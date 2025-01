Matovičovci by zmenu Ústavy SR podporili len za splnenia troch podmienok

Opozičné hnutie Slovensko by prípadnú zmenu Ústavy SR v hodnotových otázkach podporilo len za splnenia troch podmienok. Návrh by museli podľa nich predložiť poslanci za opozičné KDH, nie premiér Robert Fico (Smer). Trvajú tiež na tom, aby súčasťou návrhu bolo aj zrovnoprávnenie platov mužov a žien. Ďalšou podmienkou je verejný prísľub od kresťanských demokratov, že sa nebudú žiadnym spôsobom podieľať na zmene volebného systému v SR. Vyplýva to z vyjadrenia lídra hnutia a poslanca Národnej rady (NR) SR Igora Matoviča na stredajšej tlačovej konferencii.