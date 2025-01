Organizátori protestov sa ohradzujú voči vládnym obvineniam: Prestaňte plašiť, nie sme provokatéri

Premiéra aj prezidenta iniciatíva žiada, aby prestali plašiť a ohovoriť o provokatéroch. „Medzi nami žiadni provokatéri nie sú, a SIS pod takzvaným vedením premiéra Fica a syna Tibora Gašpara nech ani nenapadne nič iniciovať, či už priamo alebo sprostredkovane cez iné skupiny, ako napríklad proruskú organizáciu Brat za brata,“ uviedla. Občanov zároveň ubezpečila, že piatkové zhromaždenie má byť pokojné. Bezpečnostné zložky žiada, aby zabezpečili bezpečnosť všetkých zúčastnených na celom Slovensku.

Dropová zároveň za iniciatívu pripomenula, že ulica vládu nemôže odvolať alebo prevrátiť krajinu na ruby. „To sa môže stať, len ak bezpečnostné zložky zlyhávajú alebo sami provokáciu vyvolajú,“ skonštatovala. Protesty majú podľa vyhlásenia iniciatívy Nie v našom meste legitímne právo žiadať odvolanie vlády. „Vláda na podnet občanov môže odstúpiť alebo ju môžu odvolať poslanci. Fico sa toho bojí, že hlas ulice je príliš silný, preto sa nás snaží obviňovať a diskreditovať klamstvami a voči tomu sa výrazne ohradzujeme,“ dodala.