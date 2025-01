Uzatvorili stovky škôl, chrípka je na vzostupe. Najťažšie týždne ešte len prídu, počet nakazených bude stúpať

Hlavná hygienička Červeňová: Vzostup chrípky bude trvať ešte dva týždne Video Zdroj: TV Pravda

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR však ubezpečuje, že dôvod na paniku nie je. Vývoj počtu akútnych respiračných ochorení (ARO) a chrípky je síce v posledných dňoch dynamický, ale celkom typický pre toto obdobie. Hygienici upozorňujú, že na budúci týždeň sa pravdepodobne budú zatvárať aj ďalšie školy, pretože počet nakazených chrípkou a jej podobnými ochoreniami ešte bude stúpať. Úľava podľa nich príde o niekoľko týždňov.

Zo štatistík hygienikov vyplýva, že najhoršia situácia je zatiaľ na východe a juhu krajiny. V Košickom kraji tento týždeň chrípkové prázdniny museli vyhlásiť v 46 školských zariadeniach, v Nitre a jej okolí zatvorili 44 škôl a škôlok. Celkovo bolo prerušené vyučovanie v 270 zariadeniach po celom Slovensku. Ide o 124 materských škôl, 144 základných škôl a dve stredné školy.

Dvojnásobný nárast

Podľa aktuálnych údajov ÚVZ SR pribudlo minulý týždeň (20. až 26. januára) 68 453 prípadov akútnych respiračných ochorení. Z toho ako chrípka a chrípke podobné ochorenia bolo hlásených 12 179 prípadov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť vzrástla o 40 percent. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 360 osôb, informujú hygienici.

Podobný vývoj ARO a chrípky evidujú aj v susednom Česku, kde počet prípadov chrípky tiež stúpa už niekoľko týždňov za sebou. U našich susedov evidujú aj niekoľko desiatok úmrtí na chrípku. Podľa informácií idnes.cz počas tejto sezóny na ňu zomrelo 24 ľudí. Aj na Slovensku hygienici evidujú desiatky prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia.

Čítajte viac Chrípka udrela v Košiciach naplno, museli zatvoriť 19 škôl. Chorá bola už tretina detí

„V tejto chrípkovej sezóne sme mali 28 prípadov s ťažším priebehom a aj úmrtia, celkový počet je osem. Tri z nich boli charakteristické práve pre chrípku. Z toho jedno úmrtie bolo spôsobené chrípkou typu A a dve úmrtia chrípkou typu B,“ uviedla v stanovisku pre Pravdu šéfka ÚVZ Tatiana Červenová.

Doplnila, že hoci nárast akútnych respiračných ochorení je rapídny, ide o situáciu, ktorá sa opakuje takmer každý rok. „Kopíruje nám to krivku z predchádzajúceho roka, nejde o žiadne astronomické nárasty. Naozaj ide o podobný vývoj. Rátame s tým, že vzostup bude trvať ešte približne dva týždne, potom by malo dôjsť k poklesu. Očakávame teda, že do dvoch týždňov ešte dôjde k nárastu počtu prípadov ochorenia,“ uviedla hlavná hygienička.

„Čo sa týka predškolských zariadení, podľa platnej legislatívy, ktorá platí pre materské školy, máme povinný výkon ranného filtra. To znamená, že či už zriaďovateľ, alebo pani učiteľka, ktorá prevezme dieťa od rodičov, ho neprijme, ak javí príznaky akútneho respiračného ochorenia,“ pripomenula Červenová.

Čítajte viac Slovensku patrí nepekné prvenstvo. Proti tejto chorobe sa očkujeme najmenej v Európe. Vakcíne verí len polovica Slovákov

Pokles by mal prísť najmä počas jarných prázdnin na školách. „Prispeje k nemu aj to, že deti pôjdu na jarné prázdniny, a tým pádom sa zmenšia kolektívy, v ktorých sa pohybujú,“ zdôraznila.

ÚVZ SR v každom prípade odporúča dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré majú zabrániť nákaze. „To znamená častejšia hygiena rúk, častejšie vetranie, menej kontaktov v uzavretých priestoroch a stravovanie s väčším podielom ovocia a zeleniny v tomto období,“ uviedla šéfka ÚVZ. Doplnila, že tieto odporúčania platia pre deti aj pre dospelú populáciu.

Hygienici upozorňujú, že okrem chrípky je možné súbežne ochorieť aj na iné respiračné ochorenie. „Oslabený organizmus je totiž náchylnejší na ďalšie infekcie. Súbežný priebeh chrípky a iného respiračného ochorenia môže zvýšiť závažnosť príznakov, zvýšiť riziko vzniku komplikácií, zhoršiť zdravotný stav, skomplikovať liečbu alebo mať fatálne následky,“ varuje ÚVZ SR.