Gymnázium, kde útočník zabil dve osoby, nemalo odborného zamestnanca ani podporný tím, tvrdí školská inšpekcia

Gymnázium v Spišskej Starej Vsi nezamestnávalo žiadneho odborného zamestnanca a nemalo vytvorený ani školský podporný tím. Skonštatovala to Štátna školská inšpekcia po inšpekcii, ktorá na danej škole prebehla v novembri minulého roka. Uviedla to v piatok hovorkyňa inšpekcie Katarína Matejková v reakcii na minulotýždňovú tragédiu na gymnáziu.

„Školská inšpekcia skúmala Stav poskytovania bezpečia a istoty žiakom v školskom prostredí a toleranciu diverzity. Táto inšpekcia sa momentálne vyhodnocuje,“ priblížila.

Ako doplnila, novembrová inšpekcia bola informatívna a jej úlohou je zmonitorovať stav na celom Slovensku. „Výsledky inšpekcie plánujeme zverejniť ešte v tomto školskom roku,“ avizovala.

Matejková poznamenala, že nedostatkom psychológov sa zaoberali aj uplynulom školskom roku. Inšpekcia vtedy podľa hovorkyne odporučila zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky na personálne obsadenie miest odborných zamestnancov, na vybavenie potrebnými psychodiagnostickými nástrojmi a testovacími materiálmi z hľadiska plnenia odborných činností.

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas) na utorkovej tlačovej konferencii podotkol, že rezort nie je schopný riadiť každú jednu školu. Najvhodnejšie by podľa neho bolo, aby každá škola mala školského psychológa, no nie je to tak.

„Smerujeme k tomu a snažíme sa o to,“ doplnil. Gymnáziu, ktoré bolo zasiahnuté tragédiou, podľa jeho slov sľúbili peniaze na okamžité zabezpečenie psychológa aj na renováciu zasiahnutých priestoroch školy.

Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo minulý týždeň k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Išlo o študentku a zástupkyňu riaditeľky školy. Ďalšia žiačka bola zranená.

Podozrivého zo spáchania skutku, 18-ročného študenta z Ľubice, ktorý gymnázium navštevoval, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Špecializovaný trestný súd v Pezinku vzal obvineného študenta do väzby. Ten podal sťažnosť proti jeho väzobnému stíhaniu, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR.