Úradnícka vláda? Prezident sa rázne ohradil voči Migaľovi: Nepodieľam sa na páde vlády

Prezident SR Peter Pellegrini rázne odmieta úvahy o úradníckej vláde. Pre TASR to uviedla Kancelária prezidenta SR. K účasti na kongrese strany Hlas podotkla, že ako zakladajúci predseda má prezident právo sa vo výnimočných situáciách na zasadnutiach orgánov strany zúčastniť.

„Chcem veľmi jasne povedať, že ani nerozmýšľam, ani sa nepodieľam na páde vlády a nechcem vymenovať úradnícku vládu. Toto nie je môj cieľ, toto absolútne odmietam,“ povedal Pellegrini.

Pellegrini k rebelom z Hlasu: Ide im o vysoké funkcie, prestaňte sa zaštiťovať mojim menom Video Prezident Peter Pellegrini má informácie, že štvorica rebelujúcich poslancov Hlasu okolo Samuela Migaľa žiada vysoké funkcie v štáte. Zároveň ich vyzval k tomu, aby sa vo svojich vyjadreniach prestali zaštiťovať jeho menom.

Zároveň podotkol, že zodpovednosť za riadenie strany Hlas nesie výlučne jej právoplatne zvolené vedenie na čele s predsedom Matúšom Šutajom Eštokom. „Pán prezident je zakladajúcim predsedom strany Hlas-SD, ktorý podľa stanov má právo zúčastňovať sa vo výnimočných situáciách na zasadnutiach orgánov strany s poradným hlasom,“ reagovala kancelária prezidenta na otázky o účasti Pellegriniho na pracovnom kongrese strany Hlas.

Vylúčený poslanec Samuel Migaľ z Hlasu v rozhovore pre Denník N povedal, že v kuloároch sa spomína vymenovanie úradníckej vlády, ak by došlo k pádu kabinetu. V úradníckej vláde by mali podľa Migaľa zaručené pokojné vládnutie ministri Hlasu. Obáva sa, či by tak nemohlo dôjsť k nejakej forme zneužitia tejto ústavnej funkcie.

Migaľ: Meno pána prezidenta je spájané s hodnotami strany Hlas a budeme sa ich aj naďalej držať Video Zdroj: FB/Samuel Migaľ

Šutaj Eštok v pondelok potvrdil, že prezident Pellegrini sa minulý týždeň zúčastnil na pracovnom kongrese strany Hlas-SD. „Poprosil som ho ako zakladajúceho predsedu, že keď je v Banskej Bystrici, aby využil možnosť prísť medzi svojich bývalých kolegov, keďže sa vo verejnom priestore dvaja vydierači, pán Migaľ a Šalitroš, zaštiťovali jeho odkazom a jeho menom,“ povedal.