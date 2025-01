Progresívci rozbiehajú kampaň „Nedovolíme im to!" proti úvahám o vystúpení krajiny z EÚ

Najsilnejšie opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) otvára bilbordovú kampaň pod názvom "Nedovolíme im to" proti úvahám o možnosti vystúpenia krajiny z Európskej únie (EÚ). V kampani sa zameriava predovšetkým na regióny so silnou podporou vládnych strán. Reaguje tým na vyjadrenie podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara za vládnu stranu Smer, ktorý pred týždňom pripustil možnosť odchodu Slovenska z EÚ. Novinárom to povedal predseda PS Michal Šimečka.

Zostať v Európskej únii si totiž praje drvivá väčšina občanov, povedal Šimečka. Súčasťou kampane je aj verejná výzva „Slovensko má na viac“, ktorú už podpísalo približne 60-tisíc ľudí.

Gašpar vysvetlil svoj výrok o členstve Slovenska v EÚ a v NATO Video

„Faktom je, že mnoho voličov koalície je zdesených slovami Tibora Gašpara (o ponechaní otvorených dverí pre prípad, že by sme uvažovali o vystúpení z EÚ, pozn.). Lebo oni vedia, že budúca bezpečnosť, prosperita, suverenita a sloboda spočíva práve v členstve v EÚ,“ zdôraznil Šimečka. Zároveň skonštatoval, že aktuálne reči predstaviteľov vlády o chystanom prevrate slúžia práve na to, aby sa zakryli vyjadrenia Gašpara v súvislosti s Úniou.

Čítajte viac Gašpar pripustil možnosť vystúpenia Slovenska z EÚ a NATO. Hlas to odmieta, reagoval aj Pellegrini

Kampaň bude podľa Šimečku vedená na billboardoch, na sociálnych sieťach aj v rámci regionálnych výjazdov PS. „Slovensko patrí do Európy, má byť členom EÚ teraz aj v budúcnosti. Nemá sa to spochybňovať,“ doplnil Šimečka.

Podľa exministra zahraničných vecí Ivana Korčoka môžeme bez členstva v EÚ zabudnúť na hospodársky rast, na finančné zdroje alebo na zamestnanosť. „A samozrejme, takéto úvahy o odchode Slovenska z EÚ sú obrovský hazard aj s investormi, ktorí sú momentálne na Slovensku,“ dodal Korčok.

Bezpečnostný analytik pre ta3 o údajnej príprave prevratu: Ak je to pravda, orgány už mali zatýkať Video

Predseda vlády Robert Fico ešte koncom minulého týždňa uviedol, že súhlasí s podpredsedom parlamentu Tiborom Gašparom, že Slovensko musí byť pripravené na všetky krízové situácie, do ktorých sa Európska únia môže dostať vo veľmi krátkom období. Niektorí politici v rámci Únie totiž podľa neho momentálne presadzujú tendencie vedúce k európskemu superštátu, čo môže mať za dôsledok výrazné obmedzenie národnej suverenity. Občania by preto podľa Fica mali mať právo rozhodnúť sa, či chcú v takomto superštáte žiť. „Už, prosím, nebuďme všetci takí precitlivelí na akúkoľvek diskusiu o budúcnosti EÚ a NATO. Tak, ako do roka padla Varšavská zmluva, svetové dianie môže dostať do historických učebníc aj Európsku úniu a NATO,“ vyhlásil Fico.

Čítajte viac Eurobarometer: EÚ verí viac ako polovica Slovákov, dôvera voči vláde a parlamentu klesla

Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer) pripustil možnosť vystúpenia Slovenska z EÚ a NATO. Vyjadril sa tak pre STVR. Ako uviedol, strana Smer nateraz nemá vystúpenie z EÚ ani NATO ako prioritu. „Ale obidve tieto združenia sa vyvíjajú v čase, menia možno niektoré základné otázky alebo princípy fungovania, ktoré boli v čase, keď sme do nich vstupovali, a preto tu musia ostať otvorené dvere pre situáciu, že by sme eventuálne uvažovali aj tak už o krajnom riešení, ako je vystúpenie z EÚ,“ vyhlásil Gašpar.

Pellegrini: EÚ musí prijať rozhodnutia o svojom budúcom fungovaní (Archívne video) Video

Neskôr doplnil, že „pokiaľ sme do EÚ vstúpili cez referendum, tak aj o prípadnom vystúpení sa musí rozhodovať len a len formou referenda“. Občania sa teda podľa Gašpara musia sami rozhodnúť, kde chcú žiť a ako chcú žiť, nie politici. „Moje názory na členstvo v EÚ a NATO sú konzistentné a budem naďalej aj kritikom takých krokov EÚ a NATO, ktoré nebudú na prospech národnoštátnych záujmov Slovenska a Slovákov,“ uzavrel podpredseda parlamentu.