Vyhadzov pre rebelov, strata väčšiny aj neistí huliakovci. Aké má koalícia možnosti? Odborníci: Šutaj Eštok nepochopil Ficovo zadanie

Štvorica poslancov – Samuel Migaľ, Radomír Šalitroš, Roman Malatinec a Ján Ferenčák – sa k rokovaniam s vedením snažila dopracovať od jesene minulého roka. Nakoniec sa pred týždňom rozhodli svojmu predsedovi Matúšovi Šutajovi Eštokovi adresovať otvorený list, v ktorom ho vyzvali na stretnutie a odmietli zbližovanie so Smerom.

Hlas vylúčil Migaľa a Šalitroša zo strany. Šutaj Eštok: Pýtali si funkcie, boli to vydierači Video Zdroj: TASR

Debaty mali pokračovať na víkendovom pracovnom kongrese Hlasu, no migaľovci tam chýbali a o pár hodín strana dvoch z nich vylúčila. Šutaj Eštok označil Migaľa a Šalitroša za vydieračov. Štvorica následne vyzvala Fica, aby situáciu vyriešil, dovtedy nebudú v parlamente hlasovať. Ten sa však od krízy dištancuje.

Vyhadzov bez plánu? Migaľovci nebudú hlasovať

V priebehu týždňa sa koaličná kríza vystupňovala do straty jej väčšiny v Národnej rade SR (NR SR), a to sa bojovalo len na jednom fronte, keďže situácia okolo huliakovcov zatiaľ stagnuje. Pracovný kongres Hlasu mal byť priestorom na to, aby si za pomyselný okrúhly stôl sadli Šutaj Eštok, vedenie strany, štvorica vzbúrencov, ale aj ostatní členovia a zástupcovia regiónov.

Čítajte viac Ficova vláda je v menšine. Rebeli z Hlasu vyzývajú premiéra: Až do vyriešenia situácie nebudeme v NR SR hlasovať

Všetko spustil otvorený list migaľovcov spred týždňa, v ktorom žiadali o stretnutie v deň mimoriadnej schôdze. Šutaj Eštok ich odkázal na pracovný snem, kde na to bude priestor. Deň nato krajskí predsedovia takisto apelovali na „verejné, nie súkromné“ stretnutie na sneme a konanie migaľovcov odsúdili. Podľa informácií Pravdy však mali dostať list od vedenia rovno na podpis bez predchádzajúcej diskusie. Hodinu po začiatku piatkovej pracovnej časti však migaľovci informovali, že sa na sneme nezúčastnia, aby neeskalovali napätie, a dodali, že cítia nové tlaky kvôli ich krokom.

O pár hodín vedenie Hlasu rozhodlo o pomerne nečakané rozhodnutie. Hlas vylúčil Migaľa a Šalitroša. „Poslednou kvapkou pre mňa bolo, keď poslanci Migaľ a Šalitroš nepodporili vlastného ministra zdravotníctva,“ povedal Šutaj Eštok. Oboch označil za vydieračov, ktorým išlo len o posty a do strany sa dostali ako „trójske kone“. Naopak, zvyšných dvoch pozval späť do ich politickej rodiny.

Migaľ: Meno pána prezidenta je spájané s hodnotami strany Hlas a budeme sa ich aj naďalej držať Video Zdroj: FB/Samuel Migaľ

„Som presvedčený, že pán Ferenčák a pán Malatinec boli ovplyvnení týmito vydieračmi,“ reagoval na to, že prečo vyhodili len dvoch, pokiaľ žiadali štyri funkcie – rezort vnútra, post šéfa Vojenského spravodajstva, podpredsedu Hlasu a parlamentu. „S vydieračmi sa v Hlase nevyjednáva,“ dodal. Malatinec a Ferenčák síce v strane nateraz ostávajú, no postavili sa na stranu vylúčených poslancov.

