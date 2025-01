Fico chce zapísať do ústavy, že existujú len dve pohlavia. Inšpiroval sa Trumpom, o zmenách vraj už rokoval s KDH

Premiér Robert Fico (Smer) na tlačovej konferencii prezentoval päť okruhov, ktorými navrhuje zmeniť Ústavu Slovenskej republiky. Hovorí, že chce naplniť svoj sľub a „postaviť hrádzu progresivizmu“. Návrhom by sa do ústavy zakotvilo, že na Slovensku existujú len dve pohlavia – muža a ženy. Víta diskusiu s koaličnými aj opozičnými poslancami a hovorí, že ide len o koncept.

Fico tvrdí, že vláda si plní svoje povinnosti a nehľadá témy, ktoré by odkláňali pozornosť spoločnosti. Pripomenul, že ešte na oslavách príchodu Cyrila a Metoda naznačoval potrebu zmeniť časti slovenskej ústavy a postaviť „hrádzu proti progresivizmu“.

„Dovoľte mi, aby som vám predložil koncept zmeny Ústavy Slovenskej republiky,“ uviedol s tým, že privíta návrhy na jeho doplnenie. Domnieva sa, že slovenská vláda má potenciál zmeniť ústavu tak, ako to premiér navrhuje. Celý koncept zverejní už v utorok (28. januára).

Päť okruhov Roberta Fica

Ako prvú navrhuje zmenu v článku 7, druhom odseku ústavy. V súčasnosti odsek hovorí, že „právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky“. Fico navrhuje doplniť vetu: „To neplatí, ak sú tieto právne záväzné akty v rozpore s touto ústavou.“

Podľa Fica zákony pretláčané v Európskej únii nemôžu mať prednosť pred ústavou Slovenskej republiky. „Ak raz ústava hovorí, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy, nemôže prísť žiadny iný predpis,“ podotkol premiér.

V článku 7, piatom odseku navrhuje Fico rovnakú zmenu, pričom by slovenská ústava stála nad rôznymi zahraničnými zmluvami. „Predstavme si, že vznikne nový medzinárodný pakt o ľudských právach. V ňom sa bude hovoriť, že manželstvo môže byť aj medzi mužom a mužom a ženou a ženou. Podľa toho, čo navrhujeme, to nikdy nemôže mať prednosť pred našimi zákonmi a ústavou,“ doplnil.

Druhým okruhom je otázka pohlaví. Fico navrhuje do ústavy zakotviť vetu, podľa ktorej existujú len dve pohlavia muža a ženy. Šlo by o nový článok 52a. „Rovnako navrhujeme zaviesť aj článok, ktorý povie, že pohlavie možno zmeniť iba zo závažných dôvodov a podrobnosti ustanoví zákon,“ rečnil premiér. Poukázal tiež na to, že podobnú legislatívnu úpravu plánuje aj americký prezident Donald Trump.

Tretím okruhom je otázka, aký obsah má mať štátno-vzdelávací program. Fico navrhuje, aby školy mohli učiť len to, čo je v súlade s ústavou. V inom prípade by sa vyžadoval súhlas rodičov. „Ak teda v ústave hovoríme, že manželstvo je jedinečný vzťah muža a ženy, nemôže sa stať, že učitelia budú učiť niečo iné,“ vysvetlil.

V článku 41 ústavy Smer zároveň navrhuje doplniť odsek šesť, podľa ktorého by rodičia mali právo „rozhodovať o účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese poskytovanom školami, ak by bol nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu“. Zároveň v článku 42 navrhol doplniť druhý odsek, ktorý by znel: „Štátny výchovno-vzdelávací program musí byť v súlade s touto ústavou.“

Štvrtým okruhom je adopcia detí, podľa ktorého by si deti mohli adoptovať len manželia. Ide podľa Fica o prebratie platného zákona o rodine, podľa ktorého si môžu dieťa osvojiť „manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa“.

Adopcia by teda bola možná len podľa definície manželstva, ktoré v súčasnosti je v slovenskej ústave ukotvené, podotkol premiér.

Piatym okruhom je „za rovnakú prácu rovnaká mzda“. V článku 36 by sa doplnil tretí odsek, ktorý by znel: „Rovnosť medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu sa zaručuje.“

Uvidí, či bude záujem

Fico tvrdí, že ak bude vidieť, že o koncept nie je v parlamente záujem, tak ním nebude obťažovať národnú radu. Vyzýva, aby sa o ňom medzirezortne komunikovalo.

„Doručím tento návrh všetkým politickým stranám. Môžem povedať, že po odbornej, nie politickej stránke, som už rokoval s Kresťanskodemokratickým hnutím. Rovnako tento návrh pôjde do medzirezortného pripomienkového konania tak, aby sme sa o ňom mesiac bavili,“ uviedol Fico.

Ak návrh bude mať podľa neho šancu na schválenie, je pripravený posunúť ho do čítania v marci a ak nie, tak neskôr. „Myslím si, že ide o vážne otázky, ale pokiaľ by príslušná časť národnej rady prejavila záujem návrh schváliť už v marci, tak to urobíme,“ podotkol premiér s tým, že mu nejde o politické preteky, ale o dohodu. Pripustil, že na Slovensku sú aj dôležité veci, no pokiaľ bude cítiť záujem o túto otázku, tak na nej bude „tvrdohlavo pracovať“.

Podľa Fica sa „musíme vrátiť k zdravému rozumu“. Zmena ústavy má upraviť okruh kultúrno-etických otázok. Návrh podľa Fica vychádza z ústavnej definície manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy.

„Navrhovaná ústava rovnako zodpovedá tradíciám a kultúrnemu a duchovnému dedičstvu našich predkov a rešpektuje suverenitu Slovenskej republiky v hodnotových a kultúrno-etických otázkach,“ povedal Fico.