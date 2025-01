Počty sú stále neisté. Hazarduje koalícia? Rozhodne zrejme už nalomený Malatinec, Huliakovci Fica podporia

Do začiatku prvej riadnej tohtoročnej schôdze ostáva necelý týždeň a koaličná kríza stále nemá riešenie. Po sviatkoch sľubovali predstavitelia koaličného trojlístka, že sa všetko upokojí. Namiesto toho stroskotali rokovania nezaradeného poslanca Rudolfa Huliaka a lídra SNS Andreja Danka a strana Hlas sa rozhodla miesto otvorených debát ešte viac ohroziť vlastnú koalíciu a vyhodila dvoch zo štyroch nespokojných poslancov. Na stranu Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša sa však postavili aj Roman Malatinec a Ján Ferenčák a kým sa situácia nevyrieši, hlasovať nebudú. Koalícii síce stále s počtami hazarduje, zdá sa však, že Malatinca už stihli nalomiť a podporu deklarujú aj huliakovci. Situáciu by mal riešiť premiér Robert Fico (Smer), ktorý sa však od všetkého dištancuje.

Koalícia môže čeliť problémom so 75 poslancami, čo môže ohroziť schvaľovanie zdravotníckych zákonov, no poslanec Malatinec už váha a na schôdzu prísť plánuje.

Fico: S pánom Migaľom nič nemám, nepoznám ho. Ak táto vláda padne, obráťte sa na Hlas a SNS Video Zdroj: Pravda

Hlas a SNS zlyhali

Premiér a šéf najsilnejšej vládnej strany Smer už čelil niekoľkým výzvam, aby situáciu v strane vyriešil. Najnovšie ho štvorica nespokojných poslancov Hlasu po tom, čo dvoch z nich po sneme vyhodili zo strany, požiadala, aby problémy urýchlene vyriešil. „Aby sa ukončila neistota v spoločnosti. Pod týmto tlakom nebudeme do vyriešenia v NR SR hlasovať,“ uviedli poslanci s tým, že aj naďalej im ide o udržanie vládnej koalície.

Čítajte viac Vyhadzov pre rebelov, strata väčšiny aj neistí huliakovci. Aké má koalícia možnosti? Odborníci: Šutaj Eštok nepochopil Ficovo zadanie

Fico v sobotu v STVR rozhodnutie Hlasu kritizoval s tým, že keby má koalícia sto poslancov, tak by vylúčenie poslancov pochopil. Iná je situácia pri dvoch poslancoch. Na margo požiadavky Migaľa uviedol, že s ním nič nemá a nepozná ho. „S výnimkou problému Bukózy vo Vranove nad Topľou, kedy som s ním telefonoval, netuším, ako sa politicky správa, aké má predstavy. Doteraz som nedostal vysvetlenie od strany Hlas, čo to vlastne vyviedli na kongrese, ale verím, že mi ho dajú. Po 33 rokoch v politike nechápem, čo Hlas urobil,“ komentoval.

Hlas a SNS podľa jeho slov zlyhali, pokiaľ ide o udržanie počtov. „Smer je pevný ako kameň, máme záujem ísť ďalej,“ hovoril šéf Smeru. „Ak sa vláda rozpadne, zodpovedný bude Hlas a SNS a neobracajte sa na mňa, čo s tým urobím,“ uviedol. „Je veľmi ľahké poslať niekoho preč, ale potom akože čo, že Robert Fico rieš? Niekoho označíte za vydierača a odo mňa sa očakáva, že ja budem s vydieračom rokovať? Ja mám prísť a povedať, tak poďme si sadnúť a rozprávať sa? Potom ma Hlas obviní, že rokujem s vydieračom. Nie. Keď si chce Hlas hrať takéto detinské hry, nech si ich hrá. S nami ich hrať nebude,“ skonštatoval premiér.

