Koalícia prišla o dvoch poslancov, bez Huliaka sú v menšine. Odídu aj Malatinec a Ferenčák? Fico chce od Hlasu vysvetlenie

Migaľa a Šalitroša oficiálne vylúčili zo strany členovia Hlasu po hlasovaní na piatkovom pracovnom kongrese.

Aktualizované 14:11 Šutaj Eštok označil Migaľa a Šalitroša za vydieračov, ktorí sa do strany dostali ako „trójske kone“. Ferenčáka a Malatinca pozval späť do politickej rodiny.

Šutaj Eštok nešetril kritikou na adresu vyhodených poslancov, podľa jeho slov si ju zaslúžia. „Poslednou kvapkou pre mňa bolo, keď poslanci Migaľ a Šalitroš nepodporili vlastného ministra zdravotníctva,“ povedal líder Hlasu a poďakoval Ferenčákovi a Malatincovi, že tak spravili. Migaľa a Šalitroša označil líder Hlasu po sneme za vydieračov, ktorým išlo len o posty. Naopak zvyšným dvom „podáva pravú ruku“ a pozval ich späť do politickej rodiny, aby boli aj naďalej súčasťou strany.

„Vidíte tu štyri prázdne stoličky. Snem nemusí skončiť, ak zavolajú, že prídu, počkáme ich,“ uviedol. Podľa Šutaja Eštoka je na nich, či chcú byť s ľuďmi, ktorí zakladali Hlas a chcú napĺňať sociálno-demokratické hodnoty a pokračovať v odkaze Petra Pellegriniho, alebo v partii vydieračov. „Som presvedčený, že pán Ferenčák a pán Malatinec boli ovplyvnení týmito vydieračmi, ktorí sa dostali sa do Hlasu ako nejaké trójske kone,“ reagoval na to, že prečo vyhodili len dvoch, pokiaľ žiadali štyri funkcie. „S vydieračmi sa v Hlase nevyjednáva,“ povedal.

Predseda Hlasu verí, že to boli posledné zmeny v poslaneckom klube. Na margo ďalších nespokojných poslancov povedal, že včerajšie rozhodnutie prijali jednohlasne. „Nechcem pritakávačov, chcem ľudí, ktorí majú vlastný názor,“ reagoval Šutaj Eštok potom, čo zo strany vyhodil svojich kritikov. „Želám im všetko dobré. Mám na nich iba ľudské odporúčanie. Viete, to sa v politike stane. Na politickom nebi sa vynorilo veľa hviezdičiek, ale veľa ich aj zhaslo,“ povedal s tým že Migaľovi a Šalitrošovi vraj zachutila moc až príliš.

„Ich požiadavky nemali nič spoločné s lepším životom ľudí a boli vyslovene osobného charakteru. Pýtali si funkcie, nie napĺňanie hodnôt,“ povedal Šutaj Eštok. „Niekoľko týždňov a mesiacov svojimi osobnými túžbami znechucujú verejnosť a poškodzujú náš spoločný projekt,“ uviedol. Dvere musia byť podľa neho pri kritickej debate zatvorené. „Keď sa otvoria, sme jedna strana, jedna partia a tím a ťaháme za jeden povraz,“ dodal.

Migaľa a Šalitroša vyhodili

„Strana Hlas na dnešnom pracovnom kongrese vylúčila poslancov Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša zo svojich radov. Stalo sa tak na návrh prítomných členov kongresu,“ informovala strana okolo pol jedenástej večer. Pracovný kongres začal o štvrtej poobede. Návrh vznikol na základe informácií od vedenia strany o požiadavkách, ktoré štvorica vzniesla na osobnom rokovaní s predsedom a podpredsedami Hlasu v utorok 21. januára – v deň, keď mal premiér Robert Fico (Smer) čeliť odvolávaniu, no prekryl ho tajnou správou SIS, na základe ktorej bolo celé odvolávanie neverejné.

