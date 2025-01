Drucker verí, že „migaľovci" budú napokon hlasovať. Majerský: Kandidovali za Hlas a nie Smer

Povedal to v diskusnej relácii V politike spravodajskej televíze TA3 v reakcii na oznámenie štvorice, že nebudú zatiaľ hlasovať v národnej rade. Drucker pripomenul, že hlavným účelom februárovej schôdze je, aby lekári neodišli od svojich pacientov.

Hlas vylúčil Migaľa a Šalitroša zo strany. Šutaj Eštok: Pýtali si funkcie, boli to vydierači Video

„Ja som presvedčený, že tak ako opozícia, tak aj títo poslanci plne podporia túto schôdzu," skonštatoval Drucker. Zároveň pripomenul, že „migaľovci" doteraz vždy stáli na strane koalície, pričom podporili aj zákony z dielne koaličných partnerov, ako napríklad novelu Trestného zákona alebo zákon o STVR. „A ja verím, že tak ako to bolo doteraz, to bude aj na februárovej schôdzi, aj na marcovej schôdzi," uviedol minister. Doplnil, že predčasné voľby by boli rezignáciou na sľuby, ktoré dali koaličné strany voličom.

Predseda KDH Milan Majerský v tejto súvislosti povedal, že koaličný „zlepenec" nedokáže fungovať v rámci parlamentnej väčšiny. „Im nepredchádza program, im neprechádzajú zákony a ak sú nejaké citlivé, tak sa odsúvajú na ďalšiu chôdzu," skonštatoval Majerský. Za schvaľovanie zákonov je pritom podľa neho zodpovedná práve vládna väčšina.

Migaľovci pritom podľa Majerského myslia svoj postoj smrteľne vážne. „A zrejme aj tým, že nemajú záujem prijať nejaké ďalšie fleky alebo pozície dali jasne najavo, že im sa nepáči to, čo sa deje v Hlase," povedal šéf KDH s tým, že štvorici podľa jeho názoru prekáža pripútavanie sa Hlasu k strane Smer. „Oni kandidovali za stranu Hlas, nie za stranu Smer," doplnil Majerský.