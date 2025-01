Výsluch Samuela Migaľa: Úrad inšpekčnej služby odmieta účelové kroky

Trestné oznámenie podané na Úrad inšpekčnej služby sa týkalo úniku realizačného návrhu NAKA, ktorý bol zverejnený na inej verejnej platforme dňa 13. januára 2024. Úrad zároveň uviedol, že medializovaný Migaľov status s údajmi z NAKA bol zverejnený až o niekoľko dní neskôr a s pôvodným oznámením nesúvisí.

Migaľ pre Pravdu: Vedeli sme, že príde verejná poprava. Plán? Zrejme destabilizácia Hlasu, stranu má prevziať Drucker Video Zdroj: TV Pravda

Výsluch Migaľa bol navrhnutý oznamovateľom, s čím sa dozorujúci prokurátor stotožnil a uložil vyšetrovateľovi pokyn vypočuť svedka. Úrad inšpekčnej služby tiež uviedol, že ak počas výsluchu vyplynú nové skutočnosti, vyšetrovateľ môže predvolať ďalšie osoby, vrátane ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka, uviedla hovorkyňa UIS Andrea Dobiášová.

Migaľ a jeho kolegovia v poslednom čase opakovane hovorili o záujmu bezpečnostných zložiek o ich osoby a o tlakoch, ktoré sú na nich vyvíjané. „Viete, keď vám príde nejaká žiadosť o nejaký výsluch, s čím ja nemám najmenší problém, ale keď to príde práve v čase, keď nehlasujete, tak ako vám káže jednota strany… Keď chodíte na stretnutia so svojimi zdrojmi so svojimi známymi a okolo vás sa zrazu hýbu nejaké autá, keď zrazu členovia najužšieho vedenia strany majú informácie o stretnutiach, o ktorých vlastne nemajú čo vedieť… Tak sú to prinajmenšom čudné veci a to sa nebavíme o ďalších mojich troch kolegoch, ktorým sa takéto veci takisto diali,“ uviedol Migaľ pre Pravdu.

Hlas vylúčil Migaľa a Šalitroša zo strany. Šutaj Eštok: Pýtali si funkcie, boli to vydierači Video

Uviedol tiež, že s troma ďalšími poslancami Jánom Ferenčákom, Romanom Malatincom a Radomírom Šalitrošom chceli bezpečnostné záruky, aby sa im prestali diať takéto veci. „Namiesto toho sa spustila obrovská diskreditačná kampaň. Neviem, čo môže nasledovať, ale ešte stále pevne verím, že nie sme v 90. rokoch,“ dodal vylúčený poslanec Hlasu.

Čítajte aj Úradnícka vláda? Prezident sa rázne ohradil voči Migaľovi: Nepodieľam sa na páde vlády