Na Slovensku máme unikátne kúpele, tešia sa veľkej obľube ľudí. Pobyt v nich veľmi prospieva zdraviu

Zábery z kúpeľov Štós, ktoré sa nachádzajú v malebnom prostredí Volovských vrchov, z nádherného svetelného parku Story of Lights v Košiciach, ale aj z vrcholu Brestovca na krásy Slovenska. Toto sú najsledovanejšie videá týždňa, ktoré poslali naši čitatelia Pravde.

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.

Kúpele Štós Video Zdroj: mReportérka: Marcela Seidenglanzová

Kúpele Štós sa nachádzajú v malebnom prostredí Volovských vrchov na východe Slovenska a sú známe svojou čistou horskou klímou a liečivými účinkami. Zameriavajú sa najmä na liečbu respiračných ochorení, ale ponúkajú tiež rehabilitačné a regeneračné procedúry zamerané na pohybový aparát, psychosomatické poruchy a mnohé iné. Súčasťou areálu je rozsiahly park s liečivými rastlinami a krásnymi zákutiami, ideálny na prechádzky a relax v prírode. Kúpele Štós sú vyhľadávané pre spojenie liečebných procedúr a pokojnej atmosféry, ktorá prispieva k regenerácii tela i mysle.

Svetelný park v Košiciach Video Zdroj: mReportérka: Natália Dujničová

Svetelný park Story of Lights v Košiciach v areáli Anička je otvorený do 2. februára v čase od 16.00–21.00 hod. počas celého týždňa. Park je tematicky venovaný deťom. Rozsvecuje ho 200-tisíc LED svetiel, tešiť sa môžete na svetelný labyrint s hradom, 4-metrového jeleňa, perníkovú chalúpku a 4-metrový hríb, ktorý slúži ako vstupná brána do ďalšej časti expozície. „Vychutnajte si výstavu, kým sa ešte dá. Naozaj stojí za to,“ odporučila naša mReportérka Natália.

Od Rozsutca po Kriváň Video Zdroj: mReportér: Marián Hrnčiar

„Z vrcholu Brestovca na Liptove vidieť krásny veniec hôr. Môžete vidieť Veľkú a Malú Fatru, Chočské vrchy, Západné, Vysoké a Nízke Tatry. Je to naozaj niečo krásne. Aj keď v dolinách bola hmla, na vrcholoch bolo úžasné počasie,“ takto svoj pohľad popísal náš mReportér Marián.

