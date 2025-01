Prieskum SANEP: Smer tesne pred PS. Vládu by nezložila ani dnešná koalícia, ani opozícia

Ak by sa teraz konali voľby, koalícia by mohla vzniknúť len vtedy, ak by niektorá zo strán preskočila k druhému táboru, vyplýva z prieskumu spoločnosti SANEP, ktorý sa konal 17. až 22. januára 2025.

Gröhling a Šimečka o neotvorení schôdze k odvolaniu vlády Video Poslanci Národnej rady (NR) SR neboli v utorok ani na druhý pokus uznášaniaschopní na mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu vlády. "Neotvorenie schôdze k vysloveniu nedôvery vláde je absolútne pohŕdanie ľuďmi na Slovensku," povedal Gröhling.

Podľa aktuálneho exkluzívneho prieskumu spoločnosti SANEP pre televíziu ta3 z druhej polovice januára si prvenstvo udržala strana Smer, za ňou je v tesnom závese strana Progresívne Slovensko (PS). Na treťom mieste by skončila strana Hlas, ktorá zaznamenala pokles preferencií. Výraznejší nárast podpory zaznamenalo hnutie Slovensko, ktoré by opäť prekročilo 5 % potrebných na vstup do parlamentu. Do poslaneckých lavíc by v druhej polovici januára zasadli členovia siedmich politických strán.

Ak by sa voľby do parlamentu konali v čase konania tohoto prieskumu, tak by sa 14,2 % opýtaných nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu voliť. Ďalších 19,6 % deklarovalo, že by voliť nešli. Rozhodnutých by bolo 66,2 % oprávnených voličov a svoje hlasy by rozdelili nasledovne.

Parlamentné voľby by v druhej polovici januára vyhral Smer so ziskom 22,3 percent hlasov, čím si táto strana oproti minulému mesiacu pohoršila o 0,2 percenta hlasov voličov. Strana Smer má v súčasnosti rovnaký volebný potenciál ako Progresívne Slovensko. V prípade, že by sa voliči, ktorí teraz zvažujú voľbu Smeru až ako svoju druhú možnosť, nakoniec predsa len rozhodli dať svoj hlas práve strane Roberta Fica, potom by Smer mohol vo voľbách získať až 25 percent voličských hlasov.

Druhé miesto by teraz obsadila strana Progresívne Slovensko na čele s jej predsedom Michalom Šimečkom so ziskom 22,1 percenta a strana si tak oproti minulému mesiacu polepšila o 0,2 percent voličskej priazne. Volebný potenciál strany Progresívne Slovensko sa v súčasnej dobe pohybuje okolo 25 percent.

Strana Hlas na čele s jej predsedom Matúšom Šutajom Eštokom by teraz skončila na treťom mieste so ziskom 12,7 percenta a strana si oproti minulému mesiacu pohoršila o 1,4 percenta voličských hlasov. Volebný potenciál Hlasu sa pohybuje okolo 14,5 percent.

Štvrté by teraz skončilo KDH so ziskom 7,2 percenta. Piatou stranou, ktorá by sa dostala do Národnej rady SR, je Republika so ziskom 6,5 percent, nasledovaná stranou SaS, ktorá by získala 6,3 percenta. Siedmou stranou, ktorá by prešla do parlamentu, je hnutie Slovensko, ktoré by opäť prekročilo potrebnú hranicu so ziskom 5,1 perceta. Žiadna iná politická strana by sa podľa tohto prieskumu do parlamentu nedostala.

Pred jeho bránami by v druhej polovici januára zostala Aliancia-Szövetség (3,9 %). Potrebných päť percent by ďalej nezískala vládna strana SNS (3,8 %), Demokrati (3,7 %) či strana Sme rodina (3 %).

Ako ďalej vyplýva z prieskumu agentúry SANEP, dve tretiny oslovených sú si istí stranou, ktorej by, ak by sa teraz konali volby, odovzdali svoj hlas. Váhajúca je necelá sedmina ľudí.

Gašpar: Nebudeme umožňovať opozícii robiť divadlo pred kamerami Video

V prepočte na kreslá v parlamente by podľa aktuálneho prieskumu volebných preferencií SANEP získala strana Smer rovnako ako Progresívne Slovensko 41 mandátov a Hlas 23 mandátov. KDH by v Národnej rade SR malo 13 poslancov, strana Republika 12 s SaS 11 poslancov. Hnutie Slovensko by získalo 9 mandátov.