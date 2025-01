Chrípka udrela v Košiciach naplno, museli zatvoriť 19 škôl. Chorá bola už tretina detí

V Košiciach sa v uplynulých dňoch výrazne zhoršila epidemiologická situácia. To sa prejavilo aj v náraste počtu škôl, ktoré museli v metropole východu vyhlásiť chrípkové prázdniny.

Kým uplynulý týždeň ich mali žiaci deviatich škôl v meste, v pondelok (27. 1.) ich počet bol už vyše dvojnásobný. Riaditelia 19 základných (ZŠ) a materských škôl (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice museli cez školský portál Edupage oznámiť, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach prerušujú z dôvodu vysokého počtu chýbajúcich žiakov na nasledujúce dni vyučovanie. Zároveň im oznámili, že mimo prevádzky zostane aj školská jedáleň, školský klub detí (družina), školské centrá voľného času a na niektorých ZŠ aj jazyková škola.

„K doterajším zatvoreným školám nám pribudli štyri základné školy, päť materských škôl a jedno elokované pracoviska MŠ, kde je výučba pozastavená do piatku. V januári už určite nepôjdu do školy žiaci zo ZŠ Mládežnícka 3, ZŠ Trebišovská 10, ZŠ Krosnianska 2 a ZŠ Tomášikova 31. To isté platí aj v prípade MŠ Hečkova 13, MŠ Čínska 23, Dneperská 8, MŠ Jenisejská 24, MŠ Galaktická 11 a ich elokovaného pracoviska Galaktická 9,“ informovala vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková.

Foto: Branislav Caban Jedna zo zatvorenych kosickych skol ZS Mladeznicka 3 v Saci Jedna zo zatvorených košických škôl, ZŠ Mládežnícka 3 v Šaci

Dodala, že výchovno-vzdelávací proces na týchto školách opätovne začne 3. februára. vyšných deväť škôl, kde teraz majú chrípkové prázdniny, by malo otvoriť svoje brány v priebehu aktuálneho týždňa.

Chorých je tretina žiakov

Ako pre Pravdu uviedol Martin Fazekaš, riaditeľ ZŠ na Hroncovej 23 v Košiciach, ich škola mala pre zvýšený počet respiračných ochorení prerušenú prevádzku už minulý týždeň. „Bolo to od 23. januára až do včera, 27. januára. Dnes sme opätovne nastúpili do školy a zistili sme, že chorobnosť je rovnaká, ešte nám nejakých 10 detí pribudlo,“ konkretizoval.

Celkovo je podľa neho na škole chorých okolo 35 percent žiakov. „Opätovne sme preto prerušili prevádzku školy na päť dní, pričom sa do toho počíta aj víkend. Do školy by žiaci teda mali opätovne nastúpiť 3. februára,“ doplnil riaditeľ.

Podobná situácia sa v tomto období roka podľa jeho slov zvykne opakovať. „Takéto respiračné ochorenia sme riešili vždy, aj pred pandémiou, aj po nej. Nie je to nič nové, len priebeh chorôb je teraz dlhší, aspoň čo máme spätnú väzbu od rodičov,“ skonštatoval Fazekaš.

Podotkol, že škola je teraz v režime ako počas prázdnin. „To znamená, že naši zamestnanci, ak ide o učiteľov, majú stále množstvo administratívnej práce. Momentálne končíme polrok, takže sú to práce s tým súvisiace – od štatistík, cez vypracovávanie správ, až po hodnotiacu poradu za prvý polrok,“ vymenoval riaditeľ. Pre zvýšenú chorobnosť zároveň v škole dezinfikujú všetky dotykové plochy v škole aj v kuchyni.

ZŠ Hroncova 23 je s počtom 736 žiakov tretia najväčšia základná škola v Košiciach. Počet zamestnancov je 104, z toho 80 je pedagogických.

Podľa riaditeľky ZŠ Park Angelinum 8 Renáty Brédovej začali v ich vzdelávacej inštitúciu chorieť najprv dospelí, čo spôsobilo krízový stav dostupných učiteľov. „Čo sa týka detí, tam sme mali pred zatvorením na prvom stupni 36 percent chýbajúcich detí a na druhom 26 percent. V globále nám to na celej škole vyšlo na 32 percent,“ ozrejmila riaditeľka.

Chorobnosť podľa nej začala stúpať od minulého pondelka a niektoré deti v priebehu vyučovania radšej posielali domov. „V piatok sme usúdili, že je to už neudržateľné,“ dodala Brédová na margo dočasného zatvorenia školy.

Foto: Branislav Caban Oznam o zatvoreni skoly pre vysoku chorobnost Oznam o zatvorení školy pre vysokú chorobnosť

Súhlasila s Fazekašom, že v tomto ročnom období sa podobné situácie so zatvorením škôl opakujú. „My sme to síce minulý rok nemali, ale rok predtým áno,“ porovnala riaditeľka.

ZŠ Park Angelinum 8 patrí tiež k väčším školám. V tomto školskom ju navštevuje 690 žiakov, o ktorých sa stará zhruba 60 pedagógov.

Výskyt chrípky stúpol o dve tretiny

Podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Košice bolo v 4. kalendárnom týždni 2025 v rámci celého Košického kraja spolu hlásených 10 803 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2318,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.

„Z toho bolo 1410 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 302,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO vyššia o 25,2 percent a chorobnosť na CHPO je vyššia o 67,5 percent,“ konkretizoval RÚVZ.

Najvyššia chorobnosť na ARO bola podľa údajov úradu zaznamenaná v okrese Košice I (3074,9/100 000), najnižšia v okrese Sobrance (1356,5/100 000).