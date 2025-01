PS a SaS dali Pellegrinimu košom: Slovensko nepotrebuje ďalšie divadelné gestá

„Ak má prezident skutočný záujem na stabilite krajiny a ochrane našich zahraničnopolitických priorít, mal by vyzvať všetky strany, aby podporili zakotvenie členstva Slovenska v EÚ a NATO do ústavy. Bude to oveľa viac ako zorganizovanie fiktívneho okrúhleho stola, ktorý má dokazovať nadstraníckosť prezidenta a obhajobu krokov vlády,“ skonštatoval predseda SaS Branislav Gröhling.

Slovensko podľa neho nepotrebuje ďalšie divadelné gestá, ale jasné činy. SaS preto vyzýva všetky parlamentné strany, aby podporili jej návrh zmeny, ktorou by sa členstvo Slovenska v EÚ a NATO zakotvilo priamo do Ústavy SR. Dokázať, že to myslia s prozápadným smerovaním Slovenska úprimne, môžu práve hlasovaním.

Pellegrini po Bezpečnostnej rade: Výnimočný stav nateraz nehrozí Video

Pripomína zároveň, že zahraničnopolitická orientácia je ukotvená v programovom vyhlásení vlády (PVV). „Ak Fico a koalícia porušuje vlastnoručne písaný text PVV, nemáme dôveru, že bude akceptovať čokoľvek, na čom by sa dohodol aj s opozíciu. Robert Fico nie je pre SaS dôveryhodným partnerom,“ odkázal Gröhling.

Dôvod na spoločné rokovanie s vládnymi stranami nevidí ani PS. Podľa hnutia je zahraničnopolitická orientácia SR jasne ukotvená vo všetkých relevantných dokumentoch, nie je o nej preto potrebné diskutovať. Naopak, je potrebné rešpektovať, prestať ju spochybňovať a zdržať sa konaní, ktoré robia predstavitelia vládnej koalície.

Čítajte viac Koalícia a opozícia na spoločnom rokovaní? Prezident zvolal okrúhly stôl politických strán

„Odmietame spoločným rokovaním poslúžiť ako zásterka tomuto konaniu,“ uviedol predseda PS Michal Šimečka. V súčasnej situácii je podľa neho potrebný len jediný okrúhly stôl politických strán, a to ten k vyhláseniu predčasných volieb. Hnutie opätovne vyzýva prezidenta SR, aby verejne a jednoznačne odsúdil kroky koalície Roberta Fica, ktoré ťahajú Slovensko preč z Európy.

Prezident zvolal na budúci týždeň okrúhly stôl predsedov troch koaličných a troch opozičných parlamentných strán k zahraničnopolitickej orientácii Slovenska. Chce o tejto téme hovoriť, pretože napriek dlhoročnému konsenzu je dnes podľa neho zahraničná politika výrazným predmetom vnútropolitického súboja.