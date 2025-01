Poslanci Záborská a Vašečka chcú zakázať predaj energetických nápojov deťom. Podľa experta nepatria do rúk maloletých

Doktorka Adela Penesová o sladených nápojoch Video Zdroj: TV Pravda

V roku 2023 hnutie Slovensko (vtedy OĽANO) navrhovalo podobné obmedzenia, no nedostali sa ani do druhého čítania v parlamente. V súčasnosti zákaz predaja energetických nápojov pre osoby do 15 rokov presadzujú Anna Záborská, Richard Vašečka, Rastislav Krátky (všetci Slovensko, Za ľudí, KÚ) a Branislav Škripek (KDH).

Konzumácia energetických nápojov sa totiž podľa nich – obzvlášť pri deťoch – spája so zdravotnými rizikami. Tvrdenia podporujú viacerými štúdiami a podotýkajú, že časté pitie týchto výrobkov môže spôsobovať napríklad zvýšenie krvného tlaku a kardiovaskulárne problémy, cukrovku, arytmiu, poruchy príjmu potravy, poruchy spánku a vyššiu kazivosť zubov.

Foto: Shutterstock Energetický nápoj Ilustračná fotografia energetického nápoja v plechovke

„Preukázaná je tiež určitá korelácia s fajčením, konzumáciou alkoholu a iných ľahkých drog,“ doplnili opoziční poslanci. Okrem toho poukazujú aj na vysoký obsah cukru v energetických nápojoch, ktorý prispieva k zvýšenej miere výskytu obezity.

Do rúk detí tieto nápoje nepatria

Ako pre Pravdu uviedol výživový špecialista Boris Bajer, v súčasnosti ide pri energetických nápojoch z finančného hľadiska o najviac rozvíjajúci sa segment. Preto rôzne značky v tejto oblasti svoje výrobky tlačia do reklám a podľa experta sa tomu niet čo čudovať. No do rúk detí tieto nápoje nepatria, hovorí.

„Obrovským rizikom (aj podľa výsledkov rozsiahlej štúdie, ktorá analyzovala dáta z 32 štúdií a takmer 100-tisíc účastníkov) je konzumovanie energetických nápojov spoločne s alkoholom – exponenciálne sa tak zvyšuje riziko srdcovo-cievnej príhody, vzniku náhleho zvýšeného krvného tlaku alebo arytmií,“ podotýka Bajer.

Čítajte aj Víno, čaj alebo káva? Zubár urobil experiment a ukázal: pozrite sa, čo s vašimi zubami urobia tieto nápoje

„Takisto je konzumácia týchto nápojov spájaná so vznikom nespavosti (insomnie) u detí, stresu, depresívnych nálad či tráviacich ťažkostí. Nastávajú poruchy sústredenia, nepokoj a tras končatín,“ doplnil.

Ani pri dospelých osobách podľa neho nejde o zázračné výrobky, ktoré sa stávajú obľúbenými napríklad pri šoférovaní na dlhých trasách. Podľa Bajera je však účinok energetických nápojov na nervový systém pri šoférovaní iba krátkodobý.

„Ihneď po vypití nápoja a neskôr môže nastať skôr opačný fenomén – takzvaný crash a zhoršenie udržania pozornosti na ceste. Predpokladáme, že sa to deje aj študentom v škole, alebo pri aktivitách doma,“ podotkol s tým, že aj množstvo cukru, ako spomínajú opoziční poslanci, je v prípade energetických nápojov problémom.

Čítajte aj Sladené nápoje sú horšie ako sladkosti. Spôsobujú tieto vážne choroby

Niekedy obsahujú 10 gramov na 100 mililitrov, čo znamená, že by dieťa vypilo pollitrovú plechovku denne, tak za mesiac vypije 1,5 kilogramu čistého cukru.

V Poľsku predaj už je zakázaný

Predkladatelia návrhu upozorňujú, že nápoje s vysokým obsahom kofeínu alebo iných podporných látok vrátane tzv. energetických nápojov si v uplynulých rokoch medzi deťmi a mládežou získali veľkú popularitu. Pripomínajú, že sú široko dostupné v predajniach potravín.

Maloletí k nim teda majú bezproblémový prístup a môžu ich pravidelne, nadmerne a rizikovo užívať. „Podľa odborníkov pritom konzumácia nápojov s vysokým obsahom kofeínu alebo iných látok s podobnými účinkami môže viesť k závislosti, ako aj viacerým zdravotným problémom,“ dodali.

Predsedníčka Odborového zväzu potravinárov Slovenskej republiky Erika Bršelová pre Pravdu uviedla, že ak je dopad na zdravie mladého človeka závažný, tak situáciu treba riešiť a ekonomické dopady idú bokom. Výrobcovia energetických nápojov si podľa nej poradiť dokážu a sortiment nahradiť inými výrobkami.

„Nie je podstatné, že by opatrenie spôsobilo výpadok tržieb u obchodníkov. Obchodníci nastavia obchodnú maržu u iných produktov tak, že zisky dosiahnu v každom prípade. Oveľa horší zásah a výrazné zvýšenie nákladov to spôsobí v zdravotníctve, ak bude potrebné detí závislé na energetických nápojoch dlhodobo liečiť z rôznych závažných diagnóz. V obidvoch prípadoch to v konečnom dôsledku zaplatia občania,“ uviedla Bršelová. Sama by ale obmedzenie predaja energetických nápojov privítala a s navrhovanými opatreniami súhlasí, podotkla pre Pravdu.

V novele opoziční poslanci navrhli zákaz predaja či ponúkania v rámci ochutnávok nápojov s obsahom kofeínu, taurínu alebo draslíka nad vymedzený limit osobám mladším ako 15 rokov. Chcú tiež presadiť, aby prípadné porušenie zákazu bolo vymedzené ako správny delikt. Podotýkajú, že obdobná právna úprava je už účinná napríklad v Poľsku, Lotyšsku a Litve, kde platí zákaz do 18 rokov. Obmedzenia predaja pre osoby do 15 rokov pripravuje aj Česká republika.