Príprava prevratu, ale žiadne kroky? Bezpečnostný analytik: Ak by to tak bolo, už by sa vyhlásil výnimočný stav a zatýkalo sa

Vláda na Bezpečnostnej rade SR riešila podozrenia z pokusu o štátny prevrat, ktorý údajne pripravuje organizovaná skupina na Slovensku. Slovenská informačná služba (SIS) zatiaľ situáciu monitoruje a nevidí potrebu vyhlásenia výnimočného stavu. Napriek závažným tvrdeniam zostávajú mnohé otázky nezodpovedané – mala by polícia zatýkať a ako by výnimočný stav vyzeral? Bezpečnostný analytik Radovan Bránik upozorňuje na rozpor vo vyjadreniach vlády.

Bránik tvrdí, že ak by vláda naozaj disponovala dôkazmi o príprave prevratu, prezident by musel vyhlásiť výnimočný stav, čo by zahŕňalo rozsiahle zatýkanie a obmedzenia pohybu. „Buď sa všetky tieto skutočnosti potvrdia a uvidíme bezprecedentné kroky, alebo ide o lži,“ tvrdí Bránik pre televíziu ta3. Premiér uviedol, že bezpečnostné zložky majú mená, fotografie a bankové účty zapojených osôb, no žiadne právne kroky zatiaľ podniknuté neboli.

Analytik ďalej objasňuje, že monitorovanie osôb Slovenskou informačnou službou je v rámci zákona legitímne, no vážne pochybnosti vyvoláva vláda, ktorá doteraz nekonala. „Ak majú dostatočné dôkazy o trestnej činnosti, ich odkladanie je nezmyselné,“ tvrdí. Naopak, opozícia označuje kroky vlády za spravodajské hry a požaduje odvolanie riaditeľa SIS.

Jednou z tém je aj email občianskej iniciatívy Nie v našom meste, ktorý vláda spomínala ako dôkaz. Bránik tento postup kritizuje a upozorňuje, že nešťastné formulácie v emaile môžu byť ľahko zneužité. „Považujem za veľmi nešťastné to, akým spôsobom distribuovali mail. Som hlboko presvedčený, že v tom maili minimálne jedna veta naozaj nemala vôbec byť a niekoľko ďalších formulácií,“ vysvetľuje.

Ďalším aspektom sú zvýšené bezpečnostné opatrenia počas protestov. Bránik ich považuje za normálne a očakávané, no varuje pred možným zneužitím týchto zásahov. „Obmedzovanie práva na pokojné zhromaždenie by bolo neprijateľné,“ zdôrazňuje.

Kým vláda hovorí o ohrození štátu, opozícia v tom vidí pokus odvrátiť pozornosť od iných problémov. Opozičné strany KDH, PS a SaS požiadali o stretnutie s prezidentom. Diskutovať chcú o súčasnej politickej situácii a zahraničnopolitickom smerovaní Slovenska.