Obvinenia Šutaja Eštoka na ich adresu sa podľa spoločného vyhlásenia rebelantov nezakladajú na pravde a diskreditujú ich. „Namiesto diskusie pozorujeme zvýšený záujem o naše osoby,“ uviedli. „Stále nám ide o udržanie vládnej koalície. Žiadame premiéra SR o urýchlené riešenie týchto problémov, aby sa ukončila neistota v spoločnosti. Pod týmto tlakom nebudeme do vyriešenia v NR SR hlasovať,“ vyhlásila štvorica. Otázne je, kedy sa situácia vzhľadom na doterajšie tempo vyrieši. Osud februárovej schôdze, a možno aj marcovej, ktorú Fico označil za kľúčovú, je tak zatiaľ neistý. Predseda Hlasu verí, že to boli posledné zmeny v poslaneckom klube, aj keď ide o pomerne neštandardné rozhodnutie v situácii, keď má vláda len krehkú väčšinu a situácia so zvyšnými dvoma rebelantmi nie je vôbec doriešená. Zaujímavé bude sledovať aj to, ako sa bude vyvíjať situácie v Hlase, a to napriek údajne jednohlasnému rozhodnutiu.

Ovplyvní niečo Fico alebo nie?

Premiér sa však od riešenia problémov v stranách jeho koaličných partnerov dištancoval ešte pred vyhlásením rebelantov. „Viem, že sa vždy všetci obrátia na mňa, ale za toto zodpovedajú páni Danko a Šutaj Eštok. Vstúpili do vládnej koalície so stranami s určitým počtom poslancov. Toto sa im rozpadlo a ja im opakujem, nechcite odo mňa, aby som riešil vaše vnútorné problémy,“ povedal premiér v Sobotných dialógoch STVR. Šéf envirorezortu Tomáš Taraba v rozpore s Ficovými slovami zas uviedol, že Fico s nespokojnými poslancami rokuje a črtá sa dohoda.

Huliak a spol. sú súčasťou problému SNS, musí to riešiť Danko, opakujú Raši a Šutaj Eštok Video Zdroj: TASR

Mal by premiér zasiahnuť? Politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík si myslí, že ak nechce Fico vyvolať predčasné voľby, tak musí. „Dvaja vylúčení poslanci totiž nie sú viazaní rozhodnutiami predsedu Hlasu alebo strany. Ak nechce menšinovú vládu, rokovať musí,“ zhodnotil. Podľa Michala Cirnera, politológa z Prešovskej univerzity, Hlas presunul problém k premiérovi. „Koalíciu môže zachrániť len tým, že z migaľovcov urobí de facto ďalších koaličných partnerov,“ konštatuje.

Politológ z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Miroslav Řádek si, naopak, myslí, že Fico nemá ako ovplyvniť situáciu v koaličných stranách. „Od partnerov zdanlivo očakával, že si situáciu vyriešia, ale pravdepodobne od novembra minulého roka tušil, že v skutočnosti bude mať jeho štvrtá vláda veľké problémy s prežitím,“ myslí si. Fico však zdôraznil aj to, že bude potrebovať toto rozhodnutie od Šutaja Eštoka a Hlasu vysvetliť. „Keby nás bolo vo vládnej koalícii 100, viem si predstaviť, že sa s niekým rozlúčim. Je náš 79, dvoch už vylúčili a ešte stále nie je vyriešený problém s pánom Huliakom a ani s ďalšími dvoma, ktorí sú tam,“ povedal. Politológovia hodnotia rozhodnutie vedenia Hlasu vylúčiť dvoch poslancov za neštandardné, nezmyselné a veľmi iracionálne.

Čítajte viac Koalícia prišla o dvoch poslancov, bez Huliaka sú v menšine. Odídu aj Malatinec a Ferenčák? Fico chce od Hlasu vysvetlenie

„Ak má koalícia problém s väčšinou v parlamente, je kľúčové udržať hlasy napriek ich požiadavkám. Rebelanti stále deklarovali, že sa chcú dohodnúť a podporovať koalíciu. Takto sa to nerobí,“ zhodnotil Cirner. „Keď sú dvere zabuchnuté, môžete klopať alebo sa otočíte chrbtom k tým, ktorí vás nechcú. Opozícia by to mohla využiť a otvoriť im pomyselne iné dvere. Spolu by dokázali povaliť vládu,“ uviedol.

