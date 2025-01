Šutaj Eštok čítal z listu, ktorý vytvorila AI. Hovorí o dlhodobom pláne mimovládok

Dodal, že Slovensko však musí zároveň v týchto inštitúciách hovoriť suverénnym a hrdým hlasom. Ako minister vnútra zdôraznil, že polícia do protestov nijako nezasahovala. „Nevideli ste v akcii žiadne vodné delá, nikto do protestujúcich nestrieľal gumené projektily a nebil ich obuškami,“ uviedol. Podľa neho je vidieť rozdiel medzi súčasnou vládou a jej predchodcami z rokoch 2020 – 2023. „Politici z minulej vlády verejne nadávali protestujúcim do opíc a psychopatov. Matovič s Lipšicom na nich nasadzovali policajnú techniku,“ tvrdil Šutaj Eštok.

Predseda vlády Robert Fico bol dnes v relácii STVR Sobotné dialógy moderátorom konfrontovaný so svojimi expresívnymi vyjadreniami z čias, keď bol v opozícii a nabádal k násiliu. Podľa pustených nahrávok chcel napríklad „zaškrtiť“ šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví alebo Eduardovi Hegerovi „vopchať rožok do huby“, hovoril o zobratí palíc a lopát na parlament, z ktorého zostane len kopa kameňov a slávny jej aj jeho výrok „rež a rúbaj do krve, po Šimečkovej kotrbe“. Fico reagoval, že on opozícii nevyčíta expresívny slovník.

Čítajte viac Koalícia prišla o dvoch poslancov, bez Huliaka sú v menšine. Odídu aj Malatinec a Ferenčák? Fico chce od Hlasu vysvetlenie

Šutaj Eštok komentoval aj vystúpenie občianskej aktivistky Viery Dubačovej, ktorá vystúpila na piatkovom proteste v Bratislave. „Za nadšeného potlesku organizátorov a neskôr médií vyhlásila, „zajtra budem písať hromadný email, aby som uľahčila ťažkú prácu chlapcom zo SIS-ky“. Ono to až také smiešne a vtipné nie je, ako sa zdá, milá pani Dubačová,“ povedal minister vnútra.

Čítajte viac Organizátori protestov zverejnili email, z ktorého mala vychádzať utajená správa SIS. Napísala ho umelá inteligencia

Potom citoval z mailu iniciatívy Nie v našom meste, ktorý tvoril súčasť tajnej správy SIS a ktorý neskôr zverejnila na sociálnej sieti sama mimovládka. Mail dostalo asi 120 ľudí a mimovládka povedala, že ho vytvorila umelá inteligencia. Túto argumentáciu prirovnal minister k tomu, keď sa bývalý poslanec obhajoval na súde za extrémistický status na sociálnej sieti tým, že to niekto urobil za neho, pretože nevie pracovať na počítači. „Márne rozmýšľam, ktorý z týchto dvoch spôsobom obhajoby je dôstojnejší,“ povedal. Dodal, že ak budú ľudia najbližších desať týždňov počúvať z médií o protestoch, „nebude to náhoda, ale dlhodobý plán“.