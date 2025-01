Na Slovensku by mali v tomto roku pribudnúť dva superpočítače, jeden z nich v Košiciach

Nové možnosti v oblasti vedy a výskumu na Slovensku má priniesť dvojica superpočítačov, ktoré budú spustené do prevádzky v priebehu tohto roka. Investícia sa týka aj východného Slovenska, keďže jeden z nich bude v Košiciach.

„Národné superpočítačové centrum (NSCC) už v tomto roku vytvorí ekosystém, ktorý bude stavať na dvoch častiach digitálnej infraštruktúry, superpočítačoch. Jedno bude na Technickej univerzite Košice (TUKE) a druhé v Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Týmto spôsobom sprístupníme vysoko výpočtovo výkonnú platformu pre akademický aj privátny sektor,“ avizoval začiatkom roka na tlačovej konferencii Ivan Ivančin, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.

Ako rezort doplnil pre Pravdu, nový superpočítač v oboch lokalitách má byť podľa plánovaného míľnika plánu obnovy vybudovaný do 31. decembra 2025. „Po jeho vybudovaní bude NSCC zastrešovať všetky aktivity spojené s vysokorýchlostným počítaním na Slovensku, vrátane prístupu k výpočtovým prostriedkom a výpočtovému času. NSCC bude zároveň prepájať všetkých zainteresovaných aktérov v tejto oblasti, čím spoločne vytvorí funkčný odborný ekosystém pre vysokorýchlostné výpočty na Slovensku,“ uvidel odbor komunikácie MIRRI.

Široké spôsoby využitia

Časť superpočítača budovaná na TUKE bude podľa prorektora pre rozvoj a vonkajšie vzťahy Rastislava Ručinského dosahovať výkony 10 až 13 PetaFlops za sekundu a má ambíciu sa umiestniť v prvej desiatke energeticky najefektívnejších superpočítačov Green500. Ide o polročne aktualizovaný rebríček superpočítačov zostavovaný na základe ich energetickej účinnosti.

Na TUKE bude vysokovýkonné počítanie (HPC) zohrávať kľúčovú úlohu pri riešení pokročilých výpočtových úloh v širokom spektre oblastí. „V oblasti inteligentného priemyslu umožní optimalizáciu výrobných procesov, simuláciu komplexných systémov a prediktívnu údržbu. V zdravotníctve prispeje k analýze rozsiahlych dátových súborov, ako sú genetické údaje alebo medicínske obrazy, čím podporí presnú diagnostiku a personalizovanú medicínu,“ konkretizoval Ručinský.

Zároveň zdôraznil, že ide len o vybrané príklady, keďže uplatnenie HPC bude omnoho širšie a jeho prínos sa prejaví aj v ďalších oblastiach, ako je výskum umelej inteligencie, doprava, pokročilé vodíkové technológie či kyberbezpečnosť.

Superpočítač bude dostupný nielen pre účely TUKE, ale v zmysle podmienok financovania aj iným vzdelávacím a výskumným inštitúciám v rámci SR. V obmedzenej forme taktiež podnikateľskému sektoru.

Nebude to Prodigy

V súvislosti s budúcim košickým superpočítačom sa pred zhruba dvomi rokmi zvažovalo, že by ho mohol poháňať nový čip Prodigy, ktorý vyvíja americko-slovenská startupová spoločnosť Tachyum. Vývojári sľubujú, že by mal mať vyšší výkon a nižšiu spotrebu ako konkurenčné procesory, ale jeho uvedenie sprevádzajú opakované odklady a firma stále nemá finálny čip pre trh. Podľa portálu Lupa.cz by mal byť hotový v tomto roku.

Foto: Tachyum Tachyum Spoločnosť Tachyum s vývojovými centrami na Slovensku a v USA vyvíja vysoko výkonný, univerzálny procesorový čip na spracovanie dát, umelú inteligenciu a superpočítače. Ich čip s názvom Prodigy podľa spoločnosti umožní masívny rast umelej inteligencie a podporí celosvetový ekonomický rast.

