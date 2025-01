Luxusný taxík. Vládnym špeciálom sa vozia trestne stíhaní aj špičky štátu. Kto o letoch rozhoduje?

Piloti vládneho špeciálu zažívajú rušný týždeň. Najskôr s Interpolom eskortovali v stredu podvečer medzinárodne hľadaného Daniela Bombica a už o niekoľko hodín prevážali nad Slovenskom členov kabinetu Roberta Fica (Smer) pod Tatry. Na výjazdovom rokovaní vlády v Červenom Kláštore ministri schválili ďalší let. Konkrétne šéfovi rezortu vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas), ktorý odtiaľ smeroval do Nemecka, kde sa v stredu večer odohral aj zápas futbalového Slovana Bratislava proti domácemu Bayernu. Minister odmietol, že ide na futbal, stretol sa s bavorským ministrom vnútra Joachimom Hermannom. Komu slúži vládny špeciál a kto schvaľuje, kam poletí?

Letecký útvar Ministerstva vnútra disponuje aktuálne dvoma kusmi Airbusov A319 CJ a dvoma kusmi lietadiel Fokker 100. Používanie štátnych lietadiel upravuje nariadenie vlády o zásadách vykonávania letov v policajných službách a interný predpis ministerstva vnútra o vyžadovaní a schvaľovaní letov.

Lietadlá leteckého útvaru sú využívané na prepravu najvyšších ústavných činiteľov - prezident SR, predseda vlády SR, predseda Národnej rady SR. Tiež sa používajú pre potreby ostatných ministerstiev a na vykonávanie iných letov ako napríklad repatriačné či humanitárne lety, lety za účelom záchrany ľudského života alebo reprezentácie štátu.

Náklady znáša štát

Na pracovné cesty nimi lieta hlava štátu, premiér, šéf parlamentu aj ministri. Využívajú sa na repatriácie, ako boli nedávne z Libanonu či Izraela, na humanitárne lety, reprezentačné účely. Zriedkavo sa nimi prevážajú slovenskí pacienti, ktorí uviazli v zahraničí a využívajú sa aj na extradíciu, čiže vydanie osoby jedným štátom druhému na trestné stíhanie alebo na výkon trestu.

„Lety teda možno vykonávať aj na účely vydania alebo odovzdania osoby, pokiaľ nie je možné eskortu zabezpečiť komerčným letom (v zmysle Trestného poriadku a zákona o európskom zatýkacom práve),“ uviedol Pravde hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.

Koľko ľudí, na ktorých vydali medzinárodný zatykač, previezol na Slovensko vládny špeciál za posledných päť rokov, nie je známe. Letecký útvar podľa hovorcu nevedie evidenciu eskort. Presné číslo nám nevedelo poskytnúť ani Prezídium Policajného zboru (PPZ), no skonštatovalo, že išlo o „rádovo o desiatky prípadov“. Každý prípad prepravy na Slovensko sa podľa prezídia posudzuje individuálne. Ako PPZ spresnilo, „štandardne ide o prepravu páchateľov najzávažnejšej trestnej činnosti, resp. prípady, kedy je potrebné prijať také bezpečnostné opatrenia, aby nebol zmarený účel eskorty a nedošlo k narušeniu verejného poriadku ani ohrozeniu eskortovanej osoby a policajtov zabezpečujúcich jej prevoz“.

Náklady za letecké eskorty vládnym špeciálom, ako bola napríklad aj cesta hľadaného Bombica z medzinárodného letiska Londýn Stansted na Slovensko, uhrádza štát. Koľko bude stáť slovenských daňových poplatníkov jeho prevoz zatiaľ nie je známe. „Celková výška nákladov je v každom jednotlivom prípade známa po sumarizácii všetkých prevádzkových nákladov a doručení faktúr, čo trvá cca dva mesiace,“ priblížil Neumann.

Na otázku či je vhodné, že minister vnútra bol v diskusnej relácii s medzinárodne hľadanou osobou a teraz schválil jej let vládnym špeciálom, ministerstvo už neodpovedalo. Rovnako ani na to, prečo Šutaj Eštok v relácii u Bombica rozoberal a odpovedal na otázky ohľadom stavu špeciálnej prokuratúry či niektorých prokurátorov medzinárodne hľadanej osobe, ktorá podľa jeho súčasného stanoviska mohla predstavovať nebezpečenstvo v prípade cesty s eskortou štandardnou komerčnou linkou.

Eskorta vládnou linkou

Na 43-ročného Slováka Bombica, ktorý žil v Londýne dve desaťročia, vydali tri zatýkacie rozkazy. O jeho vydaní na Slovensko rozhodol súd v Londýne. Z Letiska M. R. Štefánika ho v sprievode polície previezli v utorok podvečer priamo do Pezinka na Špecializovaný trestný súd (ŠTS), kde ho umiestnili do cely policajného zaistenia.

Vypovedal tam ešte aj v stredu dopoludnia. Sudca pre prípravné konanie ŠTS napokon Bombica trestne stíhaného pre extrémizmus nevzal do väzby. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, ďalej bude o ňom rozhodovať Najvyšší súd. „Bol prepustený na slobodu bez náhrady väzby," uviedol pre médiá prokurátor Aurel Pardubský. Doplnil, že s rozhodnutím sudcu pre prípravné konanie nesúhlasí a podal voči nemu sťažnosť.

Prevoz Bombica vládnou linkou sa stretol s výraznou kritikou a otázkami, či na jeho prevoz nemohli bezpečnostné zložky využiť komerčnú linku. Policajné prezídium v reakcii uviedlo, že príslušníci Interpolu v spolupráci s Pohotovostným policajným útvarom Krajského riaditeľstva Policajného zboru Bratislava Bombica eskortovali „za prísnych bezpečnostných opatrení“. Policajti sa pritom odvolávajú na taktické dôvody. O presnom termíne jeho prevozu neinformovali vopred kvôli prísnym bezpečnostných opatreniach, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku, ohrozeniu Bombica a policajtov, ktorí boli s ním. „Z rovnakých dôvodov nebol prevoz realizovaný komerčnou leteckou linkou,“ vysvetľovalo.

„Na Daniela B. boli vydané tri zatýkacie rozkazy pre trestné činy prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd (§422 TZ), rozširovanie extrémistického materiálu (§422b TZ), podnecovanie (§337 TZ), podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti (§424 TZ), nebezpečné elektronické obťažovanie (§360b TZ) a neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi (§374 TZ),“ spresnilo policajné prezídium s tým, že ho slovenská strana prevzala od britskej polície po ukončení zdĺhavého vydávacieho konania.

Bombicov let pritom schvaľoval priamo šéf vnútra Šutaj Eštok, s ktorým sa poznajú. „Let sa uskutočnil so súhlasom ministra vnútra,“ potvrdil rezort. Líder koaličného Hlasu bol hosťom v „relácii“ trestne stíhaného muža, na ktorého bol vydaný medzinárodný zatykač a skrýval sa v Británii, vlani v marci. „Rozhodoval o tom Interpol spolu s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Bratislave. Pokiaľ sa bavíme o medzinárodne hľadanom človeku, ktorý bol eskortovaný ozbrojenými zložkami, tak asi nechcete, aby išiel štandardnou linkou, kde sú aj rodiny s deťmi,“ uviedol minister vnútra už v stredu s tým, že ide o štandardný postup a pristupovali k nemu tak aj v minulosti.

Okrem ministra, ktorý má na starosti silový rezort, navštívili Bombica aj bývalý policajný prezident a dnes podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer). V jeho streamoch sa objavili aj Andrej Danko (SNS), Robert Fico či Robert Kaliňák (Smer).

Na konci novembra 2024 vycestoval za Bombicom do Londýna aj generálny tajomník služobného úradu rezortu kultúry Lukáš Machala v spoločnosti hudobníka Oskara Rózsu. Na ich spoločnej fotografii ukazoval Bombic neonacistický symbol Biela sila (White power). V minulosti na internet uniklo aj video, na ktorom Bombic hajluje, kričí nacistické heslá a obnažuje sa.

