Mečiar bol oproti Ficovi amatér, on až tak ďaleko nedokázal zájsť, povedal Krúpa

„Keď porovnávam Vladimíra Mečiara, predsa len si niečo pamätám, tak Mečiar až tak ďaleko nedokázal zájsť. Mečiar bol oproti Robertovi Ficovi amatér, pretože Fico dokáže hrubo zavádzať a klamať. Bez štipky výčitky svedomia, bez akéhokoľvek začervenania sa vás dokáže takýmto spôsobom hrubo klamať a robiť zákerné ťahy,“ konštatoval Krúpa a dodal, že to bežného, slušného a normálneho človeka nenapadne a neočakáva to. „On to ale bežne robí. To je ten rozdiel medzi slušnými a normálnymi ľuďmi, a tými, ktorí sa chovajú takto zákerne. Takže preto budú (nadchádzajúce voľby, pozn. SITA) existenčné, pretože on je schopný pre udržanie sa pri moci urobiť čokoľvek, a to vidíme aj v dnešných dňoch,“ povedal v rozhovore poslanec liberálov.

Krúpa je presvedčený, že ak vo voľbách, bez ohľadu, či budú predčasné, alebo riadne, znovu vyhrá Fico, pôjde do vlády s hnutím Republika, s kýmkoľvek, „je nám amen, my budeme znova čierna diera“. Zároveň vyslovil vieru, že ľudia pochopia, že Robert Fico nám neponúka nič iné, len strach, biedu a konšpirácie. „Neponúka nám nič, tam nie je nič pozitívne v jeho ponuke.“ dodal.

Ako Krúpa ďalej povedal, je si istý, že Fico bol v Moskve rokovať aj o podpore zo strany Kremľa. „Aby tá infiltrácia a ten vplyv dezinformácií, informačných operácií, psychologických operácií cez kybernetický priestor, hackerské útoky, šírenie bludov, výmyslov, špinenie opozície sa tu zdvojnásobilo a pomohlo mu to znovu získať moc a vyhrať voľby,“ priblížil. Otázne je, na koho sa Fico po voľbách môže spoliehať. „Pre Fica je typické, že je požierač vlastných koaličných partnerov. SNS je mimo a určite sa spolieha na Republiku a uvidíme, ako to dopadne s Hlasom,“ dodal Juraj Krúpa