Pre nový superpočítač v TUKE je to však už neskoro, čo potvrdil aj Ručinský. „Superpočítač je v súčasnosti v procese verejného obstarávania, pričom vzhľadom na požadované výrobné a dodacie lehoty, ako aj aplikačnú podporu v súčasnosti, takáto spolupráca (s Tachyum, pozn. red.) nie je pravdepodobná. Superpočítač by mal byť založený na technológiách a čipoch moderných svetových výrobcov aktuálne dostupných na trhu, alebo dostupných v druhom/treťom kvartáli 2025,“ spresnil prorektor.

Mesto je projektu naklonené, ale aj skeptické

Námestník primátora Košíc Marcel Gibóda pre Pravdu uviedol, že samospráva od roku 2022 plne a intenzívne podporovala snahu univerzitného a firemného sektora pritiahnuť do mesta superpočítač. Poukázal však, že pôvodný zámer bol iný.

„Ako mesto nás oslovili predstavitelia univerzít, združení CNIC a súkromného sektora s tým, že je v rámci plánu obnovy snaha podporiť vytvorenie superpočítača na Slovensku. Následne vďaka ich aktivitám v spolupráci so štátom vlastnenými a spoluvlastnenými spoločnosťami sme pripravili efektívny koncept na štátom vlastnených pozemkoch a v budovách, ktorý by zabezpečil pri rýchlom jednaní štátu úspešnú implementáciu projektu superpočítača,“ uviedol Gibóda.

Pripomenul, že podľa pôvodného zámeru bola vhodná budova na tento účel vybraná rovno vedľa Košickej teplárne, čo je v podstate elektráreň s veľkou produkciou potrebnej energie a aj dostatočnou produkčnou rezervou. Okrem toho by umiestnenie superpočítača priamo vedľa teplárne znižovalo náklady na výstavbu trafostaníc a vedení.

„Celý projekt mal ešte jednu výhodu. Vďaka podpore európskeho projektu na využitie geotermálneho vrtu pri dedine Ďurkov bolo možné použiť ho na chladenie počítača a tým urobiť prevádzku superpočítača, ale aj samotného geotermu ekologickejšou a ekonomicky výhodnejšou,“ zdôraznil námestník primátora.

Je presvedčený, že príslušné štátne inštitúcie sa v danom období nedokázali včas a efektívne rozhodnúť. Za vzniknutý stav je podľa neho zodpovedné MIRRI. „Najmä neschopnosť rozoznať podstatu a potenciál prínosu tejto investície a technológie pre regionálny rozvoj Košíc a východného Slovenska spôsobili, že dnes je celkové čerpanie prostriedkov z plánu obnovy na tento účel podľa mojich informácií ohrozené. Ak aj k nejakému čerpaniu dôjde, určite neprinesie taký veľký prínos, ako by priniesol nami ponúkaný projekt,“ upozornil Gibóda.

MIRRI v reakcii uviedlo, že pred realizáciou investície bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti, ktorá zohľadňovala sedem lokalít na realizáciu projektu superpočítača. Dodalo, že z pôvodnej štúdie uskutočniteľnosti bola ako najvhodnejšia vybraná SAV.

„Keď vznikla myšlienka vytvoriť klaster, súčasné vedenie MIRRI dalo podnet na aktualizáciu tejto štúdie v prvej polovici roka 2024. Aktualizovaná štúdia uskutočniteľnosti, s upravenými parametrami, preukázala, že variant TUKE je pri nových hodnotách parametrov najvhodnejší z hľadiska vybudovania spomínaného klastru, resp. ekosystému na Slovensku,“ uviedol tlačový odbor rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Trnka: najdôležitejšie je využitie

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka podčiarkol, že vyšší územný celok má záujem, aby bol superpočítač na východnom Slovensku. Za podstatne dôležitejší však považuje dobrý a rýchly prístup jednotlivých organizácií, firiem, škôl či výskumných ústavov k jeho využitiu.

„Je aj v našom záujme, aby superpočítač bol umiestnený v našom kraji, ale treba povedať, že teraz sú už rôzne spôsoby, ako sa dá výpočtová techniky zabezpečiť aj na diaľku. Čiže možno nie je až také dôležité, kde bude umiestnený,“ ozrejmil predseda.

Kraj sa podľa Trnku o dianie okolo superpočítača podrobne zaujíma. „Budem rád, ak budeme môcť čoskoro informovať o posune v tejto veci, lebo na môj vkus to rozhodovanie trvá veľmi dlho a medzitým vo svete vznikli iné projekty s väčšou kapacitou,“ zakončil.