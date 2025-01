Všetci si vážime právo protestovať. Prečo teda reči o prevrate?

Čo sa teda deje, a na čo je to dobré?

V diskusii, odštartovanej v piatok, sme sa pýtali najmä na to kto tu vlastne krajinu rozvracia. Dodnes sa zapojilo vyše 420 diskutujúcich z dvoch hlavných táborov. Skupina A je presvedčená, že naša krajina žiadnej snahe o rozvrátenie súdržnosti nečelí. Okrem toho si hlasujúci tejto skupiny myslia, že „strašiť prevratom” vyhovuje tomu, kto by chcel odpútavať pozornosť od vážnejších problémov, a že politik, ktorý straší vymysleným prevratom, by si nemal k moci ani pričuchnúť.

Skupina B naproti tomu jednoznačne rozvracanie krajiny vidí. Protesty považuje za pokus o zvrhnutie vlády a prebratie moci tými, ktorí prehrali voľby. Napriek tomu je relatívna väčšina tejto skupiny presvedčená, že nenásilný protest nie je možné bez dôkazov považovať za pokus o prevrat.

Predbežné zhody

Obe skupiny našli opakovanú zhodu na tom, že rešpekt voči nenásilnému protestu je kľúčový. Absolútna väčšina v oboch skupinách vyhlasuje, že rešpektuje názory protestujúcich, a to bez ohľadu na to, či s nimi súhlasí. To však otvára zásadnú otázku: čo sa deje, a na čo je to dobré?

Prečo by niekto chcel chaos?

Zhodneme sa, že by sme sa mali zjednotiť proti tým, ktorí „šponujú atmosféru,” a že protest eskalujú tí, ktorí by chceli rozdelením spoločnosti panovať. Ako je to teda s údajným prevratom? Zatiaľ k nemu nedošlo, a to napriek tomu, že polícia proti nikomu nezasiahla. Aj premiér už o ňom toľko nehovorí, namiesto toho by rád otváral debatu o zmene ústavy, na ktorú nemá dostatok poslancov – čo sa teda deje? Prečo by medzi nás niekto zasieval chaos? A prečo tak, zdá sa, robia práve koaliční predstavitelia, ktorí sú pri moci?

O projekte

DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku.