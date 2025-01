Tornaľa obnovila veľké kúpalisko, prvú sezónu ho navštívili desaťtisíce ľudí. Mesto s ním má ďalšie plány

„Kúpalisko sme obnovili po šiestich rokoch a na to, že to bola naša prvá sezóna, to hodnotíme naozaj pozitívne. Mali sme viac ako 34 000 návštevníkov a to je na naše pomery a vzhľadom ku konkurencii, ktorá sa za tých šesť rokov rozvíjala a my sme stagnovali, skutočne veľmi dobré,“ konštatovala primátorka Erika Győrfiová pre Pravdu.

Rekonštrukcia sa konkrétne týkala prírodného bazéna s plochou asi 15 000 metrov štvorcových. Ten je napĺňaný vodou z Morského oka, prírodnej zaujímavosti priamo v areáli kúpaliska. Je to vlastne jazierko s priemerom asi 60 metrov, ktoré vzniklo zatopením zhruba 38 metrov hlbokej priepasti. Voda do nej priteká podzemnými prameňmi.

Foto: Branislav Caban Jazierko Morske oko na kupalisku v Tornali Jazierko Morské oko na kúpalisku v Tornali

Pozitívnou správou je, že prevádzka kúpaliska bola pre mesto vlani plusová. Podľa primátorky tam samospráva dosiahla zisk asi 30 000 eur. Viacerí predstavitelia mesta a poslanci však na minulých zasadnutiach mestského zastupiteľstva zdôraznili, že v prvom rade ich teší, že kúpalisko po rokoch pustnutia znovu ožilo.

Ďalšie plány obnovy

Vysokú návštevnosť kúpaliska sa v Tornali podarilo dosiahnuť napriek tomu, že v prevádzke nebolo v celom pôvodnom rozsahu. Zatiaľ totiž neboli obnovené ďalšie dve atrakcie v jeho areáli – 50-metrový plavecký bazén a autokemping. Na ich rekonštrukciu samospráva už nemala peniaze, pracuje však na tom, aby ju bolo možné realizovať v nasledujúcich rokoch.

Podľa primátorky dalo mesto v prípade kempingu vypracovať inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum, ktoré už boli vyhodnotené. Cieľom je vďaka obnove kempingu umožniť návštevníkom pri kúpalisku aj prespať. „Je to potrebné, lebo keď nemáte nocľah, je to veľký problém,“ podotkla primátorka s tým, že v súčasnosti mesto čaká na cenový návrh spracovania štúdie rekonštrukcie autokempingu od Slovenskej asociácie kempingu a karavaningu.

V súvislosti s obnovou plaveckého bazéna už samospráva disponuje grafickým návrhom prestavby, ktorý bude s architektonickou kanceláriou ešte ďalej konzultovať. Už teraz je ale zrejmé, že plavecký bazén sa po obnove trochu zmení. Pôvodne totiž meral 50 metrov, ale v rámci rekonštrukcie by jeho časť mala byť vyhradená na relaxačné účely a atrakcie pre deti.

Foto: Mestotornala.sk Na kupalisku v Tornali pribudla i nova plavajuca atrakcia Na kúpalisku v Tornali pribudla i nová plávajúca atrakcia

Novinkou oproti minulosti má byť tiež jeho napĺňanie teplou vodou. Presné technické riešenie ohrevu vody zatiaľ samospráva nemá vybrané, ale podľa primátorky budú chcieť využiť solárne ohrievanie a moderné technológie s nízkou spotrebou energie. „Posúdi to projektant s ďalšími odborníkmi a dorieši sa to v projektovej dokumentácii, čo bude pre nás najvýhodnejšia alternatíva,“ ozrejmila Győrfiová.

V pláne je tiež vybudovanie multifunkčného ihriska pri bazénoch, aby návštevníkom okrem kúpania ponúkli aj možnosť zašportovať si. Na financovanie všetkých rozvojových zámerov bude samospráva hľadať možnosti v rôznych fondoch a grantoch, keďže z vlastného rozpočtu by to nebolo možné. Na spolufinancovanie plánuje využiť financie z rezervného fondu. „Budeme pracovať na týchto projektoch a čakať, aké výzvy vyjdú,“ avizovala primátorka.

Menšie opravy

Mesto muselo vlani u dodávateľa reklamovať niektoré práce na prírodnom bazéne. Podľa Győrfiovej však šlo len o menšie nedostatky v podobe drobenia škárovacej hmoty medzi kameňmi, ktorými sú vyložené boky bazéna. Samospráva to zistila už pred vlaňajšou sezónou, ale keďže šlo o drobnosti, rozhodla sa ich riešiť až po lete, inak by nebolo možné kúpalisko otvoriť.

Dodávateľ podľa primátorky päť rokov zodpovedá za vykonané práce. Reklamáciu uznal a predložil technologický návrh odstránenia nedostatkov. „Avšak k prácam je možné reálne pristúpiť z dôvodu klimatických podmienok až v mesiacoch marec a apríl,“ ozrejmila primátorka.

Obľúbené aj v minulosti

Tornaľské plážové kúpalisko bolo postavené v roku 1969 v mestskej časti Králik. Jeho celková rozloha bola okolo 8,5 hektára a rýchlo sa stalo obľúbeným miestom oddychu nielen pre domácich a obyvateľov regiónu, ale i turistov zo zahraničia. Svoju popularitu si zachovalo aj po Nežnej revolúcii, keď sa možnosti dovolenkovania rozšírili o mnohé destinácie v zahraničí.

Kúpalisku však postupne rástla konkurencia aj doma, napríklad v podobe rekreačnej oblasti Kurinec pri neďalekej Rimavskej Sobote, kde samospráva postupne vybudovala prakticky úplne nové termálne kúpalisko.

Tornaľské kúpalisko tak postupne začalo zaostávať a pre zlý technický stav bolo napokon od roku 2019 mimo prevádzky. Rok predtým však jeho návštevnosť už nedosiahla ani 7000 ľudí za sezónu. Pre porovnanie, v rokoch 2012 a 2013 to bolo okolo 30 000 až 40 000 návštevníkov.

Všetko sa to zmenilo až v roku 2023, keď samospráva začala s rekonštrukciou, ktorá trvala do jari 2024. Jej celkové náklady presiahli pol milióna eur, pričom vykryté boli z rozpočtu mesta a regionálneho príspevku pre najmenej rozvinuté okresy.