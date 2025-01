Stovky miliónov na rómske osady: Nadrezortná spolupráca má pomôcť vyriešiť problematiku detí z marginalizovaných komunít

Pomôcť vyriešiť problémy detí v marginalizovaných rómskych komunitách má nadrezortná spolupráca. Výsledky pracovnej skupiny, ktorá sa vo štvrtok (30. 1.) prvýkrát stretla vo Veľkej Lomnici (okres Kežmarok) budú prezentovať v lete. Na tlačovej konferencii to potvrdil komisár pre deti Jozef Mikloško, ktorý stretnutie zástupcov štátu, samosprávy, cirkvi a mimovládnych organizácií inicioval po minulotýždňovej prezentácii takzvanej SOS výzvy.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas) prezentoval tri opatrenia, na ktorých pracujú. „Prvým je, že prijímateľom zvýšeného prídavku na dieťa pre prvákov by mala byť prostredníctvom osobitého príjemcu priamo škola, aby tie peniaze skutočne šli na školské potreby. Chceme tiež rozšíriť príspevok na nezaopatrené dieťa okrem základnej školy aj na materské a na celú strednú aj vysokú školu. Veľkú motiváciu vidím aj v takzvaných obedoch zadarmo. Chceme cez sociálne podniky vytvoriť jedálne a kuchyne, kde by tieto deti chodili na teplé jedlo,“ priblížil Tomáš, ktorý veľa očakáva aj od prezentovanej výzvy „práca namiesto dávky“.

Alexander Daško, splnomocnenec vlády pre rómske komunity Video Alexander Daško, splnomocnenec vlády pre rómske komunity hovorí o výzvach pre Rómov na Slovensku. / Zdroj: TV Pravda

Jednou z priorít je podľa ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáša Druckera (Hlas) takzvané ranné vzdelávanie. Rezort plánuje v tomto roku predstaviť koncept povinnej školskej dochádzky, najprv od štyroch a neskôr od troch rokov. Zároveň je podľa neho potrebné odstrániť dvojzmennú prevádzku škôl. „Len ak deťom dáme vzdelanie čo najskôr, je šanca, že sa dostanú zo začarovaného kruhu a môžu byť prínosom pre celú spoločnosť,“ zdôraznil. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško doplnil, že v spolupráci s rezortom pripravujú aj štipendiá pre žiakov stredných škôl.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) prezentoval, že chcú pracovať najmä na dostupnosti pitnej vody a tiež bojovať s čiernymi skládkami v blízkosti osád. „Sme ochotní pomôcť, ale nebudeme to čistiť za nich. Chceme týchto ľudí integrovať do pracovného procesu, ponúknuť prácu aj nízko kvalifikovaným skupinám a začať čistiť potoky a rieky. Toto považujem za absolútne férové,“ zdôraznil. Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) dodal, že do iniciatívy Zdravé regióny je vyčlenených 55 miliónov eur. V rámci nej fungujú asistenti podpory zdravia v komunitách aj v nemocniciach a osvetová a vzdelávacia činnosť s cieľom lepšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas) upozornil, že z eurofondov pôjde na riešenie tejto problematiky 907 miliónov eur, z toho 660 miliónov je už v konkrétnych výzvach a 390 miliónov je aj zakontrahovaných. „Tieto financie majú byť využité na vzdelávanie, zdravotníctvo, prístup k pitnej vode, či možnosti nájsť prácu,“ vymenoval Raši. Rezort chce okrem toho pracovať aj na digitalizácii Úradu splnomocnenca pre rómske komunity.

Iniciatívu víta aj cirkev, spišský diecézny biskup František Trstenský podotkol, že sú pripravení pomôcť a participovať na jednotlivých opatreniach. „Nebude to ľahké, ale keď spojíme tieto puzzle, v spolupráci so samosprávami, cirkvou a jednotlivými rezortmi, verím, že prinesieme zlepšenie,“ uzavrel Daško.