Kto je Daniel Bombic Štyridsaťtriročný Slovák, ktorý vystupuje na internete pod prezývkou Danny Kollar, žije už dve desaťročia v Londýne. Počas pandémie sa zviditeľnil šírením dezinformácií o covide, ktorý podľa neho neexistuje, či očkovaní, ktoré má za cieľ ovládnuť a zničiť bielu rasu. Sám seba označuje za bieleho nacionalistu. Okrem toho sa Bombic dostal do povedomia verejnosti tým, že v roku 2021 zverejnil mená radových policajtov a súkromnú adresu jedného z nich po tom, čo zakročili voči agresívnej skupine v potravinách. Počas pandémie koronavírusu nezostal len pri zverejnení mien policajtov, zverejnil aj mená a čísla na lekárov, ktorí v tom čase zachraňovali životy. Medzi nimi boli napríklad aj infektológ Peter Sabaka či anestéziológ Jakub Hložník. Po tom, čo ho Meta dala na svoju čiernu listinu, sa presunul na Telegram. Vo svojich príspevkoch na sociálnej sieti Telegram neopomenul ani vojnu na Ukrajine, keď si vymýšľal, že utečenci majú na Slovensku všetko zadarmo, ako i správu o tom, že žena z Ukrajiny odmietla vo Vrbovom zaplatiť za nákup v Lidli. Slovensko je podľa neho riadené cez CIA. Na konšpirácie Bombica upozorňovala aj polícia cez stránku Hoaxy a podvody. V júni 2024 mu zrušila platforma YouTube účet s takmer 80-tisíc sledovateľmi. Zrušenie účtu má byť doživotné.

Do regiónov špeciálom

Na palube dvoch vládnych lietadiel sa previezli tento týždeň aj ministri. Konkrétne z Bratislavy do regiónov, aby pokračovali v šnúre výjazdových rokovaní vlády. V Červenom Kláštore podpísali napríklad memorandum o nemocniciach v Prešove a Ružomberku, oficiálne dali požehnanie na vznik goralskej národnostnej menšiny a schválili aj vyše dva milióny eur na projekty samospráv v okresoch Kežmarok a Stará Ľubovňa.

Čo sa členom vlády nepodarilo v Pieninách schváliť je zdravotnícka legislatíva k dohode s Lekárskym odborovým združením, na ktorej závisí budúcnosť slovenského zdravotníctva. Vláda bude v rokovaní pokračovať vo štvrtok o 17.00 hod. Stihnúť by mal teda príchod aj minister vnútra, ktorému kabinet tiež odobril let do Nemecka, kde sa má zdržať dva dni – 29. a 30. januára. Let do Mníchova potvrdzujú aj údaje na online letovom radare. V Nemecku pristálo lietadlo Fokker100 o 16:22. Z Mníchova má lietadlo vzlietnuť zase vo štvrtok o 11. hodine predpoludním.

V Mníchove odohral v stredu o deviatej večer v rámci Ligy majstrov svoj zápas bratislavský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava proti domácemu mužstvu Bayern Mníchov. Cestu do Nemecka spája s ministrovou návštevou futbalového zápasu opozícia. Šutaj Eštok odmietol, že by si tam šiel pozrieť zápas.

„Určite žiadny špeciál do Mníchova neletí. Ja letím za bavorským ministrom vnútra na dlhodobé bilaterálne stretnutie, ktoré sme mali už dávno naplánované,“ reagoval Šutaj Eštok. Pozvánku na zápas, ktorého termín sa zhoduje s ministrovou pracovnou cestou, však podľa jeho slov dostal. „Samozrejme, dostal som aj pozvanie od bavorského ministra vnútra na futbalový zápas. Zdvorilo som odmietol,“ vyjadril sa minister. Šutaj Eštok rokoval s nemeckým ministrom o nelegálnej migrácii, informácie o stretnutí zverejnil potom na sociálnej sieti.

Líder Hlasu reagoval aj na skoršie vyjadrenie poslanca SaS Aloja Hlinu, ktoré označil za klamstvo. „Viete kam odletia? Z Popradu? Aktuálne sú tam dva vládne špeciály a jeden z nich ide do Mníchova, takže dobrá správa je, že Slovan to dá,“ vyhlásil poslanec. Opozičný poslanec z SaS Marián Viskupič zase podotkol, že cesty vládnymi lietadlami sú platené „z našich peňazí“.

K situácii, kedy predstavitelia Ficovho kabinetu leteli vládnym špeciálom do Nemecka, došlo aj vlani v júni. Viacerí ministri vrátane Šutaja Eštok, Tomáša Tarabu, Erika Tomáš či podpredsedu parlamentu Andreja Danka tam leteli na futbalové majstrovstvá Európy, kde mal zastúpenie aj manšaft zo Slovenska.