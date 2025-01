Ficova vláda je v menšine. Rebeli z Hlasu vyzývajú premiéra: Až do vyriešenia situácie nebudeme v NR SR hlasovať

Hlas vylúčil Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša zo strany. Líder Hlasu Matúš Šutaj Eštok ich označil za vydieračov, ktorí sa do strany dostali ako trójske kone. Zvyšných dvoch rebelov – Romana Malatinca a Ján Ferenčák pozval späť do politickej rodiny. Ani jeden z nich zatiaľ zo strany zrejme neodchádza, no všetci štyri vyzývajú premiéra, aby situáciu vyriešil a odmietajú obvinenia Šutaja Eštoka. Až do vyriešenia situácie nebudú v NR SR hlasovať.

Stanovisko zverejnila štvorica poslancov v sobotu podvečer po vyjadreniach premiéra Roberta Fica (Smer), ktorý žiada od Šutaja Eštoka vysvetlenie, a samotného lídra Hlasu, ktorí ich označil za vydieračov.

Hlas vylúčil Migaľa a Šalitroša zo strany. Šutaj Eštok: Pýtali si funkcie, boli to vydierači Video Zdroj: TASR/Ján Krošlák

V NR SR nebudeme hlasovať

„So znepokojením vnímame vyjadrenia predsedu strany Hlas Matúša Šutaja Eštoka, ktoré sa nezakladajú na pravde a diskreditujú nás. Namiesto diskusie pozorujeme zvýšený záujem o naše osoby. Na stretnutiach s vedením strany sme vždy zdôrazňovali garanciu bezpečnosti, aby nedochádzalo k zneužívaniu moci voči nám a občanom Slovenska. Vždy sme trvali na udržaní demokratických hodnôt a snahe venovať sa reálnym problémom ľudí. Stále nám ide o udržanie vládnej koalície. Žiadame premiéra SR o urýchlené riešenie týchto problémov, aby sa ukončila neistota v spoločnosti. Pod týmto tlakom nebudeme do vyriešenia v NR SR hlasovať,“ uviedla štvorica v stanovisku.

Bez Migaľa, Šalitroša, Malatinca a Ferenčáka má koalícia len 75 poslancov a je oficiálne v menšine. Ak odrátame aj huliakovcov, ostáva Ficovej štvrtej vláde v parlamente len 72 poslancov. Ferenčák a Malatinec nateraz ostávajú v strane. Ani jedného zo štvorice nemôžu nahradiť iným poslancom. Migaľ bol náhradníkom za Pellegriniho, ktorému mandát zanikol, takže Migaľov mandát je oficiálny. Šalitroš, Malatinec aj Ferenčák boli riadne zvolenými poslancami, o mandát tak prísť nemôžu. Na Malatinca a Ferenčáka však v strane môžu mať aj ďalšie „páky“. Ferenčák priznal, že sa oňho zaujímajú bezpečnostné zložky. Nové tlaky priznala štvorica aj vo víkendových vyhláseniach.

Sú to vydierači, Ferenčák a Malatinec podľahli

Šutaj Eštok nešetril kritikou na adresu vyhodených poslancov, podľa jeho slov si ju zaslúžia. „Poslednou kvapkou pre mňa bolo, keď poslanci Migaľ a Šalitroš nepodporili vlastného ministra zdravotníctva,“ povedal líder Hlasu po programovom sneme Hlasu a poďakoval Ferenčákovi a Malatincovi, že tak spravili. Migaľa a Šalitroša označil líder Hlasu po sneme za vydieračov, ktorým išlo len o posty. Naopak zvyšným dvom „podal pravú ruku“ a pozval ich späť do politickej rodiny, aby boli aj naďalej súčasťou strany.

