Dohoda s lekármi je pod paľbou kritiky, problém vidí aj vláda. Bude stáť 500 miliónov a výpovede opäť hrozia, kritizujú nemocnice

Visolajský: Vláda má čas ukázať, koho záujmy bráni Video Zdroj: TV Pravda

Minister zdravotníctva Šaško na stredajšom výjazdovom rokovaní vlády predstavil návrh zákona o zabezpečení ochrany pacienta a „nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve“. Ide o balík legislatívnych zmien, ktoré sa vláda zaviazala splniť tesne pred Vianocami v rámci dohody s lekárskymi odborármi. Tí na oplátku stiahli vyše tritisíc výpovedí, čím Šaškovi umožnili odvrátiť kolaps zdravotníctva, ktorý hrozil hneď od 1. januára.

Ministerstvo zdravotníctva sa totiž s lekármi dohodlo, že všetci zdravotnícki pracovníci dostanú od 1. marca navýšenie miezd podľa pôvodného znenia platového automatu, teda o necelých 10 percent. Opatrenie sa však nedotkne tých lekárov, ktorí v štátnych nemocniciach majú iba polovičný úväzok a ďalšie zamestnania. Okrem valorizácie platov sa zmeny majú týkať aj zavedenia personálnych normatívov v nemocniciach či skrátenia pracovnej doby zamestnancov nemocníc. Vláda podľa dohody musí tieto návrhy prerokovať, predložiť do parlamentu a zabezpečiť ich schválenie do konca februára. V opačnom prípade sa kríza s výpoveďami lekárov môže obnoviť.

Schôdza Národnej rady (NR SR), na ktorej sa majú novely pre zmier s LOZ schvaľovať, sa má začať 4. februára. Ako už informovala Pravda, osud legislatívy z dielne ministerstva zdravotníctva je otázny pre nestabilitu vládnej koalície, ktorá aktuálne má v parlamente len tesnú väčšinu. V stredu však vyšlo najavo, že toto nie je pri Šaškovom balíku najväčším problémom. Nespokojnosť s ním vyjadrili aj jeho vládni kolegovia. Rokovania o návrhoch boli v stredu prerušené.

Foto: TASR, Veronika Mihaliková SR Červený Kláštor vláda schôdza rokovanie výjazdové POX Na snímke minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas) pred výjazdovým rokovaním vlády Slovenskej republiky v Červenom Kláštore 29. januára 2025.

„Potrebujeme rokovať o návrhoch zákona, kde sme viedli odbornú diskusiu, pretože musíme pripraviť všetko na riadne rokovanie Národnej rady, ktoré je avizované na 4. februára,“ vysvetľoval premiér Robert Fico (Smer) v stredu.

Vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) priblížil, že k navrhovaným zmenám sú potrebné rokovania medzi rezortmi financií a zdravotníctva. „Som rád, že aj minister financií sa stotožnil s tým, že potrebujeme jasný rozpočet a vedieť, čo tá dohoda bude stáť, aby to bolo jasné aj do budúcnosti,“ uviedol. Tvrdí, že zmeny podporí, ak sa pod finálne finančné dosahy podpíše minister financií Ladislav Kamenický (Smer). Odôvodnil to tým, že pôvodne sa hovorilo o nákladoch vo výške 25 miliónov eur, no v súčasnosti „čísla lietajú“ v rozmedzí stoviek miliónov.

Minister investícií Richard Raši (Hlas) potvrdil, že na obsahu zákonov panuje zhoda, no je potrebné dosiahnuť dohodu aj v číslach. „A teda, aby bol dopad legislatívy jasný každému členovi vlády a celej koalícii. Zatiaľ je tam rozpor v číslach z jednej strany,“ priblížil.

40 alebo 500 miliónov?

Z materiálov predložených ministerstvom zdravotníctva vyplýva, že negatívne dopady dohody s LOZ na štátny rozpočet, teda navýšenie výdavkov kvôli jej plneniu, predstavujú sumu 38,6 milióna eur. S týmto odhadom však nesúhlasia viaceré nemocnice a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS), ktorá združuje súkromné zdravotnícke zariadenia, tvrdí, že zmluva medzi ministerstvom zdravotníctva a LOZ vyjde štát asi na 500 miliónov eur. Do tejto sumy zahŕňa náklady na zvyšovanie platov zdravotníkov, infláciu, konsolidáciu či športové poukazy pre deti. Prezident ANS Marián Petko upozornil, že financie nie sú kryté rozpočtom, pričom v sektore bude tento rok chýbať minimálne 350 miliónov eur.

Zástupcovia nemocníc tvrdia, že dohoda s odborármi rozvrat zdravotníctva nezastaví, ale naopak, má byť jeho začiatkom. Šéf ANS Petko kritizuje najmä tú časť dohody, podľa ktorej nemocnice majú poskytnúť lekárom, ktorí sa vrátili z výpovedí, zmluvu na dobu neurčitú a znížiť pre nich pracovnú dobu.

