Žandári na Slovensku? Dobrovodský žiada vyššie záruky ochrany ľudských práv a prísnejšie pravidlá

Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský žiada vyššie garancie ľudských práv pri používaní donucovacích prostriedkov Žandárskym zborom, ktorého zriadenie navrhuje rezort obrany. Právna úprava by podľa ombudsmana mala zároveň obsahovať dostatočné garancie pred zneužitím tohto mocenského monopolu. TASR o tom informoval hovorca VOP Branislav Gigac.

„Nespochybňujem zámer Ministerstva obrany SR zriadiť Žandársky zbor. Ak však ideme na Slovensku vytvárať ďalšiu zložku štátu, ktorá bude mať monopol na použitie sily, je potrebné posilniť ochranu základných práv a slobôd,“ vysvetlil Dobrovodský, ktorý svoje pripomienky predložil v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

VOP napríklad navrhuje zaviesť pravidlo, podľa ktorého je použitie silnejších prostriedkov opodstatnené iba vtedy, ak miernejšie prostriedky zlyhali alebo by boli neúčinné. Žandári by tiež mali byť podľa ombudsmana zaviazaní v pravidelných intervaloch (najmenej raz ročne) absolvovať školenie o ochrane základných práv a slobôd pri používaní donucovacích prostriedkov. Rovnako apeluje na garanciu možnosti použitia donucovacích prostriedkov, ktorými sú údery a kopy sebaobrany a obušok len voči osobe, ktorá kladie aktívny odpor.

Ministerstvo obrany predložilo do pripomienkového konania návrh zákona o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti a o brannej povinnosti a viaceré návrhy noviel zákonov, ktoré upravia fungovanie časti ozbrojených síl. Aktívne zálohy majú nahradiť Národné obranné sily, ktoré budú otvorené viacerým skupinám občanov. Návrh zákona zriaďuje aj Žandársky zbor, ktorý by mohol pomáhať Policajnému zboru pri udržiavaní verejného poriadku. Tvorený by bol vojakmi, policajtmi alebo bývalými policajtmi.