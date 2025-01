Jednému z rebelov v Hlase ponúkli funkciu veľvyslanca v susednom štáte. Kam by mohol odísť poslanec Ferenčák?

Vymení poslanecký mandát za dôležitý post v diplomatických službách? Ján Ferenčák z Hlasu má ponuku obsadiť funkciu veľvyslanca. O možnosti odísť z parlamentu do diplomacie hovoril pred necelými desiatimi dňami v TV Markíza, ale nezmienil o podrobnostiach. Nemenovaný zdroj z vlády teraz pre Pravdu uviedol, že Ferenčák by mohol odísť do krajiny za severnou hranicou Slovenska: „Dostal ponuku pôsobiť ako veľvyslanec v Poľsku. Keby súhlasil, do Varšavy by asi odcestoval niekedy na jar."