Neštandardný krok je to aj podľa Řádeka. „Z politického hľadiska sa to netvári ako dobré riešenie. Z reakcie premiéra to pôsobí, akoby predseda Hlasu nepochopil jeho ‚politické zadanie’. Robert Fico žiadal Matúša Šutaja Eštoka, aby situáciu vo svojej strane riešil, a nie oslabil vládnu koalíciu,“ hovorí. Štefančík dodáva, že ak má vládna koalícia len tesnú väčšinu v NR SR, a vďaka huliakovcom aj mimoriadne nestabilnú, znížiť počet vládnych poslancov je mimoriadne zlé rozhodnutie. „Ibaže by sa vo vládnej koalícii rozhodli, že idú do predčasných volieb,“ uviedol. Predčasné voľby Fico považuje za technické riešenie situácie, „keď Hlas a SNS zlyhajú ako koaliční partneri“, povedal cez víkend. „Ficova politická komunikácia aj s jeho straníckymi kolegami naznačuje, že za reálnejší scenár považujú predčasné parlamentné voľby,“ myslí si Řádek.

Aké scenáre sú v koalícii možné?

Aktuálne je teda koalícia v menšine. Bez Migaľa, Šalitroša, Malatinca a Ferenčáka, ktorí do vyriešenia situácie nebudú hlasovať, má Ficova štvrtá vláda k dispozícii len 75 poslancov. Ani jedného zo štvorice nemôžu nahradiť iným poslancom. Migaľ bol náhradníkom za Pellegriniho, ktorému mandát zanikol, nie je len „neaktívny“. Šalitroš, Malatinec aj Ferenčák boli riadne zvolenými poslancami, o mandát tak prísť nemôžu. Ak odrátame aj huliakovcov, ktorí z klubu SNS odišli koncom októbra, ostáva koalícii v parlamente len 72 poslancov. Situácia v koalícii určite nie je čierno-biela a možností je viacero, Pravda preto zhrnula najpravdepodobnejšie scenáre.

1. 75: NR SR nemusí fungovať

Jedným z možných scenárov je, že koalícii ostane 75 poslancov za predpokladu, že sa s migaľovcami nedôjde k dohode. V tom prípade môžu Malatinec a Ferenčák Hlas opustiť alebo ich môže vedenie takisto vylúčiť. Koalícia tak bude vládnuť v menšine a ak s ňou štvorica nebude hlasovať, parlament môže byť paralyzovaný a prezident ho môže za istých podmienok rozpustiť. „Na otvorenie schôdze je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých jej poslancov. Takže sa môže pokojne stať, že NR SR nebude schopná uznášať sa tri mesiace a prezident ju potom môže rozpustiť,“ hovorí politológ Štefančík.

Pellegrini k rebelom z Hlasu: Ide im o vysoké funkcie, prestaňte sa zaštiťovať mojim menom Video Zdroj: ta3

Rovnako môže dôjsť aj k pádu vlády, aj keď Fico sa už vyjadril, že nadchádzajúcu schôdzu o jeho odvolávaní Smer nepomôže otvoriť a migaľovci zrejme nateraz nebudú hlasovať pri ničom. Koalícia by tak za predpokladu, že ju budú huliakovci podporovať, mala 75 poslancov, opozícia 71 a štyroch bojkotujúcich migaľovcov. Fico sa však už vyjadril, že napríklad pri hodnotových otázkach, ale aj ďalších zákonoch vidí potenciál na dohodu s KDH, ale aj s Kresťanskou úniou, ktorá sa dostala do NR SR na kandidátke hnutia Slovensko.