Migaľ pre Pravdu: Vedeli sme, že príde verejná poprava. Plán? Zrejme destabilizácia Hlasu, stranu má prevziať Drucker Video Zdroj: TV Pravda

Dodal, že je potrebné počkať na riadnu schôdzu parlamentu, ktorá sa začína 4. februára. Priznal, že rátal s tým, že schôdza, na ktorej sa bude „o veciach rozhodovať tak, že sa bude lámať chlieb, až v marci. „Pri tomto postupe strany Hlas sa obávam, že budem od nich očakávať rozhodnutie podstatne rýchlejšie ako možno oni sami očakávali,“ dodal. Viacerí však očakávajú, že sa na februárovej schôdzi bude riešiť len nutné minimum a najmä zdravotnícke zákony, aby sa vláda vyhla odchodu lekárov.

Na pláne mala byť aj voľba predsedu Národnej rady SR (NR SR), keďže líder SNS Andrej Danko ustúpil a podporí kandidáta Hlasu, ani to však viac nie je isté. Keďže poslanec Ján Ferenčák (Hlas) sa vyjadril, že by si na tomto poste vedel predstaviť skôr lídra Hlasu Matúša Šutaja Eštoka. Okrem toho by chcela koalícia schváliť aj stavebný zákon, ktorý mal začať platiť od 1. apríla.

Nalomený Malatinec a istí huliakovci

Osud februárovej schôdze je zatiaľ stále vo hviezdach. Migaľ v rozhovore pre Pravdu na margo „nehlasovania“ štvorice poslancov uviedol, že to platí so všetkým, čo k tomu patrí. „Takto to robí pán Huliak a jeho kolegovia. My sme teraz v podobnej situácii, že potrebujeme, aby premiér vyriešil situáciu, tak sa nebudeme prezentovať a hlasovať,“ uviedol. Na rokovaniach s premiérom má štvoricu zastupovať druhý vyhodený poslanec Šalitroš. Zdá sa však, že čo sa týka hlasovania, minimálne Roman Malatinec je už nalomený.

Roman Malatinec k situácii v Hlase: Dajte nám priestor Video Zdroj: TV Pravda

Po tlačovej konferencii s banskobystrickým županom Ondrejom Lunterom totiž na otázku, či rozhodnutie o nehlasovaní stále platí, odpovedal nejasne. „Včera bola jedna vec, dnes je druhá. Máte podanú ruku od strany aj komunikujete s kolegami, to sú veci, ktoré sa vyhodnocujú v čase. Ešte stále máme týždeň,“ uviedol. Dodal, že ak by hlasoval za zákony, ktoré budú mať dopady na ľudí a samosprávy, „nikto sa nemôže čudovať“. Spomenul stavebný zákon či zdravotnícku legislatívu. V tom prípade by výzva štvorice prakticky nemala zmysel. Malatinec sa chce „vrátiť o krok späť“ a diskutovať za zatvorenými dverami. „Dajte nám priestor, aby sme komunikovali v rámci vládnej koalície,“ povedal po tlačovke, na ktorej kritizoval fungovanie Fondu na podporu umenia (FPU). Práve on je najhlasnejším koaličným kritikom ministerky Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) a požadoval jej výmenu.

Oficiálnu pozvánku od Šutaja Eštoka ako predsedu Hlasu zatiaľ nedostal, iba s ním telefonoval. Malatinec sa chce s predsedníctvom Hlasu baviť najmä o tom, čo mu na fungovaní strany prekážalo a čo by chcel zmeniť. Bez Migaľa, Šalitroša, Malatinca a Ferenčáka má koalícia len 75 poslancov a je teda v menšine. Ak sa však Malatinec rozhodne nakoniec hlasovať s koalíciou, opäť bude v parlamente disponovať krehkou väčšinou – 76 poslancami. Otázne je rozhodnutie Ferenčáka.