„Pre ANS, ak sa pracovná doba zníži zo 40 na 37,5 hodiny, to znamená, že budeme potrebovať prijať 240 lekárov. Už teraz je obrovský nedostatok – na Slovensku chýbajú 3 000 lekári a 1 500 ďalších zamestnancov. Náklady na nich predstavujú 69 miliónov eur," varuje Petko. Pokračoval aj s kritikou personálneho normatívu, podľa ktorého LOZ navrhuje počítať personálne kapacity na 100 % lôžok, aj keď nebudú obsadené. Pre ANS to bude znamenať prijatie 12 000 nových zamestnancov.

Koaličná menšina

Vládna koalícia má problémy s počtom poslancov v NR SR a je stále otázne, či vôbec bude mať potrebnú väčšinu na otvorenie schôdze 4. februára. SaS a Progresívne Slovensko v pondelok avizovali, že zákony podporia len v prípade, že sa s koalíciou dohodnú na predčasných voľbách.

Poslanec NR SR a zdravotnícky expert PS Oskar Dvořák pre Pravdu tento postoj potvrdil. „O našom postupe budeme hovoriť na poslaneckom klube, sme tiež v kontakte s partnermi z opozície. Naďalej však platí, že ak koalícia vlastnou neschopnosťou stratila väčšinu, musí byť diskusia o podpore jej zákonov úzko spätá s diskusiou o termíne predčasných volieb. Pokračovanie tohto koaličného chaosu je pre zdravotníctvo existenčným ohrozením,“ uviedol.

KDH takéto podmienky zatiaľ nekladie, no hnutie nebude hlasovať za zdravotnícke zákony v aktuálnej podobe, uviedla hovorkyňa KDH Lenka Kovár pre Pravdu. Poslanec za KDH Peter Stachura upozornil, že prijatie zákona by mohlo ešte viac ohroziť dostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti, a vidí riziká pri skrátení týždenného pracovného času. Ministra vyzval, aby to ešte premyslel.

„Vyzývam ministra Šaška, aby dôkladne zvážil, s čím príde do parlamentu, pretože KDH napriek tomu, že je presvedčené a chce podporiť aj LOZ v úprimnej snahe, aby sa štátne nemocnice dofinancovali, aby bolo spravodlivé financovanie, a podporujeme viaceré tieto kroky, nemôžeme so všetkými krokmi súhlasiť, pretože to ohrozí našich pacientov na Slovensku,“ poznamenal.

Podotýka, že znižovanie počtu pracovných hodín povedie k potrebe zamestnať nových pracovníkov alebo zvýšiť nadčasy. Ak si to nemocnica nebude môcť dovoliť, Stachura sa obáva zatvárania oddelení alebo redukcie lôžok. Dodal, že samotný zámer rezortu nie je zlý, ale v zákone musia byť správne nastavené normatívy.

Slovensko na to nemá

Opozičná SaS upozorňuje, že Slovensko na tieto vládne návrhy nemá peniaze. „Slovenské zdravotníctvo je v troskách a po druhýkrát za dva mesiace nám hrozia hromadné výpovede lekárov,“ uviedol poslanec a lekár Tomáš Szalay. Podotkol, že opozícia ani nevie, v akej podobe sa návrhy zákonov dostanú do parlamentu, no aj tak sa o nich má rokovať v zrýchlenom konaní.

„My sme pri dohode neboli, nesúhlasíme s ňou a nemyslíme si, že slovenskému zdravotníctvu pomôže. Ublíži mu, lebo v nej nie je žiadna zmienka o pacientoch,“ uviedol a spýtal sa, čo z nej vlastne bude mať pacient. Dohoda podľa Szalaya vyjde Slovensko na stovky miliónov eur, no nerieši skutočné problémy slovenského zdravotníctva.

SaS za návrhy preto nebude hlasovať. „Dokonca ani nepomôžeme otvoriť parlamentnú schôdzu,“ doplnil poslanec. „Uškodí to ambulantnému sektoru, na ktorý sa memorandum úplne vykašľalo,“ uzavrel s tým, že celá dohoda bude podľa SaS na škodu.

Podľa Mariána Viskupiča (SaS) je dohoda s odborármi absolútnym zlyhaním ministra zdravotníctva a vlády. „Ani vláda, ani minister zdravotníctva, ani minister financií netušia, koľko to bude stáť. Veď sa na to včera pýtali aj poslanci vlády,“ poukázal. Skritizoval, že rezort neoslovil žiadnych analytikov ani expertov na vyčíslenie nákladov.

„Takto sa zákony nevytvárajú,“ doplnil a súhlasil so Stachurom, že skrátenie pracovného týždňa by znamenalo potrebu nájsť viac než 1 000 nových zamestnancov a stovky miliónov eur. „Jednoducho, Slovensko na dané zmeny nie je pripravené a je hanba, že vláda sa zobudila až teraz,“ doplnil Viskupič.