„Poslanci vzniesli ako jediné požiadavky vlastné personálne nominácie na štyri kľúčové posty: minister vnútra, podpredseda NR SR, riaditeľ vojenského spravodajstva a podpredseda strany Hlas,“ uviedla strana. Podľa informácií Pravdy nemali žiadať posty pre seba, ale personálnu výmenu na týchto postoch. Nie je však jasné, či žiadali všetky posty. Rebeli sa k týmto požiadavkám zatiaľ nevyjadrili.

V ďalšej časti zopakovali slová prezidenta a zakladateľa Hlasu Petra Pellegriniho, ktorý po rokovaní Bezpečnostnej rady SR prelomil „bobríka mlčanlivosti“ a prekvapivo sa postavil na stranu Šutaja Eštoka. Podľa informácií, ktoré dostal, migaľovci podmieňovali svoju lojalitu vláde ziskom významných mocenských pozícií. Pričom má isť o násobne vyššie požiadavky, než má na koalíciu Rudolf Huliak. Pellegrini to „ľudsky“ odmietol.

„Žiadam ich, aby sa prestali zaštiťovať mojím menom. Hlas som zakladal s myšlienkou, že v prvom rade je záujem SR, druhý je záujem strany a až tretie sú osobné ambície človeka, ktorý v strane pôsobí,“ povedal. Migaľovcov tieto slová prekvapili. „Keďže menovaným poslancom, nešlo o žiadne hodnoty, ktoré deklarujú vo svojich mediálnych vystúpeniach, ani žiadne také požiadavky nepredložili a jediné čo požadovali boli politické funkcie, je to nezlučiteľné s členstvom v Hlase. Návrh následne v súlade so stanovami schválilo predsedníctvo,“ dodala strana Hlas vo vyhlásení.

Zo štvorice poslancov sa vyjadril zatiaľ len Migaľ, ktorý svoj status začal slovami „mal som sen“, ktorými začal svoj legendárny prejav Martina Luthera Kinga. „Pre tento sen som sa rozhodol bojovať, keď sa naša strana začala z Hlasu meniť na Smer – aj keď len pár mesiacov,“ napísal. Migaľ verí, že aj ďalších pár mesiacov bude stáť na dobrej strane. „Povedali sme jasne, že chceme modernú sociálnu demokraciu, ktorá sa nebude schovávať v tieni iných strán, ale odvážne presadí vlastné ideály a sľuby,“ uviedol.

„Možno ma dnes vylúčili, no môj sen ostáva,“ vyhlásil poslanec a v závere dodal, že nikam neodchádza. Pár hodín pred ich vylúčením migaľovci informovali, že na sneme sa nezúčastnia. „Ako sme sa počas osobného stretnutia v utorok dohodli s vedením strany, víkendového pracovného kongresu sa nezúčastníme,“ uviedli. Rokovania s vedením však mali pokračovať. Informovať chcela štvorica až v prípade výsledku – pozitívneho lebo negatívneho.

Fico chce vysvetlenie

„Rozhodnutie strany Hlas som zaznamenal. Budem potrebovať toto rozhodnutie vysvetliť. Keby nás bolo 100 vo vládnej koalícii, tak dobre, viem si predstaviť, že sa s niekým rozlúčim. Je náš 79, dvoch už vylúčili a ešte stále nie je vyriešený problém s pánom Huliakom a ďalšími dvoma, ktorí sú tam. Navyše, vôbec neviem, čo idú urobiť s pánom Ferenčákom a pánom Malatincom,“ povedal premiér v Sobotných dialógoch STVR.

Od diania v jeho koalícii sa dištancoval. „Ja viem, že sa vždy všetci obrátia na mňa, ale za toto zodpovedajú pán Danko a pán Šutaj Eštok. Vstúpili do vládnej koalície so stranami s určitým počtom poslancov NR SR. Toto sa im rozpadlo a ja im opakujem, nechcite odo mňa, aby som riešil vaše vnútorné problémy,“ povedal Fico a na margo koaličných partnerov uviedol, že sa nenaučili definíciu, ktorú ich učil. „Aj sa strana začne na 90 percent venovať svojim vlastným veciam a iba na 10 percent veciam verejným, skončí. V Smere je to inak,“ hovoril premiér.