Čítajte viac Migaľ pre Pravdu: Vedeli sme, že príde verejná poprava. Plán? Zrejme destabilizácia Hlasu, stranu má prevziať Drucker

Bez hlasov huliakovcov by sa žiadne krehká väčšina nekonala a aj rokovania s nimi sú zatiaľ na bode mrazu. Niekoľko stretnutí s premiérom však absolvovali ešte minulý rok. Prednedávnom Huliak vyzval na rokovania lídra SNS. Po niekoľkých minútach však bolo po akejkoľvek dohode. Danko ponúkol Huliakovi post podpredsedu parlamentu a návrat do SNS. Huliakovci to však odmietli a trvali na tom, že chcú svoj rezort. „Dostali sme opäť zopakovanú ultimatívnu požiadavku rezortu životného prostredia,“ uviedol Danko.

„Verím, že to Robert Fico dotiahne do úspešného konca,“ skonštatoval Danko, no ešte nevedel, že Fico sa do toho starať nemieni. „Predstava Andreja Danka o našej spolupráci absolútne nevychádza z predošlých dohôd či sľubov,“ napísal Huliak na Telegrame. Danko ich podľa jeho slov blokoval a tak neplnili svoj program. Šéf envirorezortu Tomáš Taraba cez víkend odmietol, že by sa vzdal ministerského postu.

„Keď sa nedohodnú, tak pôjdeme do predčasných volieb,“ zopakoval a vyhlásil, že v ponuke pre nespokojných je ministerstvo investícií, ktoré riadi Richard Raši (Hlas), a ministerstvo cestovného ruchu a športu na čele s nominantom SNS Dušanom Keketim. Rašiho post by sa mohol uvoľniť, ak by sa posadil do čela parlamente. Otázne je, či by ustúpil Keketi. Už predtým sa v kuloároch hovorili, že by sa buď cestovný ruch, alebo šport z ministerstvo oddelil a mohol by patriť huliakovcom zrejme nie ako post ministra ale podpredsedu vlády. S Huliakom sa o tom, aby sa vrátil do koalície, rozpráva podľa svojich slov aj Šutaj Eštok.

Danko: Pri aktivitách Huliaka a Migaľa cítim spravodajské ruky, Druckerov rezort je plný „slniečkárov“ Video Zdroj: TASR

Ak by sa teda zaťali aj huliakovci aj štyri migaľovci, koalícia by mala 72 hlasov. Rudolf Huliak však v pondelok v parlamente uviedol, že otvorenie schôdze aj zákony on aj jeho poslanci podporia. Koalícia tak má istých 75 hlasov a rozhodne zrejme práve hlas Romana Malatinca. S podporou huliakovcov a Malatinca by mala koalícia rovných krehkých 76 poslancov. Podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer) verí, že koalícia bude mať na februárovej schôdzi potrebný počet poslancov. „Chcem veriť, že to bude stále viac ako 76, že schôdza prebehne, no možno bude v zúženom režime, čo sa týka programu,“ povedal Gašpar o tom, koľko poslancov podporí otvorenie schôdze. „Strany Hlas a SNS majú za úlohu riešiť si svoju situáciu v kluboch a zatiaľ deklarujú, že 76 bude, možno aj viac,“ povedal poslanec Smeru.

Výsledok diskusií majú Hlas i SNS oznámiť pred schôdzou. „Keď nebudú vedieť zabezpečiť dostatok hlasov, musí prísť nejaké riešenie,“ skonštatoval Gašpar s tým, že Smer jedno riešenie má, no odmietol prezradiť, o čo ide. Premiér Fico podľa neho môže do situácie vstúpiť, keď SNS a Hlas povedia, že to nevedia vyriešiť. Zdravotnícke zákony by sa mali podľa neho schváliť podľa dohody. Vyriešiť sa však podľa neho ešte musí otázka vydokladovania nákladov na zdravotnícke zákony, na ktorých sa dohodlo ministerstvo zdravotníctva s lekárskymi odborármi.