Čítajte viac Koalícia prišla o dvoch poslancov, bez Huliaka sú v menšine. Odídu aj Malatinec a Ferenčák? Fico chce od Hlasu vysvetlenie

„Som presvedčený, že pán Ferenčák a pán Malatinec boli ovplyvnení týmito vydieračmi, ktorí sa dostali sa do Hlasu ako nejaké trójske kone,“ reagoval na to, že prečo vyhodili len dvoch, pokiaľ žiadali štyri funkcie. „S vydieračmi sa v Hlase nevyjednáva,“ povedal. Predseda Hlasu verí, že to boli posledné zmeny v poslaneckom klube.

Na margo ďalších nespokojných poslancov povedal, že včerajšie rozhodnutie prijali jednohlasne. „Nechcem pritakávačov, chcem ľudí, ktorí majú vlastný názor,“ reagoval Šutaj Eštok potom, čo zo strany vyhodil svojich kritikov. „Ich požiadavky nemali nič spoločné s lepším životom ľudí a boli vyslovene osobného charakteru. Pýtali si funkcie, nie napĺňanie hodnôt,“ povedal Šutaj Eštok.

Šimečka: Fico stratil väčšinu, NR SR je paralyzovaná, no nie dielom temných síl

Líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka uviedol, že v uplynulých hodinách sa mnohé vyjasnilo a pripomenul protesty, na ktorých sa v piatok vo viacerých mestách Slovenska zúčastnilo odhadom viac ako 120-tisíc ľudí. „Jeho kampaň strachu nezafungovala. Pribúda kritických otvorených listov od stavovských organizácií, aj aktérov tradične blízkych Smeru. Koalícia práve stratila parlamentnú väčšinu, v tomto momente má maximálne 75 poslancov pripravených hlasovať. Národná rada je paralyzovaná – nie dielom temných síl zo zahraničia, ale neschopnosťou Roberta Fica stabilne vládnuť,“ reagoval.

Najväčšie protesty od Kuciaka. Do bratislavských ulíc vyšlo podľa organizátorov 60-tisíc ľudí Video Zdroj: TV Pravda

„Koaliční poslanci otvorenie hovoria, že sú proti nim nasadzované policajné a bezpečnostné zložky štátu. Sledujeme rozklad štvrtej vlády Roberta Fica v priamom prenose. Jediným riešením sú teraz predčasné voľby. V parlamente sme pripravení ich podporiť. A urobíme všetko preto, aby sme v nich porazili Roberta Fica a zložili vládu, ktorá bude konečne slúžiť ľuďom,“ povedal Šimečka.

Fico chce vysvetlenie

„Rozhodnutie strany Hlas som zaznamenal. Budem potrebovať toto rozhodnutie vysvetliť. Keby nás bolo 100 vo vládnej koalícii, tak dobre, viem si predstaviť, že sa s niekým rozlúčim. Je náš 79, dvoch už vylúčili a ešte stále nie je vyriešený problém s pánom Huliakom a ďalšími dvoma, ktorí sú tam. Navyše, vôbec neviem, čo idú urobiť s pánom Ferenčákom a pánom Malatincom,“ povedal premiér v Sobotných dialógoch STVR.

Foto: TASR hlas Prázdne stoličky s menami Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš na kongrese Hlasu v sobotu 25. januára 2025.

Od diania v jeho koalícii sa dištancoval. „Ja viem, že sa vždy všetci obrátia na mňa, ale za toto zodpovedajú pán Danko a pán Šutaj Eštok. Vstúpili do vládnej koalície so stranami s určitým počtom poslancov NR SR. Toto sa im rozpadlo a ja im opakujem, nechcite odo mňa, aby som riešil vaše vnútorné problémy,“ povedal Fico a na margo koaličných partnerov. Fico si chce počkať na priebeh februárovej schôdze. Už teraz je jasné, že to bude problém, ak do jej začiatku koalícia situáciu nevyrieši. Predčasné voľby považuje za technické riešenie situácia „kedy Hlas a SNS zlyhajú ako koaliční partneri“.