Vymyslené problémy, desiatky pohlaví je hoax, kritizujú sekularisti. Obsah vyučovania diktuje Vatikán, nie EÚ, odkázali poslancom KDH

Na marcovú schôdzu chcú kresťanskí demokrati predložiť návrh ústavného zákona, ktorý má zaručiť, aby o otázkach rodiny, zmeny rodovej identity, vzdelávania detí a práv rodičov mohol rozhodovať len slovenský parlament. „KDH sa snaží vytvoriť falošný dojem, že Európska únia a nie Vatikán nám diktuje obsah vyučovania,“ kritizujú sekularisti.

Spolok Ethos kritizuje aj návrh premiéra Roberta Fica zakotviť do ústavy dve pohlavia – mužské a ženské. „Už je tu smutným zvykom, že vždy, keď politici nevedia riešiť skutočné problémy, začnú „riešiť“ neexistujúci problém a útočiť na vymysleného nepriateľa, aby tým odvrátili pozornosť ľudí od svojich vlastných zlyhaní. Najčastejšie si vyberú LGBT komunitu,“ uviedol predseda rady občianskeho združenia Ethos Andrej Lúčny. Podľa neho je márne hľadať vo Ficovom návrhu niečo rozumné, o čom svedčí aj zdôvodnenie jeho návrhu. „Opiera sa o starý a už veľakrát vyvrátený hoax, ktorý sa tu šíril už pred minulými parlamentnými voľbami, a ktorý v rozpore so skutočnosťou tvrdí, že zákony krajín na západe poznajú desiatky pohlaví,“ poukazuje Lúčny.

Podľa premiéra Fica „nikto tu nebude vrtuľníkom, labuťou, ani mačkou, ani medveďom“. „Od Fica pritom nejde o žiadnu novinku. Už pred minulými parlamentnými voľbami 2023 natáčal primitívne videá o záchodoch a vrtuľníkoch. Aj po voľbách opakoval túto hlúposť a teraz ju vyťahuje znova. Je to úplný výmysel a jediný, kto tu v súvislosti s pohlaviami blúzni o vrtuľníkoch, je on sám,“ komentuje spolok sekularistov. Poukazuje na to, že existuje zanedbateľné, ale objektívne existujúce promile populácie, ktorých telo má buď nejasné (intersex) alebo obojaké (hermafrodit) pohlavné znaky. „Už sme si však zvykli, že sa náboženskí fundamentalisti pre pretláčanie náboženskej agendy spoja s hocikým. Ani tentokrát KDH neprekvapilo, a sa už vyjadrilo, že nevylučuje hlasovanie za Ficov návrh,“ dodal Lúčny.

Premiér Fico spomenul aj ústavný zákaz adopcií pre páry rovnakého pohlavia. Podľa spolku Ethos to nikomu nepomôže, ale naopak, môže niekomu reálne ublížiť. Lúčny poukazuje na to, že z vedeckého hľadiska sexuálna orientácia človeka nemá žiadny vplyv na jeho rodičovské schopnosti, a deťom, ktoré sú vychovávané pármi rovnakého pohlavia, sa darí rovnako ako deťom, ktoré vychovávajú páry rôzneho pohlavia. „Celá skupina ľudí tu má v rozpore s vedeckým poznaním byť naveky diskriminovaná čisto len na základe predsudkov a náboženskej viery niektorých spoluobčanov, čo považujeme za neprípustné,“ komentoval Lúčny. Ani v súčasnosti si páry rovnakého pohlavia nemôžu na Slovensku adoptovať deti. Môžu si ich však adoptovať jednotlivci, bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu, ktorú úrady nezisťujú. „Fico by chcel zákon zmeniť tak, aby ich mohli až na niekoľko málo výnimiek adoptovať iba manželia. Výrazne by to znížilo počet oprávnených žiadateľov, čo znamená, že viac detí by muselo zostať v detských domovoch,“ poukazuje Lúčny s dodatkom, že takáto zmena zákona alebo dokonca ústavy by tak ublížila hlavne opusteným deťom.