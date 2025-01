Mladíka, ktorý sa v Hranovnici vyhrážal zabitím pedagógovi, vzali do väzby

Mladíka, ktorý sa v Hranovnici vyhrážal zabitím pedagógovi, vzali v piatok do väzby. Informoval o tom hovorca Krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič. Incident sa odohral v stredu (22. 1.) v miestnej škole počas vyučovania. Obvinený proti rozhodnutiu Okresného súdu Poprad o vzatí do väzby podal sťažnosť, o ktorej rozhodne krajský súd.

„Prokurátorka Okresnej prokuratúry Poprad podala sudcovi pre prípravné konanie Okresného súdu Poprad návrh na vzatie do väzby 15-ročného žiaka Základnej školy v obci Hranovnica vo veci trestného činu nebezpečného vyhrážania, ktorého sa mal dopustiť voči učiteľke tejto základnej školy,“ uviedol hovorca.

Návrh na vzatie do väzby bol podaný z dôvodu takzvanej preventívnej väzby. Na základe doposiaľ vykonaného vyšetrovania totiž bola dôvodná obava, že v prípade ponechania obvineného na slobode by mohol pokračovať v trestnej činnosti. „Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Poprad predmetnému návrhu na vzatie do väzby vyhovel,“ uzavrel Sovič.

Hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová pre TASR doplnila, že súd neprijal písomný sľub obvineného ani záruku dôveryhodnej osoby ako náhradu väzby. „Väzbu nenahradil ani dohľadom probačného a mediačného úradníka nad správaním obvineného,“ uviedla s tým, že rozhodnutie okresného súdu nie je právoplatné. Obvinený proti nemu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne krajský súd.