Útoky neonacistov v Bratislave: Prehovorila matka obete, polícia začala trestné stíhanie pre viaceré extrémistické činy

Členovia tejto skupiny, na základe medializovaných informácií, fyzicky napádali prevažne príslušníkov minoritných skupín a dopúšťať sa protiprávnej činnosti na viacerých miestach, pravdepodobne na území centra Bratislavy, uviedli policajti na sociálnej sieti.

Podľa medializovaných informácií o maskovaná skupina, ktorá si hovorí Valhalla, napádala v centre Bratislavy nič netušiacich ľudí. Skupina sa prezentovala videami bitiek, neonacistickými symbolmi a heslami na sociálnych sieťach. Účty sa však medzičasom dohľadať nedajú.

„Na podklade doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie, ako aj doposiaľ vykonaných úkonov, bolo zo strany vyšetrovateľa odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, v priebehu včerajšieho dňa (28.01.2025) začaté trestné stíhanie pre viaceré extrémistické trestné činy," uviedli policajti.

Vyšetrovanie pokračuje a policajti aj naďalej vykonávajú potrebné procesné úkony, ktorých cieľom je náležité preverenie všetkých medializovaných informácií, ako aj vyvodenie trestno právnej zodpovednosti voči konkrétnej osobe či osobám. „Z dôvodu, aby nedošlo k zmareniu, prípadne k ohrozeniu samotného vyšetrovania, bližšie informácie verejnosti poskytneme, akonáhle to procesná situácia bude umožňovať," dodali policajti.

Verejnosť zároveň žiadajú, aby ak disponujú informáciami ktoré by mali súvis s činnosťou takejto skupiny, prípadne ak sa stali obeťou fyzického napadnutia tejto skupiny, aby sa prihlásili prostredníctvom bezplatného čísla polície 158, osobne na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru prípadne políciu kontaktovali prostredníctvom súkromnej pošty na FB Polícia SR Bratislavský kraj.

Pre ta3 prehovorila mama chlapca, ktorý skupinu stretol v decembri. „Bolo ich asi desať, pätnásť. Všetci boli kompletne zahalení, mali kukly a väčšinou užšie nohavice a kanady. On len išiel z Eurovey. Vlastne, našťastie, na kolobežke, lebo keby nemal tú kolobežku, obávam sa, že by to dopadlo horšie. Stretli sa na križovatke pri Landererovej, vyšli spoza rohu, zbadal ich a začali naňho rasisticky pokrikovať,“ uviedla matka napadnutého syna pre ta3.

„Myslím si, že keď sa všade píše, že vlastne vedia, kde sa združujú, a dokonca na videách vidno niektorých tváre, asi by malo byť viac hliadok na tých miestach, lebo ja som tam nevidela žiadnu policajnú hliadku. Nemyslím si, že je úplne normálne, aby nám vedeli povedať, kde sa zdržiavajú, a policajti s tým nevedeli nič urobiť," podotkla matka napadnutého.