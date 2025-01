Dá sa zabrániť krvavým útokom v školách? Achillovou pätou je osobný spis žiaka, PS navrhuje návrat k starej praxi

PS: Útokom na školách dokážeme predchádzať, navrhujeme zmeny zákona Video Zdroj: FB/PS

Poslankyňa PS Viera Kalmárová povedala, že tragédia na Zamagurí spustila diskusiu, či sa útoku študenta dalo predísť. Opatrenia a riešenia, ktoré by zamedzili do budúcna podobným situáciám, však existujú a vedia ochrániť učiteľov a žiakov.

Návrat k starej praxi

Prípad zo Spišskej Starej Vsi podľa Kalmárovej ukázal, že rozhodujúcim slabým miestom je prenos informácií medzi subjektmi, ktoré s problematickým žiakom spolupracujú. Podotkla, že pri prechode žiaka zo základnej na strednú školu a pri prestupe medzi školami nie je poskytovanie informácií o rizikovom žiakovi dostatočné.

„Podľa súčasnej právnej úpravy, škola, z ktorej žiak prestupuje, je povinná zaslať novej škole dokumentáciu žiaka, a to sa však obmedzuje v drvivej väčšine prípadov iba na katalógový list. Tento dokument neobsahuje informácie, z ktorých by bol zrejmý osobnostný profil žiaka. V minulosti, na rozdiel od súčasnosti, bol posúvaný so žiakom na novú školu aj osobný spis žiaka, ktorý takéto informácie obsahoval,“ uviedla Kalmárová.

Poslankyňa hovorí, že je potrebné vrátiť sa k starej praxi, aby nová škola dostala všetky záznamy, ktoré súvisia s vyjadreniami, postojmi a konaním rizikového žiaka.

Kalmárová tvrdí, že neexistuje mechanizmus, ktorý by posúval informácie o žiakovi škole. Ako príklad uviedla žiaka, s ktorým pracuje polícia, sociálna kuratela, poradenské a medicínske zariadenia a škola o tom nevie nič. „To tiež treba zmeniť,“ zdôraznila.

„V súčasnosti školský zákon obsahuje sumár osobných údajov, ktoré každá škola je schopná spracúvať, teda získavať a pracovať s nimi. Medzi nimi sú aj informácie o fyzickom a mentálnom zdraví daného žiaka, čiže legislatívny problém to nie je,“ spresnila.

Rodičia si povinnosti neplnia

Ružové to nie je ani na strane rodičov. Kalmárová pripomenula, že už dnes majú rodičia povinnosť informovať školu o všetkom, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh vzdelávania. „Povinnosť existuje, ale nikto žiadnym spôsobom plnenie tejto povinnosti nevyžaduje. Dokonca sa stáva, že rodič absolvuje so svojím dieťaťom odborné vyšetrenie, ale výsledok škole neposkytne,“ podotkla.

PS chce navrhnúť aj posilnenie právomocí škôl, aby mohli v kritických chvíľach zabrániť najhoršiemu. Ako vysvetlila, školy môžu dnes použiť takzvané ochranné opatrenie, ak žiak ohrozuje zdravie a bezpečnosť ostatných a umiestniť ho do samostatnej miestnosti.

„Toto opatrenie nie je účinné v prípadoch typu Spišská Stará Ves. V takýchto extrémnych prípadoch by škola mala mať možnosť okamžite dočasne vylúčiť žiaka z prezenčného vzdelávania pokiaľ sa nepodrobí odbornej diagnostike a prípadne aj terapii. Do tej doby sa mal žiak vzdelávať dištančným spôsobom,“ priblížila návrh.

Vyzvali ministerstvo školstva, aby do NR SR predložilo zákony na zlepšenie, ak to neurobí, podujme sa na to PS. „Vyzývame týmto ministerstvo školstva, aby predložilo sumár takýchto legislatívnych zmien národnej rade na schválenie. A ak to neurobí, tak to urobí PS. Predpokladám, že už na najbližšej marcovej schôdzi,“ vyhlásila Kalmarová.

Na jedného psychológa je 800 detí

Poslankyňa PS Tina Gažovičová priblížila, že Slovensko zaostáva aj v počtoch psychológov pre mladých ľudí. Vláda Roberta Fica (Smer) podľa jej slov nerobí dosť na to, aby situáciu zlepšila. Podľa Gažovičovej na jedného školského psychológa na Slovensku pripadá tento školský rok až 800 detí. Nedostatočné sú aj kapacity poradenského systému. Upozornila, že mnoho školských psychológov je dnes financovaných z eurofondov, teda projektovo a dočasne, čo znamená, že nie sú zahrnutí v štátnom rozpočte.

„Ak chceme ich pozície udržať, musia prejsť pod štátny rozpočet, a je nevyhnutné ich počty ďalej navyšovať,“ zhodnotila. Vláda však podľa nej nevyčlenila ani dostatok prostriedkov na zvyšovanie platov učiteľov.

„Až po tom, ako učitelia právom vstúpili do štrajkovej pohotovosti minister Drucker ustúpil, sľúbil im zvýšenie platov od septembra tohto roku, avšak aktuálne hrozí, že na ne bude brať aj z tých financií, ktoré by mali práva mali ísť na odborných zamestnancov na školách,“ pokračovala. PS vyzýva vláde, aby odborných zamestnancov a platy učiteľov financovala oddelenie a v plnej miere.

Detektory nemusia byť účelné

PS je presvedčené, že štát by mal investovať do prevencie bezpečnosti, a nie do „kovových rámov alebo detektorov, ktoré môžu byť v konečnom dôsledku drahé, ale nemusia byť úplne účelné.“ Podľa Kosovej je otázne, či vôbec dokážu zachytiť človeka, ktorý by chcel použiť násilie.

Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor podotkol, že tragédii v Spišskej Starej Vsi by nepomohli zabrániť ani kamery, pretože útočníkom bol žiak, ktorý bol známy v škole, a prešiel by cez detekčný systém.

Opozičné hnutie hovorí, z učiteľstva sa popri vojakoch a policajtoch stáva rizikové povolanie. „Štvavej“ politike vlády Roberta Fica (Smer) pripisuje odchod mladých ľudí do zahraničia.