Podľa Cirnera sa koalícia bude snažiť týchto poslancov získať. „Myslím si, že sa im to nepodarí, lebo vidia, že to nemá perspektívu a mohli by si sami pohnevať voličov,“ hovorí. Řádek konštatuje, že KDH je dostatočne politicky zorientované, aby vedelo, že za prípadnú politickú záchranu Fica by zaplatilo príliš veľkú politickú cenu. „Ani neviem, prečo by mu v tejto situácii malo pomáhať. KDH by tým mohlo viac stratiť, ako získať,“ hovorí Štefančík. Líder KDH Milan Majerský odmietol, že by KDH pomohlo Smeru, iná situácia je však pri ústavných zákonoch.

Ak by aj padla vláda, na predčasné voľby je potrebných 90 hlasov, čo si bude vyžadovať dohodu naprieč všetkými stranami. Cirner považuje pád vlády teraz za viac pravdepodobný. „Stále je však čas na rokovania a urovnanie situácie, ale bude to čoraz komplikovanejšie. Ak sa do marcovej schôdze nedohodnú, môže to viesť k pádu vlády a potom k predčasným voľbám,“ hovorí politológ.

2. 72: koalícia by smerovala k predčasným voľbám

Ak by sa zaťali aj huliakovci, koalícia by so 72 poslancami fungovala ešte ťažšie. Politológovia dlhodobo označujú trojicu odídencov zo SNS za nestabilnú zložku. Navyše stroskotali aj tohtotýždňové rokovania s lídrom SNS, ktorý im ponúkol post podpredsedu parlamentu a návrat do SNS. Huliakovci to však odmietli a trvali na tom, že chcú svoj rezort. „Dostali sme opäť zopakovanú ultimatívnu požiadavku rezortu životného prostredia,“ uviedol Danko s tým, že to nie je riešenie, lebo by vznikli ďalšie problémy so súčasným šéfom envirorezortu Tomášom Tarabom či s kuffovcami.

Šimečka: Každý vidí, že vláda je na konci s dychom Video Zdroj: TV Pravda

„Verím, že to Robert Fico dotiahne do úspešného konca,“ skonštatoval Danko s tým, že SNS sa už na rokovaniach ďalej nezúčastní. Podľa Huliaka trvalo stretnutie len pár minút. „Predstava Andreja Danka o našej spolupráci absolútne nevychádza z predošlých dohôd či sľubov,“ napísal Huliak na Telegrame. Danko ich podľa jeho slov blokoval a tak neplnili svoj program. „Na základe tejto blokácie prichádzame o dôveru u našich voličov a neriešené otázky sa prehlbujú, až zachádzajú do krízových situácii,“ dodal. S Ficom rokovali huliakovci ešte v decembri, vtedy to bolo podľa Pavla Ľuptáka na dobrej ceste, dnes je ich osud otázny.

V takejto menšine by museli lídri koalície zháňať štyroch poslancov a takto podľa Cirnera premiér vládnuť nebude chcieť. „Fico povedal, že buď dohoda a stabilita, alebo predčasné voľby. V podstate oni majú iba jednu reálnu a dlhodobú šancu – dohodnúť sa s jednými aj s druhými a vládnuť alebo už len „vládnuť menšinovo“, čakať na pád vlády a blížiť sa k predčasným voľbám,“ uviedol prešovský politológ. „Po nedohode huliakovcov s národniarmi a migaľovcov s Hlasom sú predčasné voľby reálnejšie a nazdávam sa, že situácia sa vyvíja smerom k nim. Vzťahy vo vládnej koalícii pôsobia v týchto chvíľach ako príliš rozjatrené, aby sa dali ‚zahojiť’,“ konštatuje Řádek.