Fico si počká na priebeh februárovej schôdze. „Kľúčová bude marcová schôdza, kde je množstvo zákonov, stále je priestor do marca rokovať,“ povedal. Predčasné voľby považuje za technické riešenie situácia „kedy Hlas a SNS zlyhajú ako koaliční partneri“. „V Hlase a SNS si musia odpovedať na to, či ich chcú. Ak ich chcú, tak ich vedia vyvolať za jeden deň, je to na nich. Predčasné voľby sú dobré technické riešenie, ale zlé politické riešenie,“ dodal s tým, že Smer chce byť garantom stability a obe strany si musia urobiť poriadok.

Aké sú počty v NR SR? Osud Malatinca a Ferenčáka je otázny

Zatiaľ je otázne, aký bude ďalší osud dvoch dnes už nezaradených poslancov Migaľa Šalitroša. Či budú vládu podporovať, alebo nie. Rovnako otázny je aj osud dvoch zvyšných rebelov – Malatinca a Ferenčáka, ktorý nateraz členmi ostávajú. Bez Migaľa a Šalitroša má koalícia 77 poslancov, ak odrátame aj huliakovcov, Ficova štvrtá vláda je v menšine so 74 poslancami.

Ak by sa zo strany rozhodli odísť, koalícia by mala oficiálne už len 72 poslancov, s podporou huliakovcov by sa parlament rozdelil na presnú polovicu – 75 koaličných poslancov a 75 opozičných (z toto štyria nezaradení rebeli). Ani jedného zo štvorice totiž nemôžu nahradiť iným poslancom. Migaľ bol náhradníkom za Pellegriniho, ktorému mandát zanikol, takže Migaľov mandát je oficiálny. Šalitroš, Malatinec aj Ferenčák boli riadne zvolenými poslancami, o mandát tak prísť nemôžu.

Malatinec a Ferenčák by mali podľa informácií Pravdy o svojom rozhodnutí informovať v najbližších hodinách. „Aj dnes vyšlo Slnko,“ napísal ráno na sociálnej sieti Migaľa. Obaja, zatiaľ ešte stále členovia Hlasu, však už raz zo svojich postojov ustúpili. Išlo o schválenie zákona, ktorý pod hrozbou väzenia prinúti lekárov pracovať. Dvojica koalíciu podržala napriek tomu, že pôvodne boli proti tomuto zákonu všetci štyria rebeli. Ferenčák neskôr v rozhovore pre Denník N uviedol, že to považuje za štátnické gesto, pretože ak by nezahlasoval za zákon, rozpadla by sa koalícia aj strana.

Na Malatinca a Ferenčáka však v strane môžu mať aj ďalšie „páky“. „V utorok počas mimoriadnej schôdze jeden hlasák v kuloároch tvrdil, že Ferenčák je už uprataný. Prišli mu na nejaké podvody s pozemkami a zrejme bude musieť skončiť aj ako primátor,“ napísal na sociálnej sieti predseda hnutia Slovensko Igor Matovič. „Od začiatku na odbojnú štvorku určite nasadili SIS. Zároveň, ak s nimi doteraz roky bili bandu, na stopro nie sú čistí,“ dodal. Ferenčák priznal, že sa oňho zaujímajú bezpečnostné zložky. Nové tlaky priznala štvorica aj v piatkovom vyhlásení.

Koalícia v kríze, Huliak sa dištancoval od Danka

Nezaradení sú oficiálne už piati koaliční poslanci. Okrem migaľovcov nie je doriešený ani spor s odídencami zo SNS Rudolfom Huliakom, Pavlom Ľuptákom a Ivanom Ševčíkom. Ich hlavnou požiadavkou je rezort životného prostredia a podpis istej formy memoranda s koalíciou, aby mali väčší vplyv na koaličnej rade. Koncom decembra rokovali s premiérom Ficom a všetko bolo podľa Ľuptáka na dobrej ceste.

V utorok počas mimoriadnej schôdze sa zišli s Dankom, ktorý im podľa vlastných slov ponúkol post podpredsedu parlamentu a návrat do SNS, čo huliakovci odmietli. „Dostali sme opäť zopakovanú ultimatívnu požiadavku rezortu životného prostredia. Tlmočil som mu, že, v prvom rade, nikto ho zo strany ani z klubu nevyháňal, že si musí byť vedomý, že ak by som vyšiel v ústrety pri riešení životného prostredia, vznikli by ďalšie problémy z hľadiska súčasného ministra Tarabu a Kuffovcov, takže to nie je riešením problému,“ uviedol.