Fico je na voľby pripravený

Podľa politológa premiér svoje možnosti už vyčerpal. „S poslancami rokoval a má pravdu, keď hovorí, že personálne otázky si musia riešiť jeho koaliční partneri,“ uviedol pre Pravdu politológ z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Miroslav Řádek. „Zatiaľ dáva od toho ruky preč, nechce s tým byť spájaný a robí dobre. Nechá v tom vyvariť reálneho vinníka – stranu Hlas, ktorá týchto poslancov zobrala do strany a priviedla do parlamentu,“ súhlasí politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner.

„On samozrejme tajne môže rokovať aj komunikovať s odídencami, ale verejne to priznávať nemusí,“ hovorí. „Fakt to nie je jeho maslo na hlave, teraz sa prepiera špinavé prádlo na verejnosti, sú to emócie, s ktorými sa nechce spájať, aby sám nevyzeral ako lúzer, ktorému sa rozpadá koalícia,“ uviedol Cirner, podľa ktorého Fico za zatvorenými dverami a po komunikácii s dotyčnými vyhodnotí, či to má zmysel. „Alebo či sa má definitívne od toho dištancovať a viesť to nejako k predčasným voľbám, aby to Smer čo najmenej poškodilo,“ hovorí.

Čítajte viac Ficova vláda je v menšine. Rebeli z Hlasu vyzývajú premiéra: Až do vyriešenia situácie nebudeme v NR SR hlasovať

Řádek hovorí, že keďže migaľovci presne nevedia, čo chcú, nemá ako konať. „Robert Fico rokoval s obomi poslaneckými skupinami. Tam, kde vedel vyjsť v ústrety (huliakovci), sa v podstate dohodol. V tak nepríjemnej situácii s rozpadávajúcimi sa koaličnými partnermi vo svojej politickej kariére nebol,“ uviedol. Cirner pripomína, že Fico vždy myslí v prvom rade na seba a na svoju stranu. „Je mu v podstate jedno, ako to dopadne s Hlasom a SNS. Je to aj ich súper, bojuje aj o ich voličov.

Oslabený Hlas môže znamenať po predčasných voľbách silnejší Smer a neúčasť SNS by mohol nahradiť Fico Republikou alebo Alianciou, vôbec to pre neho nevyzerá z jednej strany zle, takže síce je to hop alebo trop, no nenúti ho to riešiť problémy iných strán i keď koaličných,“ konštatuje s tým, že v zákulisí určite robia maximum preto, aby dovládli. „On sa moci len tak nevzdáva a nepovaľuje vlastné vlády. Vidí však do toho viac a my vidíme, že je pripravený ísť do predčasných volieb, preto je asi situácia vážna a nič nie je isté,“ dodal.

Fico sa k situácii v koalícii vyjadril na tlačovke, na ktorej oboznámil verejnosť so svojím päťbodovým plánom na zmenu Ústavy SR. Podľa odborníkov odkláňa pozornosť od reálnych problémov a vyťahuje zástupné témy. „Robert Fico cíti, že jeho štvrtej vláde dochádza „Hlas“ a že uspokojenie najznámejšieho poľovníka z Očovej môže naraziť na neochotu jeho bývalých kolegov Andreja Danka a Tomáša Tarabu,“ hovorí Řádek.

„Svedčia o tom nielen jeho legislatívne iniciatívy, ale aj komunikácia voči súčasným koaličným partnerom, ktoré majú za cieľ udržať imidž premiéra bez politického zlyhania a umožniť mu tak lepšiu úvodnú fázu predvolebnej kampane,“ uviedol s tým, že čo sa týka nadchádzajúcej schôdze, premiér necháva racionálne plynúť politický vývoj „zo zotrvačnosti smerom k predčasným parlamentným voľbám“. „Od novembra minulého roka sa postupne nastavil na svoje predvolebné politické tempo a ak to jeho súčasná vládna koalícia zázrakom ustojí, lebo sa jeho koaliční partneri spamätajú, bude skôr príjemne prekvapený,“ dodal