier na Ukrajine,“ obvinil organizátorov. Fico hovorí, že občania majú právo protestovať a nikomu, kto má chuť protestovať, toto právo neberie.

Bezpečnostná rada prijala uznesenie, v ktorom odmieta útok na ústavné zriadenie štátu blokádou inštitúcií. Vláda podľa premiéra nebude robiť také kroky, ktoré by spochybňovali členstvo v Európskej únii a NATO. Rada ďalej berie na vedomie dôkazy zhromaždené SIS o cieľoch zmeniť charakter protestných podujatí a zvýšiť agresiu a napätie v spoločnosti a dosiahnuť destabilizáciu štátu. Rada tiež podľa premiéra rešpektuje právo zhromažďovať sa, zároveň odporúča vláde, aby prijala preventívne opatrenia a bezpečnostným zložkám, aby pokračovali v monitorovaní situácie.

Čiastkové odtajnenie správy je podľa prezidenta na SIS. Doplnil, že on na to povolenie nemá. „SIS dala prijímateľom – predsedovi vlády aj predsedovi parlamentu a ministrovi vnútra – povolenie ústne informovať o častiach správy. Ja takéto povolenie nemám,“ vysvetlil Pellegrini. Kancelária prezidenta popoludní informovala, že hlava štátu je pripravená prijať zástupcov opozície počas budúceho týždňa po ich vzájomnej dohode, či žiadajú o spoločné alebo individuálne prijatie.

Žiga uviedol, že v tejto chvíli sa podľa jeho mienky správa SIS nedá úplne odtajniť, lebo ide o živú vec. Súhlasí s tým, že občania majú právo poznať obsah správy SIS. Myslí si, že informácie budú zverejnené ex post.

Podobné obavy z nepokojov mal premiér v roku 2018 po vražde Jána Kuciaka, keď hovoril o informáciách o pravdepodobnosti útokov na verejné budovy. „Pred Úradom vlády sme zachytili prvé kopy kamenných kociek, ktoré boli nazvážané nevieme ešte kedy, sú poschovávané v kríkoch,“ povedal vtedy Fico.

Šíria strach, reaguje opozícia

Popoludní sa o slovo prihlásila opozícia. Predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka v reakcii na rokovanie rady uviedol, že je neakceptovateľné, aby čelní predstavitelia štátu takýmto spôsobom šírili strach. Žiadny prevrat podľa Šimečku totiž nehrozí. Ak by sa na Slovensku mal naozaj udiať prevrat, tak by predstavitelia štátu mali podľa neho konať a prijať opatrenia.

„Žiadne konkrétne závery, žiadne opatrenia, rozhodnutia z rokovania Bezpečnostnej rady nevzišli. Opäť to bola iba tá istá ‚znôška’ paranoje, bludov a nejakých rečí o sprisahaní, ktoré je riadené zo zahraničia, a o nejasných tokoch financií. Nič konkrétne,“ skonštatoval s tým, že podľa neho sa zneužíva SIS. Šimečka premiérovi odkázal, že jediným cieľom PS je poraziť ho v najbližších voľbách. Ľudí vyzval, aby sa nedali zastrašiť.

Opozičná SaS reagovala, že SIS je zneužívaná na politické účely. Na rokovanie parlamentu preto poslanci predložia návrh na odvolanie riaditeľa tajnej služby Gašpara. „To, čo sme dnes počuli na tlačových besedách predstaviteľov tejto vládnej koalície, sa v podstate vôbec nelíši od toho, čo sme počuli aj v Národnej rade. Sú to znova tie isté informácie, ktoré sú nepodložené a z môjho pohľadu vykonštruované. Čo sme počuli, boli vyhrážky, nátlak, zastrašovanie verejnosti, aby sa obávala zúčastniť na zhromaždeniach a verejných protestoch, ktoré budú organizované po celom Slovensku,“ vyhlásil poslanec Juraj Krúpa (SaS).

Provokatérov či agentov na protesty môžu podľa neho nasadiť bezpečnostné zložky štátu, respektíve koalícia. Vládni predstavitelia sa podľa neho opozícii vyhrážajú a neprávom ju obviňujú z nerešpektovania parlamentných volieb.

K situácii by mali mimoriadne zasadnúť aj viaceré parlamentné výbory. V piatok by podľa neho mal rokovať výbor na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a v ďalšom týždni aj výbor na kontrolu činnosti SIS či výbor pre obranu a bezpečnosť.

Líder hnutia Slovensko Igor Matovič reagoval, že premiér sa nikoho nebojí viac ako aktívnych ľudí, ktorým Slovensko nie je ľahostajné, a preto sa rozhodol ich zastrašiť a potlačiť demokratické zhromaždenia.

„Jediná šanca, ako vláde ukázať, že nesúhlasíme s jej krokmi, je ísť do ulíc a nebáť sa. Pretože o to ide Robertovi Ficovi, aby sa ľudia báli, boli ticho, nezhromažďovali sa a nechali ho rozoberať Slovensko na súčiastky,“ vyhlásil predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš. Zároveň apeloval na ľudí, aby sa na zhromaždeniach nezapájali do prípadných potýčok.

Exminister vnútra Roman Mikulec vyzval príslušníkov ozbrojených zložiek, aby sa riadili zdravým rozumom a nedali sa zmanipulovať. „Slovensko nepatrí Robertovi Ficovi, ale občanom, ktorí majú právo na zhromažďovanie a prejavy slobody zakotvené v ústave,“ dodal.

Na sociálnej sieti reagovala aj iniciatíva Mier na Ukrajine. „Je hanebné, ak niekto tvrdí, že ľudia chodia do ulíc, lebo sú zmanipulovaní. Pravdou však je, že každý z nás má legitímne právo zhromažďovať sa a kriticky hodnotiť kroky tejto vlády, ktorá nás ťahá do Ruska. Naše zhromaždenia boli vždy pokojné a tak tomu bude aj zajtra,“ napísala na Facebooku.