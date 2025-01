Opozícia príliš tlačí na predčasné voľby. Mikloško: Môže byť ešte horšie a pripomenul rok 1994

Keby boli predčasné voľby teraz, opozícia by nemusela získať väčšinu v parlamente. Pripustil to poslanec za Kresťanskodemokratické hnutie František Mikloško v rozhovore pre agentúru SITA. „Veľmi upozorňujem mojich priateľov v opozícii, že pozor, aby sme neurobili tú istú chybu, ako sme urobili v roku 1994. SDĽ bola vtedy presvedčená, že vyhrá voľby, tlačila na to a voľby vyhralo HZDS. Potom nasledovala noc dlhých nožov, únos a všetko ostatné,“ pripomenul politický matador Mikloško.

Hlas vylúčil Migaľa a Šalitroša zo strany. Šutaj Eštok: Pýtali si funkcie, boli to vydierači Video

Podotkol, že opozičné strany, najmä Progresívne Slovensko, veľmi tlačia na čím skoršie predčasné parlamentné voľby. „Ale aj ostatné opozičné strany hovoria, že túto vládu treba okamžite zastaviť, lebo vedie krajinu do zúfalstva a nešťastia. Ale môže byť ešte horšie, čiže tu treba byť veľmi politicky múdry. Ak by bola zrazu šanca vytvoriť vládu z opozície, tak potom si bude musieť každá z opozičných strán jasne uvedomiť, čoho sa musí zrieknuť, aby sa dala vytvoriť vláda zlepenca,“ hovorí poslanec. Podľa neho by sa opozícia mala už teraz začať pripravovať na možnosť predčasných volieb a vytvoriť pracovné skupiny, aby sa začal tvoriť nejaký program. „To sme robili aj v roku 1998,“ podotkol.

Čítajte viac Ficova vláda je v menšine. Rebeli z Hlasu vyzývajú premiéra: Až do vyriešenia situácie nebudeme v NR SR hlasovať

Podľa Mikloška môže nastať aj situácia, že predčasné voľby budú vyhovovať práve Robertovi Ficovi (Smer-SD). „On tie predčasné voľby v jednej chvíli možno bude chcieť ako svoju záchranu, lebo vie, že to nebude vedieť zvládnuť ekonomicky,“ myslí si. Problémom Slovenska podľa neho je, že polovica voličov chce na čele krajiny silného vodcu. „Je to dané nejakým historickým vývojom, že sa spoliehajú na to, že tento nás zachráni a ochráni,“ povedal Mikloško. Druhá polovica voličov je demokratická. Mikloško dodal, že je optimista v tom, že Slovensko malo v rozhodujúcej chvíli v dejinách vždy sedliacky rozum. „V tých rozhodujúcich chvíľach sme sa vždy spamätali. Čiže tomu verím aj teraz,“ povedal.

Čítajte viac Politológ: Koalícia si zarobila na ešte väčšie problémy, ako už má. O Šutajovi Eštokovi kolujú vtipy, je to začiatok jeho konca