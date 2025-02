Zubári bijú na poplach, z českého trhu zmizli anestetiká. Ako sú na situáciu pripravené naše ambulancie?

Stomatológovia v susednom Česku už niekoľko týždňov čelia nedostatku anestetík. Televízia CNN Prima News informovala, že zásoby v lekárňach sú vykúpené. Za nedostatok lieku môže výrobný výpadok, ale aj ostrá reakcia lekárov, ktorí si vo veľkom začali objednávať anestetiká do zásob. Pravda preto zisťovala, či podobnému problému čelia aj naše zubné ambulancie.

Deficit anestetika Supracain sa dotkol celého Česka – zvýšený dopyt po ňom je v Prahe, ale aj v menších obciach. Za horúčkovým skupovaním stoja informácie od výrobcu lieku, firmy Zentiva, ktorá v polovici decembra oznámila, že bude mať dvojmesačný výpadok vo výrobe. Bez anestetík si už zubári svoju profesiu predstaviť nevedia, a preto výpadok dodávok lieku brali naozaj vážne.

„Hneď niekoľko lekárnikov okamžite volalo zubným lekárom, že anestetiká nie sú a nebudú. Tak začal ukážkový hon na lieky. A to sa nedá vydržať – okamžite po celej republike tie anestetiká neboli,“ popísal vývoj situácie prezident Českej stomatologickej komory Roman Šmucler. Zubári sa totiž snažia naskladniť zásoby, aby boli na prípadný výpadok pripravení.

Šmucler tiež vyzval kolegov stomatológov, aby k sebe navzájom boli ohľaduplní. A rovnako tak aj lekárne. „Aby to neurobili tak, že jednému vyvolenému dajú všetko, čo je určené pre celý okres, a on to potom bude spotrebovávať desiatky rokov,“ opísal.

Z českých lekární zmizli aj alternatívy populárneho anestetika. Podľa prezidenta Českej stomatologickej komory sú v skladoch údajne desiatky tisíc takých preparátov, ktoré sa práve distribuujú do lekární. To potvrdilo aj ministerstvo zdravotníctva. „V tejto chvíli je u spoločnosti Zentiva k dispozícii dvojmesačná zásoba lieku Supracain, ktorá je v týchto dňoch postupne prepúšťaná do distribúcie,“ uviedol hovorca rezortu Ondřej Jakob.

Používa sa pri extrakciách

Liek Supracain je viazaný na lekársky predpis a zubári ho používajú pri svojej práci každodenne. Slúži ako klasické anestetikum pri všetkých zákrokoch – znecitlivení, vŕtaní, extrakciách a ďalších zubných ošetreniach. „Jeho použitie je bežné pri extrakciách a ak si ho pacient vyžiada na bezbolestné ošetrenie zubného kazu alebo iného zubného ošetrenia,“ vysvetlila pre Pravdu Lujza Hanová zo Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL).

Výrobca anestetika, spoločnosť Zentiva, v polovici decembra informoval, že jeho dodávky budú dočasne prerušené, ale už 10. januára ich obnovil. Dôvod na paniku preto nie je a ani nebol, tvrdí výrobca. „V súčasnosti na slovenskom trhu nehrozí výpadok predmetného lieku (Supracain 4 %). Aktuálna zásoba, ako aj plánované dodávky tohto lieku na najbližšie mesiace, pokrývajú očakávanú spotrebu,“ uviedla spoločnosť vo vyjadrení pre Pravdu.

Informácie pre Pravdu potvrdil aj Štátny ústav na kontrolu liečiv. „Situácia s liekmi obsahujúcimi lokálne anestetiká je na Slovensku momentálne stabilná. Pre liek Supracain bolo v januári nahlásené obnovenie dodávok a liek je na trhu dostupný,“ reagovala inštitúcia na naše otázky o aktuálnej dostupnosti anestetika, ktoré je mimoriadne vyhľadávané u susedov.

V Česku to prestrelili

Slovenskí zubári pre Pravdu situáciu v susednom Česku sledujú skôr s údivom. Naša stomatologická komora potvrdila, že domáci lekári neevidujú žiadne problémy s nedostatkom Supracainu. „Krátky čas bol jeho výpadok, ale keďže sú aj alternatívne anestetiká, necítili sme tento problém ako akútny. Máme informácie, že výpadok sa týkal hlavne Česka. Zubní lekári na Slovensku majú zabezpečený prísun anestetík pre zubné ošetrenie svojich pacientov,“ doplnila Hanová zo SKZL.

Ani v našich lekárňach dočasný výpadok vo výrobe lieku nespôsobil žiaden rozruch. „Na základe informácií z dodávateľského reťazca ani nemáme hlásenie, že by mali byť dodávky uvedeného lieku aktuálne ohrozené,“ reagoval pre Pravdu hovorca Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární Peter Sedláček.

Podľa ministerstva zdravotníctva sa výpadok tohto humánneho lieku v susednom štáte Slovenska nedotkol. „Liek je podľa informácií od držiteľa povolenia na registráciu aktuálne dostupný v dostatočnom množstve. Držiteľ eviduje zvýšený dopyt, ale nepredpokladá sa ohrozenie dostupnosti tohto anestetika,“ uviedlo ministerstvo pre Pravdu. Český rezort zdravotníctva zatiaľ Slovensko nekontaktoval s požiadavkou o pomoc v súvislosti s nedostatkom anestetika.