Podľa Štefančíka však predčasné voľby nevyhovujú ani huliakovcom, ani migaľovcom. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas) cez víkend uviedol, že Hlas má prácu na štyri roky. „Predpokladám, že sa premiér s nimi nejako dohodne. Predčasné voľby nebudú vyhovovať ani Robertovi Ficovi. Riziko, že stratí prístup k mocenským pákam, je mimoriadne veľké. Smer vždy po vládnucom období stratil, a ešte viac by stratil, ak by nedokázal dovládnuť do riadneho konca. Hoci jeho poslanecký klub sa zdá stabilný, zodpovednosť za predčasný pád vlády bude prisudzovaná práve Robertovi Ficovi,“ hovorí politológ.

3. 74: štrajkovať budú huliakovci

Stať by sa však mohlo aj to, že po prípadných rokovaniach či ponukách by pokope nemuseli držať ani rebelanti z Hlasu. Pokiaľ by Malatinec a Ferenčák prijali podanú ruku od Šutaja Eštoka a Ficova ponuka by bola pre nich dostatočne lákavá, mohli by táto dvojica, ktorá je stále v Hlase, na rozdiel od Migaľa a Šalitroša, ktorých už prakticky neviaže koaličná zmluva, držať s koalíciou tak ako na začiatku. Na Malatinca a Ferenčáka by okrem toho mohli mať aj ďalšie „páky“. Ferenčák priznal, že sa oňho zaujímajú bezpečnostné zložky. Nové tlaky priznala štvorica aj vo víkendových vyhláseniach.

Danko: Pri aktivitách Huliaka a Migaľa cítim spravodajské ruky, Druckerov rezort je plný „slniečkárov“ Video Zdroj: ta3

Politológ Cirner si však myslí, že situácia zašla tak ďaleko, že je možná dohoda len s premiérom alebo ich odchod do opozície. „Určite úlohu zohrávajú aj protivládne demonštrácie, ktoré svojou silou odpudzujú rebelantov z koalície. Navyše koalícia voči nim takisto nie je vo vyjadreniach veľmi priateľská,“ hovorí. „Vzhľadom na to, že krátko po pracovnom sneme Hlasu vystupovali ako štvorica poslancov, pričom dvoch z nich zo strany vylúčili, ich cesta späť k vládnej koalícii sa mi javí málo pravdepodobná,“ ozrejmil Řádek. „Ako sa bude správať zvyšná dvojka poslancov, ukáže až čas. Keďže ich správanie nebolo jasné doteraz, chvíľu ešte potrvá, pokiaľ zistíme, o čo im v skutočnosti ide,“ uviedol Štefančík.

Naopak, aj naďalej by mohli štrajkovať huliakovci, koalícia by mala 74 poslancov a tiež by bola v menšine. „Môže k tomu dôjsť, ak si huliakovci budú myslieť, že získali málo aj na úkor migaľovcov,“ zhodnotil Cirner. „Ak huliakovci nedostanú nič, budú stále dávať o sebe vedieť,“ uviedol Štefančík. Na margo tejto situácie však skonštatoval, že ministerstvá nie sú žuvačky. „Aby im dali ministerstvo životného prostredia, bude najskôr treba rokovať s Tomášom Tarabom. Ten zrejme z ministerstva neodíde len tak,“ myslí si politológ s tým, že ak by mu vzali ministerstvo a Taraba by sa vrátil do NR SR, koalícia by mala problém s ďalším poslancom. Taraba už pred pár dňami uviedol, že aj on je hráč v koalícii. Dokonca si myslí, že s huliakovcami musí rokovať Danko. „Keď sa nedohodnú, tak pôjdeme do predčasných volieb,“ zopakoval. Tieto dohody však stroskotali. S Huliakom sa o tom, aby sa vrátil do koalície, rozpráva aj Šutaj Eštok.

4. 77: koalícia sa dohodne s huliakovcami a dvoma migaľovcami

Ak by sa Ficovi podarilo dohodnúť s huliakovcami a presvedčil by aj s Malatinca a Ferenčáka, koalícia by mala 77 poslancov. Dvaja z rebelantov, ktorí stále ostávajú členmi Hlasu, si už v minulosti svoje hlasovanie pri schvaľovaní zákona, ktorý pod hrozbou väzenia prinúti lekárov pracovať, rozmysleli. Ferenčák tak hlasoval preto, aby sa nerozpadla vláda a ani Hlas. Koniec koncov podporu koalícii stále deklarujú všetci štyria vzbúrenci.

