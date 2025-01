Fico: Deklarácia EK o energetickej infraštruktúre je reč, akej Zelenskyj rozumie

Deklarácia Európskej komisie (EK) v otázke ochrany kritickej energetickej infraštruktúry je vážna, pretože EK začína tlačiť na Ukrajinu, pokiaľ ide o tranzit plynu. Uviedol to v utorok premiér Robert Fico na rokovaní výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti.

Poukázal na to, že EK v deklarácii očakáva od tretích krajín rešpektovanie toho, že ide o otázku bezpečnosti EÚ. „Toto je reč, ktorej (ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj rozumie. On vie, že ak zastavíme všetky sankcie voči Rusku, hrozí mu, že nedostane už ani euro z EÚ,“ dodal premiér.

„Integrita energetickej infraštruktúry zásobujúcej členské štáty EÚ je otázkou bezpečnosti EÚ. Komisia očakáva, že všetky tretie krajiny budú toto rešpektovať a je pripravená prijať opatrenia na ochranu kritickej energetickej infraštruktúry, ako sú elektrické káble, ropovody, plynovody alebo iné zariadenia,“ uvádza sa vo vyhlásení exekutívy EÚ.

Komisia a členské štáty sú podľa tohto textu aj naďalej odhodlané podporovať Ukrajinu a v tejto súvislosti pomôžu opraviť, prepojiť a stabilizovať ukrajinskú energetickú infraštruktúru, „v ktorej členské štáty vrátane Maďarska a Slovenska zohrali kľúčovú úlohu“. EK je tiež podľa vyhlásenia pripravená pokračovať v diskusiách s Ukrajinou o dodávkach do Európy prostredníctvom plynovodného systému na Ukrajine v súlade s medzinárodnými záväzkami Ukrajiny. V tejto súvislosti je komisia pripravená zapojiť do procesu Maďarsko spoločne so Slovenskom.

Ukrajina od tohto roka ukončila prepravu ruského plynu cez svoje územie do krajín EÚ a Moldavska, podľa Kyjeva totiž Moskva z predaja energetických surovín čiastočne financuje svoju agresiu proti Ukrajine. Maďarsko však už vlani ruský plyn dodávaný cez ukrajinské územie neodoberalo, prúdi do neho plynovodom TurkStream cez Srbsko. Plyn z Ukrajiny však odoberalo Slovensko, ktoré hrozí pre nepredĺženie tranzitu ruského plynu odvetnými krokmi.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár privítal v pondelok vyhlásenie šéfky európskej diplomacie Kaje Kallasovej, na základe ktorého EK podporila SR a Maďarsko v otázke ochrany kritickej energetickej infraštruktúry vrátane potrubí prechádzajúcich cez Ukrajinu na Slovensko. Po pondelkovom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci ocenil tiež ochotu Kyjeva prepravovať do Európy iný zemný plyn ako ruský.