Čítajte viac Majdan a okupovanie. Fico vytiahol správu SIS, opozícia bude odvolávať znova. Politológovia: Je to precedens a možné zneužívanie

„Verím, že to Robert Fico dotiahne do úspešného konca,“ skonštatoval Danko s tým, že SNS sa už na rokovaniach nemôže ďalej zúčastniť, pretože urobila všetko, čo mohla. Podľa Huliaka trvalo stretnutie len pár minút. „Predstava Andreja Danka o našej spolupráci absolútne nevychádza z predošlých dohôd s Andrejom Dankom, ani z jeho sľubov,“ napísal Huliak na Telegrame.

„Pripomínam, že kvôli doterajšej blokácii Andreja Danka nám nebolo umožnené plniť naše programové témy, s ktorými sme do parlamentu prišli. Na základe tejto blokácie prichádzame o dôveru u našich voličov a neriešené otázky sa prehlbujú, až zachádzajú do krízových situácii,“ dodal. Danko následne povedal, že SNS chce iniciovať legislatívu, podľa ktorej by musel každý minister i štátny tajomník pri nástupe do funkcie deklarovať, že nemá kontakty so žiadnymi bezpečnostnými zložkami iných štátov a ani v nich nepôsobil. „Chcem predsedu vlády, aby inicioval z pozície vlády takýto zákon,“ povedal. „Pri konaní Huliaka a Migaľa cítim zahrničné spravodajské ruky,“ dodal.

Huliak sa dôrazne ohradil voči podľa neho „nepravdivým a zavádzajúcim vyjadreniam“ šéfa SNS. „Tieto klamstvá a konšpirácie, vrátane tvrdení o údajnej spolupráci našej strany so zahraničnými tajnými službami, považujeme za nepodložené a neprijateľné. Všetky rozhodnutia našej strany, vrátane krokov našich poslancov, sú výsledkom transparentných vnútrostraníckych diskusií a schválených postupov,“ uviedol.

Dištancoval sa aj od slov o spolupráci s Migaľom a jeho poslancami. „Zdôrazňujeme, že s jeho aktivitami nemáme absolútne nič spoločné. Navyše, hodnoty a smerovanie našej strany sú diametrálne odlišné od hodnôt a smerovania pána poslanca Migaľa, a preto akékoľvek spájanie našej strany s jeho osobou je nepravdivé a zavádzajúce,“ povedal. „Je poľutovaniahodné, že predseda SNS namiesto konštruktívnej spolupráce pokračuje v osobných útokoch a šírení klamstiev. Ak sú toto predstavy Andreja Danka o spolupráci, potom sú jeho praktiky mimoriadne zavádzajúce a škodlivé,“ dodal Huliak za svoju stranu Národná koalícia.

Poslanec Smeru Marián Kéry na sociálnej sieti priznal, že koalícia je v kríze napriek tomu, že Fico to stále popiera. Médiá obviňuje, že klamú a ide len o spory, ktoré sa vyriešia a aj nadchádzajúca februárová schôdza prebehne riadne podľa programu. „Človek by si mal dokázať naliať čisté víno. Aj to reálne, ale aj metaforické. To druhé vtedy, ak si to vyžaduje situácia, ktorej čelí. Takýmto obrazným čistým vínom je pre našu vládnu koalíciu priznanie, že sme v kríze,“ napísal na sociálnej sieti. „Skutočnosťou ale je vládna kríza, spôsobená niektorými nezodpovednými poslancami zo strany našich koaličných partnerov,“ uviedol Kéry a v statuse sa venoval migaľovcom. Pýtal sa, čo vlastne chcú dosiahnuť. Kritizoval, že chceli upokojiť situáciu stupňovaním požiadaviek, ktoré sa dotýkajú „ich neukojených osobných ambícií“ a pochválil slová Pellegriniho.