Huliakovcom by zas Fico musel zrejme dať ministerstvo, no podľa politológov je teraz konflikt v rámci SNS vzhľadom na udalosti v Hlase druhotný a nateraz môže táto trojica počkať. „Bez štyroch poslancov Hlasu už tak či tak nemajú väčšinu a huliakovci ju nedokážu ich hlasmi zabezpečiť, preto teraz nie sú takí dôležití a dostali sa na druhú koľaj,“ hovorí Cirner.

Čítajte viac Veľké otrasy v Hlase. Členovia rozhodli: Migaľa a Šalitroša vyhodili zo strany, mali žiadať štyri posty. Rebeli cítili tlak

„Pre Roberta Fica je za týchto okolností rekonštrukcia jeho vlády druhotná. V stávke je už osud celej jeho štvrtej vlády,“ pripomína politológ Řádek. V prípade dohôd by aj 77 poslancov stále znamenalo tesnú väčšinu a na posledných schôdzach sme boli svedkami, že zohnať všetkých môže byť problém. „Takto vládnuť je hrozný stres a vyžaduje to dokonalý manažment. Navyše každý poslanec môže koalíciu vydierať vlastnými požiadavkami, a to by sa dialo,“ uviedol Cirner.

Štefančík si nevie predstaviť, čo všetko by huliakovcom dokázali v koalícii ponúknuť. „Huliak určite niečo musí dostať, pretože sľub Danka, že Rudo sa dotkne výkonu, si ešte všetci dobre pamätáme. Primárne si však na to pamätá sám Huliak, a ten nemá dôvod ustupovať. Môže sa totiž cítiť oklamaný a oklamaný poslanec nie je základom ďalšej stability,“ uviedol.

5. 79: koalícii sa podarí nemožné – dohoda so všetkými

Koalícia sa pri doterajšom vývoji krízy spoliehala na „bájnu 76“ v rôznych podobách a nebolo to jednoduché. Ešte stále však existuje možnosť, aj keď veľmi malá, že sa nájde dohoda so všetkými migaľovcami aj huliakovcami – uspokojiť by museli sedem poslancov. Ak by sa lídrom v koalícii podarilo to, čo doteraz viedlo k odchodu či k vylúčeniu poslancov, v koalícii by mohli mať späť pôvodný počet – 79 poslancov.

Fico obvinil médiá, že o koaličnej kríze klamú, lebo žiadna nie je Video Archívne video zo začiatku decembra, kedy koalícia schválila štátny rozpočet / Zdroj: ta3

Migaľ, ktorý po odchode začal svoj status slovami Martina Luthera Kinga „mal som sen“, však verí, že aj ďalších pár mesiacov bude stáť na dobrej strane a dodal, že nikam neodchádza. „Pre tento sen som sa rozhodol bojovať, keď sa naša strana začala z Hlasu meniť na Smer – aj keď len pár mesiacov,“ napísal. „Nevylučujem dohodu 79 poslancov, ale znamenalo by to de facto otvorenie koaličnej zmluvy, rekonštrukciu vlády a ďalšie zmeny v parlamente a vo vládnej koalícii. Bolo by to veľmi náročné, pričom vzťahy sú narušené a panuje tam nedôvera,“ hovorí Cirner. Štefančík si to nevie predstaviť.

„Migaľ so Šalitrošom by sa dostali do podozrení, že boli podplatení. To by im definitívne mohlo uškodiť,“ dodal. Majerský však uviedol, že očakáva veľké rošády na ministerských postoch. Taraba uviedol, že v hre pre koaličných nespokojencov by mohlo byť k dispozícii ministerstvo investícií, ak by sa súčasný šéf rezortu stal šéfom NR SR, alebo ministerstvo športu a cestovného ruchu.