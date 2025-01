Spory medzi šéfom slovenskej diplomacie a ukrajinským veľvyslancom sa vyostrujú. Čo si vyčítajú za zatvorenými dverami?

Vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou sa výrazne zhoršujú a súvisí to nielen so slovnými prestrelkami medzi premiérom Robertom Ficom a prezidentom Volodymyrom Zelenským. Napätá atmosféra panuje aj priamo v Bratislave medzi šéfom slovenskej diplomacie a ukrajinským veľvyslancom. Zašlo to až tak ďaleko, že Juraj Blanár si predvolal na ministerstvo ambasádora Myroslava Kastrana, aby mu prostredníctvom svojho zástupcu tlmočil ostrý protest, o čom jeho rezort verejne informoval. Nemenovaný zdroj z prostredia slovenskej vlády poskytol Pravde niekoľko podrobností o pokračujúcej roztržke medzi ministrom a veľvyslancom.

Najprv pripomeňme to, čo sa verejnosť oficiálne dozvedela (to však nie je všetko): Blanár tlmočil ostrý protest proti výrokom z Kyjeva, ktoré označil za zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenska. Ukrajinskému vyhláseniu predchádzali slová Fica, ktorý doslova povedal o prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom, že je „naším nepriateľom" Zdôraznil to v súvislosti so zastavením dodávok ruského plynu cez Ukrajinu. „Nemám ho rád, lebo škodí Slovensku," poznamenal Fico.

Na druhej strane ukrajinské ministerstvo zahraničný vecí odkázalo Ficovi, aby nehľadal vinníkov vlastných zlyhaní v zahraničí, ale v zrkadle. Nielen o premiérovi, ale aj o niektorých koaličných politikoch ešte uviedlo, že sa nechali otráviť ruskou propagandou a začali nazývať lídrov susedných spriatelených štátov nepriateľmi.

Kastran si na pôde Blanárovho ministerstva vypočul ďalšie výčitky. Na upresnenie: v stredu bol Blanár na výjazdovom rokovaní vlády, preto sa s veľvyslancom stretol štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok. Kastran prišiel spolu s jednou ukrajinskou diplomatkou. Najdôležitejšia výčitka tlmočená veľvyslancovi sa týkala protivládnych protestov na Slovensku. „Minister totiž získal od príslušných orgánov informácie o tom, že tu pôsobí skupina Ukrajincov, ktorí pomáhajú organizovať účasť ukrajinských utečencov na demonštráciách," povedal pre Pravdu vysokopostavený zdroj, ktorý si neželá byť menovaný. Nejde o nijaké poskytovanie peňazí za účasť Ukrajincov na mítingoch proti Ficovi, má ísť o využívanie určitých finančných tokov zvlášť na ich zvážanie do Bratislavy, kde bývajú najpočetnejšie protesty.

Vysokopostavený zdroj pokračoval, že zvlášť v posledných týždňoch sa takpovediac čoraz viac iskrí medzi Blanárom a Kastranom. Veľvyslanec mu napísal niekoľko diplomatický nót, v ktorých protestoval proti rôznym veciam. Jednou z nich je to, že Ukrajine prekážajú výmenné pobyty žiakov zo slovenských bilingválnych škôl s vyučovacím ruským jazykom. „Kastran tiež vyjadril nevôľu, keď sa dozvedel, že na Slovensku sa má uskutočniť koncert ruskej sopranistky Anny Netrebkovej. Ambasádor považuje jej umelecké vystúpenie v podstate za neprípustné," uviedol nemenovaný zdroj.

Netrebková je ruská operná speváčka žijúca vo Viedni. Má nielen ruské občianstvo, ale od roku 2006 aj rakúske. Na Ukrajine ju zaradili na sankčný zoznam osôb. Pred mesiacom sa objavila správa, že jej koncert si objednalo Slovenské národné divadlo. Netrebková prvýkrát nahnevala politikov v Kyjeve už v decembri 2014, keď sa odfotila spolu s jedným z lídrov separatistov z východnej časti Ukrajiny. Súviselo to s tým, že darovala milión rubľov na rekonštrukciu operného domu v Donecku, ktorý bol počas bojov vážne poškodený. Po spustení ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 odsúdila vojnu, ale na druhej strane nepomenovala vinníka agresie. V niektorých krajinách je naďalej vítanou opernou divou, naopak, napríklad Metropolitná opera v New Yorku s ňou už v marci 2022 rozviazala spoluprácu.

